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СМИ: с Дмитрием Медведевым в Киров приедет министр обороны РФ 0

Визит запланирован на 31 января

29 января 2017, 11:00
29 января 2017, 18:55

Тест: вятские силачи, обладающие нечеловеческой мощью

0
29 января 2017, 17:04

Прогноз погоды: какой будет рабочая неделя в Кирове?

0
29 января 2017, 15:00

Гороскоп на неделю: у Тельцов - медовый месяц, а у Львов - смена имиджа

0
29 января 2017, 14:09

События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе

0
29 января 2017, 12:12

Руководитель кировской полиции отправился в Чечню

0
29 января 2017, 10:35

Морозы в Кировской области: когда наступит потепление?

0
29 января 2017, 10:06

Необычный пирог из лаваша с курицей и зеленью

0
29 января 2017, 09:00

Члены ОНК: "Никита Белых боится, что ему отнимут ногу"

0
28 января 2017, 17:00

Очевидцы: в Кирове легковушка улетела под ГАЗель, водитель госпитализирован

0
Все новости Добавить новость

Полезно знать

27 января 2017, 09:12

Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?

24 января 2017, 14:03

Кировский машзавод может не дотянуть до 1 мая

25 января 2017, 13:41

Кому в этом году нужно пройти диспансеризацию?

03 октября 2016, 13:16

Обои или натяжной потолок — что сделать сначала?

26 января 2017, 11:54

Вся правда о питьевой воде на розлив

15 декабря 2016, 10:05

Отдых как в санатории, только в городе!

Новость дня

Появилась новая информация о гибели пропавшего 24-летнего парня Посмотреть все

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Люди говорят

Лучшие сообщения + Добавить сообщение
Новости

Судебные приставы назвали самые крупные долги жителей Кировской области

23:45 Stas От сюда же и ср. ЗП по России, на примере - они едят мясо а я капусту но в среднем мы едим голубцы...
+10
Новости

Судебные приставы назвали самые крупные долги жителей Кировской области

23:23 Горе Жанин Задолженность жителя Кирово-Чепецка по кредитным платежам составила 214 миллионов рублей

Весь Чепецк вместе с жителями стоит 213 миллионов рублей.
+11
Новости

В Кирове за питание школьников по транспортной карте будут взимать процент

23:05 Учитель словесности Владимиру Быкову на том свете уже прогулы ставят. Пора, брат, пора.
+10
Новости

Судебные приставы назвали самые крупные долги жителей Кировской области

23:02 Учитель словесности Судебные приставы - это системные крысы. Описываю имущество, оценивают за копейки, потом продают втихаря своим да нашим. Тем и живут.
+11
Новости

В составе правительства Кировской области появится новое министерство

22:39 Фунтик Давайте правительство будет работать открыто - создайте министерство взяток, безответственности, воров, жуликов, казнокрадов и мошенников))) Хотя можно просто переименовать правительство нашей области!!
+13
Новости

В Кирове за питание школьников по транспортной карте будут взимать процент

21:21 из бывших вы за что же так с детишками то, а господа жирные чиновники. сей час многие из за вашей алчности от карт начнут отказыватся и будут детишки с мелочью в буфет давится. и в давке этой мелочь легко потерять или старшаки отымут, а карты как то не отбирали. это я по своему внуку знаю. а вобще то надо завтрак с собой давать. у меня сноха ложит йогурт, нежирный бутер, фрукт. и не потому что денег на обед жалко, в что бы внучок не давился в очереди, а спокойно покушал свое в той же столовке. к тому же в столовках продаются одни пицы не пойми из чего да пироги с кутятами
+14
Новости

В Кирове за питание школьников по транспортной карте будут взимать процент

20:49 Горожанин Ука зарплату снизь себе а не на детях зарабатывай!!! Вообще охренели уроды!!!
+12
Новости

В Кирове за питание школьников по транспортной карте будут взимать процент

20:44 родитель Он не думает!!А для чего вы там сидите руководитель!!!мне легче ребенку будет деньги давать. однозначно отказ от карты
+14
Новости

В Кировской области щенка выбросили из окна четвертого этажа

18:31 Я Выкинуть их самих этажа с 8-10.
+11
Новости

В Кирове за питание школьников по транспортной карте будут взимать процент

18:21 Горожанин проверьте школьные столовые - поВора сумками продукты таскают каждый день
+16
Новости

В Кирове за питание школьников по транспортной карте будут взимать процент

17:48 Владимир Большая Гора Вообще окабанели налог с детей .Лучше своим наличку буду давать и так ни кто не ест их нее котлеты .Когда вы все лопните от денег
+18
Новости

