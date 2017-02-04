Анита Цой посвятила песню кировчанину: зал аплодировал стоя, некоторые плакали 0
Для Евгения приглашение певицы стало настоящей неожиданностью04 февраля 2017, 16:40
05 февраля 2017, 17:00
Для Евгения приглашение певицы стало настоящей неожиданностью04 февраля 2017, 16:40
В Кировской области ожидаются 40-градусные морозы20:06 Вас даже с "нормальными" тарифами не дождаться было в морозы. Сорок минут такси ждал и не дождался!!!
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС19:08 почему смерти? успехов в работе и счастья в личной жизни. а если про хлеб.дак у многих хлебопечки. жена с вечера все заложит, всяких семечек,травки в хлебушек добавит. утром просыпаешься не от будильника а от запаха. и на фига за 3 косаря буханка?
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС15:02 Давайте на чистоту.Напишите,кто у него покупал этот хлеб за 3200р.На какой должности вы состоит и какая у вас зарплата в месяц.Сколько из неё вы тратите на его хлеб,не говоря о других расходах.Вот это будет честно.Нет таких?)))Что и требовалось доказать)))
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС13:50 Моя бабушка пекла хлеб в домашней печи из муки,намеленной из ржи и пшеницы,которая была выращена у дома.Это был натуральный хлеб.Ещё дрожжи и соль.Но он его себестоимость не была столь высока.Скорее даже ниже,чем магазинский.Так что вам стерлингов просто делает мозг.
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС13:08 Что ты несешь смерд? Какая себестоимость? Вы хоть в маркетинге разбираетесь или у вас там не принято думать? Что он туда серебряную крошку добавляет?)) Бред и ещё раз бред, ссыт вам в уши предприниматель и наживается на тупости покупателей. Лох не мамонт, никогда не вымрет. А про то что тут пишут полезный хлеб, натуральные ингредиенты. Алё? Вы тут вообще? Вы своими глазами видели, как его делают и что добавляют? Нет. Тогда вопрос закрыт. И вообще может сначала надо для общего развития почитать, что каждый из компонентов есть такое, а уж потом причитать.
В Кирове ищут мужчину, который подложил в супермаркет гранаты11:39 Человек культурно положил в ячейку,что бы не подумали,что в магазине спер.Там видимо тоже гранаты в продаже есть)Но забыл забрать.Теперь ищут,что бы вернуть потерю)
В Кирове на пешеходном переходе сбили женщину11:33 Там то какие проблемы с видимостью?!Светло,переход в низине со всех сторон издалека видно.На перекрестке с ул.Орджоникидзе.Водитель просто идиот.Нужно ужесточать ответственность за такие последствия нарушения ПДД
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС01:24 и у меня вялого пусть хапнет) А давай ему вдвоем навалим)))
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС00:13 Герман Стерлигов, пососи висячку у Учителя Словесности.
В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton00:07 Почему "Про Блевотина" не сообщает имя виновника ДТП? Вот за это кировчане и презирают сайт и газетёнку "Про Блевотина".
В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton23:41 Особенно жаль таких безвинно погибших молодых. Вся жизнь была у парня впереди, любовь, семья, дети, простые житейские радости. И в одночасье, кто то его всего этого лишил. Должна быть справедливость не только на том, но и на этом свете. Светлая память
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС23:21 Ты то хоть одну булку хлеба за 3200 у него купил?, прежде, чем орать тут
На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака23:00 В Киров0-Чикаго осенью насмерть загрызли мужика, хозяйке ничего, с гуся вода, откупилась.
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС22:21 Экий ты шельма !
В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton21:27 соболезную!Очень жаль молодого человечка
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС21:24 михайлов ты бы лучше с троллебусницей ногиной разобрался или с тем кто реально девченку сбил
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС20:16 Ну ты то только здесь повздыхаешь и успокоишься, смиришься, что тебя стерлигов былом назвал.А человек не равнодушен.Пусть работает, денег ни с кого не просит.Те то че
Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу19:56 Вот вот! Те, кто истинные воры сидят в больших кабинетах и их ни кто не трогает.Круговая порука.
На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака19:52 Когда эти животные покусают твоих детей, не жалуйся пожалуйста.
На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака19:51 в Москве собаки насмерть загрызли 3 февраля женщину в самом центре.Собаки как и люди совсем озверели!Вот он капитализм что делает с Россией!
Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно19:48 Под "простыми смертными" ты казнокрадов подразумеваешь?)))Молодец, правильно мыслишь!Оценил твой юмор))))красава!
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС19:42 удачи вам) Очень скоро ваш бизнес накроется медным тазом)
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС19:41 Все верно делает.Надо наказывать тех, кто сам нарывается.Захотел попиариться-получай.У нас можно ни чего не делать и на исках к недобросовестным изготовителям и продавцам не хило зарабатывать.Пусть с ки боятся)
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС19:10 Башкой, видать, стукнулись когда хлеб из печи доставали. Вы б ещё через Америку везли. Чего уж мелочиться?
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС18:26 Юрист - красавчик !!!
Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно17:59 Какое такое преступление? Посадить даже не могут имея весь возможный административный ресурс. Прокурор просит условный срок, я уже под столом ползаю))) Закрыть не удалось дак хоть в биографию плюнуть напоследок, просто так, зря что ли столько лет работали. На Навального пне глубоко без разницы, сам процесс заинтересовал своей идиотской тролло-фейковостью.
В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton17:58 Водителя Порше казнить или пожизненное, а так через пару месяцев откупиться и на свободе будет!
Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу17:03 Конечно он один человек.А Навальный, Офицеров, адвокаты не люди
Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно16:58 Самый справедливый суд в мире)Попробуй не вынеси "законное"решение, если очень попросили
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