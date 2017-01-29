СМИ: с Дмитрием Медведевым в Киров приедет министр обороны РФ 0
Визит запланирован на 31 января29 января 2017, 11:00
29 января 2017, 18:55
Тест: вятские силачи, обладающие нечеловеческой мощью0 29 января 2017, 17:04
Прогноз погоды: какой будет рабочая неделя в Кирове?0 29 января 2017, 15:00
Гороскоп на неделю: у Тельцов - медовый месяц, а у Львов - смена имиджа0 29 января 2017, 14:09
События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе0 29 января 2017, 12:12
Руководитель кировской полиции отправился в Чечню0 29 января 2017, 10:35
Морозы в Кировской области: когда наступит потепление?0 29 января 2017, 10:06
Необычный пирог из лаваша с курицей и зеленью0 29 января 2017, 09:00
Члены ОНК: "Никита Белых боится, что ему отнимут ногу"0 28 января 2017, 17:00
Очевидцы: в Кирове легковушка улетела под ГАЗель, водитель госпитализирован0
27 января 2017, 09:12