В Кирове за питание школьников по транспортной карте будут взимать процент

17:02 Горожанин детей налогом обкладывать, у них нет своего дохода, хватит борзеть!
+29
Авто

Кировская область получит еще 625 миллионов рублей на ремонт дорог

13:53 Fedor Ну нифига себе сколько еще по карманам разойдется!!!
+10
Новости

"Победа" ушла из Кирова: новые авиакомпании, рейсы и цены на билеты сейчас

10:40 Горожанин и так из области уехали уже кто смог: ни дорог, ни зарплат, ни развития. Еще и с социально значимой "Победой" договориться не захотели; ничего , кировчане могут и на подводах уехать куда надо
+13
Новости

"Победа" ушла из Кирова: новые авиакомпании, рейсы и цены на билеты сейчас

10:37 Вот кто "откатил" за закрытие "Победы" Жизнь в Рашке-забашлял и убрал конкурента(у которого цены в 3 раза дешевле)
+10
Новости

"Победа" ушла из Кирова: новые авиакомпании, рейсы и цены на билеты сейчас

10:30 Гость Или 1000 на новом Боинге или 4700 на непонятном корыте?
+13
Новости

Городские власти вновь проверили, как чистят Киров от снега

22:18 Горожанин Если вы незнание , то правительство города поставила оценку 4,7 за уборку снега, и при этом вы пытаетесь достучатся до человеческого ума который знает правила эти на изусть, вы пытаетесь научить воров жить по честному, как вы думаете у вас это получится.....?!
+11
Новости

Городские власти вновь проверили, как чистят Киров от снега

22:04 Dobрый Уважаемый Анатолий Чурин, не знаю прочтёте вы данное сообщение или нет, но я все же напишу его. Снабжать малой техникой, а почему правительство должно снабжать частные организации техникой? Ведь им и так выделяются средства согнано контракту из бюджета области. Их оснащение и готовность выполнять контракт лежит полностью на них. А если они не способны выполнять его, в таком случае нужно расторжение с ними контракта. Так как условия контракта не выполнены. А средства которые они получили из бюджета судя по всему использовались не рационально , скажем прямо: " отмывались ". И в таком случае нужно проводить расследование и привлекать к ответственности тех лиц, которые были уполномочены за определение расходов и рационального использования средств полученных по контракту из обл. бюджета. А также требовать с этих лиц ,в случае докозательства их причастности в распоряжении этими средствами в личных целях, полного возмещения средств которые были потрачены на личные цели. И так же привлечения этих лиц к уголовной ответсвенности.
+15
Новости

В Удмуртии в чужой могиле нашли тело 23-летней девушки

12:01 Горожанин Закончишь школу, все наладится!
+11
Авто

В Кирове автоинспекторы задержали пьяную девушку за рулем Mercedes

11:51 Павел Вот ты дурачок. Бухать любишь за рулем?
+17
Авто

В Кирове автоинспекторы задержали пьяную девушку за рулем Mercedes

11:21 !!Alex она хотела завезти пацанов в гаражи и надругаться ))))
+13
Новости

В Кировской области начали закрываться автобусные маршруты

22:56 Офицер Что за бред? Нет пассажиров- ищите, волка ноги кормят.
С какого хрена имям платить дотации 54 млн.?
Когда на работе нет работы, че-то никто никакие дотации не платит.
+10
Новости

В Удмуртии в чужой могиле нашли тело 23-летней девушки

21:58 горо жанин встреча состоялась ночью, с пьяными парнями, она ушла от мужа, оставила ребёнка у мамы, замужние (порядочные жёны) не оставляют детей у мам и не встречаются по ночам с кем попало. хотя закрался вопрос, а не встречалась ли она с настоящим отцом ребёнка, может эта агрессия имеет какой то смысл?
+17
Авто

Стало известно, почему не состоялась забастовка таксистов в Кирове

20:42 Я Ты правда думаешь, что люди массово станут собираться в группы по 4 человека, чтобы проехаться на такси? Как правило едет 1-2 человека, а это уже стоимость ни как в автобусе. Если цены поднимут - я лучше на автобусе передвигаться буду или пешком.
+11
Авто

Стало известно, почему не состоялась забастовка таксистов в Кирове

14:01 Ольга Мне зарплату уже 3 года не поднимали, и ничего живу. Если тариф вырастет буду ездить на автобусе вот и все!
+26
Новости

