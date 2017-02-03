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В Кирове школы начинают закрывать на карантин из-за гриппа 0

Сейчас на больничном находятся около 3 850 учеников

03 февраля 2017, 21:02
03 февраля 2017, 22:03

Интересные фото за неделю: звездное небо и первая прогулка

1
03 февраля 2017, 20:01

Анатолий Вассерман кировчанам: "Не смотрите фильмы Федора Бондарчука"

0
03 февраля 2017, 18:46

Кировскому чиновнику вынесли приговор за взятку в 1,5 миллиона рублей

10
03 февраля 2017, 18:15

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

23
03 февраля 2017, 17:44

Любовный гороскоп: какие у вас перспективы в 2017 году?

0
03 февраля 2017, 17:11

В Кирове отменен концерт Монатика: певцу запретили приезжать в Россию

7
03 февраля 2017, 16:40

В Кировской области февраль ожидается холоднее нормы

3
03 февраля 2017, 16:08

Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

16
03 февраля 2017, 15:36

На бывшего гендиректора «Вятавтодора» завели уголовное дело

2
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Полезно знать

30 января 2017, 11:34

«То, о чем предупреждают акционеры машзавода, сбывается!»

02 февраля 2017, 14:47

"Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!

02 февраля 2017, 16:42

Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?

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01 февраля 2017, 16:02
10 интересных фактов: тест об известных людях на Вятке Читать
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Люди говорят

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Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

19:10 Горожанин Башкой, видать, стукнулись когда хлеб из печи доставали. Вы б ещё через Америку везли. Чего уж мелочиться?
+12
Авто

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

17:58 Семен Водителя Порше казнить или пожизненное, а так через пару месяцев откупиться и на свободе будет!
+10
Авто

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

15:32 Кировчанин К сожалению в нашем государстве всегда так - сначала смерть, потом профилактика. Де-факто. Парня похоронят, будет много слов, какое то время..А мажоры так и будут ездить как им в башку взбредёт, тонированные наглухо, да и не секрет - часто под коксом.
+18
Новости

На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

13:56 Иван Есть закон который не исполняется, вопрос к полиции, почему сотрудники мвд проходя мимо владельца животного находящегося без намордника и без поводка, не составляют на него протокол об административном правонарушении! На лицо явное бездействие сотрудников полиции.
+12
Новости

Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу

12:51 Горожанин Да это не судья,а тролль)))
+14
Авто

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

10:33 Кировчанка Боже, какой молодой!!!! Совсем ещё мальчик! Сочувствие близким и родным! Тяжёлая утрата. Страшно!
Страшно ещё и от того, что нет на дорогах профилактики. Надо умереть, чтобы что-то сделали!
А что с водителем Porsche? Какое наказание? Какое наказание тем, кто раньше не додумался установить этот передвижной комплекс? Там всегда большое движение, много пешеходов, дети -школьники ходят.
+48
Новости

В Кирове готовятся к сильному паводку, какого не было 40 лет

18:07 Горожанин Если готовятся так же как коммунальщики к зиме готовились, то все пропало.Зима приходит неожиданно, и паводок придет неожиданно.
+11
Новости

С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

18:03 Горожанин кто это у нас тут кормушечку потерять боится?)плюсует защитников воровского режима, юморит ни к селу ни к городу)))А люди не для Навального стараются жизнь к лучшему изменить, а для себя.
+10
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

16:34 Горожанин Так у нас в кремле только солдаты из роты почетного караула останутся
А в госдуме швейцар на входе
+13
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

15:43 Горожанин Там или проплаченные тролли, или совсем отмороженные на голову.Они готовы снег жрать, терпеть повышение всех тарифов и налогов, жить в разрухе и голоде, но винить во всем этом Европу и Америку)))
+16
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

15:39 Горожанин по первому решению он уже получил.Ты телевизором не увлекайся.Читай иногда в интернете информацию
+15
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

15:28 Ватники!!!!-одна извилина в голове есть ????? Поймите суть,если сможете,
Навальный раскрывает многомиллиардные $ хищения у Государства( у НАС )
Его судят -для того-чтобы его заткнуть!
Так почему ВЫ против него-если он отстаивает наши -народные интересы?????
+17
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

15:08 Горожанин ВСЕ-это значит ВСЕХ. И твоих и моих и его друганов, кто ворует у народа
+13
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

15:01 ???? А про какое жулье ты говоришь?
Все знают -про жулье с многомиллиардными состояниями и все они друганы Вовы
+13
Новости

"Есть мини-бар и мини-суд": Alex N написал о своем пребывании в кировском Hilton

15:00 Горожанин Оплатит потом налогоплательщик
+13
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

14:47 Горожанин Садить на долго ВСЕ жулье, не взирая на ранг.Так сможем победить коррупцию.А ты че предлагаешь кормить этих и дальше?
+11
Авто

Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину

14:19 Горожанин на такой скорости "объезжал", лучше ничего не пишите, чем такую ...
+18
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

14:17 Поздравляю Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
+14
Авто

Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину

14:16 SOI Эта мразь объезжала по встречке не "пробку", а автомобили, остановившиеся перед переходом, чтобы пропустить пешеходов.
Невиновную Ногину путлеровские псы схватили сразу же, а этот даже и не задержан.
+27
Новости

С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

14:15 Поздравляю Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
+11
Новости

С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

14:11 Горожанин ссыкотно кормушку потерять, едросовец?)
+11
Авто

Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину

14:09 Горожанин Несколько лет там ездит,а нарушает элементарное: снизить скорость перед пешеходным переходом.
+21
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

14:05 Горожанин Жуликов сначала посадить, первым пунктом
+17
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

14:03 Горожанин Ты на Быкова наезжаешь?У него есть такие деньги
+13
Новости

В Кирове школьница на улице отобрала телефон у 9-летней девочки

14:00 Горожанин Все по плану.Назад в 90-е.Потом одежду будут снимать.Спасибо партии и правительству!
+17
Авто

Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину

13:59 Горожанин Всех автобусников на перездачу ПДД и на проверку в наркодиспансер!Представителю пострадавшей предьявлять гражданский иск и к водителю и к перевозчику.Деньги пацану бабушку не заменят, но эти...будут наказаны.
+31
Новости

С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

12:40 Страна Под бандой Вот Такая Судебная Система В России(Работает Под Бандой Воров-Разворовывающую Страну)
Дважды,по высосанному из пальца делу,дурацко-идиотскому по смыслу,вызывающему всемирный смех,-судят человека
который изобличает банду ,разворвывающую Россию на сотни миллиардов долларов,
Сотни реальных доказательств
Но,банда подмяла все структуры государства и сейчас МВД,ФСБ,Прокуратура ,Судебная система работает под бандой Тамбовских
+13
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

12:08 Вот такая судебная система в России(работает под бандой воров-разворовывающую страну) Дважды,по высосанному из пальца делу,дурацко-идиотскому по смыслу,вызывающему всемирный смех,-судят человека
который изобличает банду ,разворвывающую Россию на сотни миллиардов долларов,
Сотни реальных доказательств
Но,банда подмяла все структуры государства и сейчас МВД,ФСБ,Прокуратура ,Судебная система работает под бандой Тамбовских
+19
Новости

В Кировской области супруги привязали сына к дереву в лесу и уехали домой

11:24 Горожанин Мешал им парень жизнь новую налаживать. Не вписывался в их гармонию.Реальный срок этой мымре!
+54
Новости

Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?

11:16 Горожанин Ты читай сначала статью,а потом в методичку смотри.За 8 ночей 35 тыс.Да и выплатят ему потом по решению ЕСПЧ эти затраты,из твоих налогов.Ну повысят их ещё.ЖКХ,проезд,Платон и т.д.Ты копи деньги.копи ум)
+18

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton 10

Молодой человек 4 месяца боролся за жизнь

03 февраля 2017, 09:59
03 февраля 2017, 15:05

Молодой матери из Кировской области вынесли приговор за смертельное ДТП

0
03 февраля 2017, 14:37

Почему бармен лучше любого психолога?

0
03 февраля 2017, 14:21

В кировском баре посетителя избили битой

1
03 февраля 2017, 13:49

На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

9
03 февраля 2017, 13:17

Из кировского аэропорта запускают рейсы в Сочи

10
03 февраля 2017, 12:46

В Кирове пройдут массовые проверки водителей на выходных

3
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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 6

Всего ответов: 206

Яна Страузова

руководитель пресс-службы администрации и Кировской городской Думы

На остановке «Магазин «Атлант» в течение трех лет висит сломанное табло с расписанием автобусов. Когда заменят табло на остановке?
Посмотреть ответ 1
Виктория Маркевич

начальник отдела защиты прав потребителей областного Роспотребнадзора

Вот, хочу поделиться: аппетит был испорчен. Вот такой хлеб пекут в Оричах! Куда обратиться и пожаловаться?
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Андрей Воробьев

эксперт ЖКХ

Подскажите, как быть: во время очистки крыши дома от снега рабочие сбили спутниковую тарелку для телевидения. Куда обращаться в такой ситуации?
Посмотреть ответ 1
Все жалобы

Жалобы за последнюю неделю 86

Всего жалоб: 3 844

03 февраля 2017, 18:30
Здравствуйте. Посоветуйте, хочу заняться народной медициной на территории Кировской области, какие документы необходимо предоставить для получения данного разрешения? Что нужно сделать?
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:53
Таксист Логана подумал что мы пьяные и не удостоверившись в этом, не повез, чтоб тебе век клиентов не видать.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:52
Уже вторую ночь ук Ленинского района старательно чистят газоны напротив дома Грибоедова 54., переваривая с одной стороны улицы на другую. Причем все это действие начинается в 00.00 ночи и до 02.00. Зачем это делается?
А что думаете вы? 1
03 февраля 2017, 09:50
Таксисты офигели, возят кругами, а потом за поездку в 2 раза больше платить.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:47
В Яранске в новогодние праздники невозможно было обратиться к врачам. Никто не работал, в приемных покоях одно хамство.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:47
В Мурыгино в домах на улице Мопра жители уже неделю сидят без воды. Администрация поселка бездействует.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:46
Позор ЖКХ «Уют» ЗАТО Первомайский. Несколько раз делали заявку об неисправном электроснабжении на первом этаже в подъезде, а они в ответ: У нас нет денег на лампочки.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:46
В Котельниче не чистят дороги и тротуары, это создает аварийную ситуацию и затрудняет передвижение пешеходов. Куда смотрит администрация города и ГИБДД?
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:45
В деревне Шихово в доме № 2 по улице Центральная очень холодно. Всего 18 градусов. На наши жалобы управляющая компания не реагирует. За что платим деньги?
А что думаете вы?
Все жалобы лентой

Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину 11

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

02 февраля 2017, 13:28
03 февраля 2017, 12:45

Соляная комната "Магура": топ предложений для влюбленных и не только

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03 февраля 2017, 12:15

Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу

10
03 февраля 2017, 11:44

Евгений Дятлов: "В прошлый приезд в Киров меня водили в ФСБ"

0
03 февраля 2017, 11:08

В сюжете НТВ рассказали, как кировчанин попал в черный список Интерпола

0
03 февраля 2017, 10:32

В "Вечернем Урганте" обсудили жителей Кирово-Чепецка

4
03 февраля 2017, 09:34

В Кирове открылось официальное представительство сети "Веселая Затея"

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03 февраля 2017, 09:01

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В Кирове в двух "Газелях" нашли 3 000 бутылок контрафактного коньяка

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В Кирове в 69 домах на сутки отключат холодную воду

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02 февраля 2017, 20:02

Стали известны основные причины смерти кировчан в 2016 году

5
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До и после: как выглядели бы европейские города, если бы к ним относились как к Кирову 11

Мы пофантазировали, как будут выглядеть улицы заграничных городов, если перенести на них типичные черты нашего областного центра

01 февраля 2017, 20:01
02 февраля 2017, 18:41

На Ленина «Ауди» сбила двух школьниц, которые переходили улицу на "зеленый"

4
02 февраля 2017, 18:05

В Кирове уровень заболеваемости гриппом превысил эпидпорог

0
02 февраля 2017, 17:34

В Кирове готовятся к сильному паводку, какого не было 40 лет

10
02 февраля 2017, 17:28

Сбербанк в Кировской области продлил акцию по снижению комиссии при оплате услуг ЖКХ

0
02 февраля 2017, 16:59

На Урицкого застрял трактор, который приехал чистить улицу от снега

2
02 февраля 2017, 16:28

Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

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Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?

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02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!
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