В Удмуртии в чужой могиле нашли тело 23-летней девушки

22:16 Опттмист Гулящая мать - горе в семье.
+62
Новости

В Удмуртии в чужой могиле нашли тело 23-летней девушки

21:52 горо жанин Ульяна Курочкина была замужем за кировчанином Алексеем Курочкиным. Девушка оставила у мамы 4-летнюю дочку и исчезла. В ночь с 24 на 25 ноября 2016 года девушка встретилась со своим знакомым и его другом. Молодые люди были пьяными. ВЫВОД: если у тебя есть муж и маленький ребёнок, то надо сидеть дома с семьёй, а не шляться по ночам с малолетними алкашами ! сидела бы дома - была бы жива,
+114
Новости

РБК сообщил, почему Никита Белых не может сыграть свадьбу в СИЗО

21:44 горо жанин помнится Юля Тимошенко в украинской тюрьме тоже погибала, лежала и ходить не могла, но это было тогда когда журналисты рядом были, а как только её выпустили то на следующий день туфли напялила на шпильках и прыгала козочкой, с Никитосом таже история, одна только разница, он то как мне раньше казалось мужик. Он сдавал ГТО, купался в проруби, устраивал забеги на лыжах, и что вдруг случилось, куда делось здоровье вместе с должностью? осталось одно бабское нытьё и непреодолимое желание жениться.
+12
Новости

Из-за сильных болей Никита Белых не спит и не ест уже пять дней

15:12 Константин Копанев Такая же болезнь была и Тимошенко, когда она сидела в украинской тюрьме. После того как её отпустили, девка выздоровела и стала бегать на лабутенах.
+13
Новости

Из-за сильных болей Никита Белых не спит и не ест уже пять дней

14:38 Горожанин Это просто пип""Ц , товарищи ! Такого нытья мы не слышали давно ! А как же наши отцы и деды Родину защищали !!!! , орудия на себе по болоту таскали , в окопах неделями лежали голодные и холодные ? А как в плену люди жили , и не сломил их враг ? Там , уж точно , не курорт был . Я в шоке ((((
Не пишите больше про него , вы его только окончательно позорите .... , ну или он сам позорится . Тьфу , слов больше нет .
+14

Что обсуждают в Кирове: гибель 24-летнего парня и причина авиакатастрофы 0

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Следователь не разрешил Никите Белых сыграть свадьбу в СИЗО

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24-летнего парня, которого искали в Кирове больше месяца, нашли мертвым

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Топ кино на выходные: новые фильмы Федора Бондарчука и Мартина Скорсезе

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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 8

Всего ответов: 200

Анна Медведева

юрист

Нужен совет: в магазине недостача, произошедшая не по моей вине. Работодатель требует с меня всю сумму отдать и сразу. Как вести себя, чтобы доказать невиновность?
Посмотреть ответ 1
Ольга Казанцева

Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения

Мой сын в этом году поступает в университет, там требуется справка 086. Сыну уже 19 лет, но ведь он все равно считается школьником и услуга будет бесплатной? Или все по-другому?
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Андрей Воробьев

эксперт ЖКХ

Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации. 11 января в не жилой квартире прорвало стояк с горячей водой, в итоге несколько квартир полностью лишены водоснабжения. В управляющей компании разводят руками, вскрывать отказываются, ссылаясь на то, то придётся выплачивать стоимость двери или замка из своего кармана. В полиции говорят, то состава преступления нет, поэтому вряд ли помогут в поисках владельцев квартиры. В жил.инспекции заявку рассматривают 20 дней. Прошло 2 недели, ничего не происходит , лишь гоняют по кругу из одной службы в другую. Куда ещё можно обратиться?
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Все жалобы

Жалобы за последнюю неделю 81

Всего жалоб: 3 758

27 января 2017, 17:43
Нужен совет: в магазине недостача, произошедшая не по моей вине. Работодатель требует с меня всю сумму отдать и сразу. Как вести себя, чтобы доказать невиновность?
А что думаете вы? 1
27 января 2017, 16:43
Здравствуйте! На днях вызвали врача на дом ребенку. Причина - головокружение. Врач была жутко недовольна тем, что вызов был зарегистрирован, а температуры у ребенка не было. По ее словам, без температуры должны приходить сами. Скажите, обоснованно ли недовольство?
А что думаете вы?
27 января 2017, 14:28
В поселку Кумены нет наружного освещения в переулке Заводском. Ходим с ребенком из садика, вечером кругом тьма. Администрация, примите меры или губернатору письмо писать будем.
А что думаете вы?
27 января 2017, 14:27
В поселке Костино в школе № 5 учителя младших классов на уроке сидят в социальных сетях. А дети перед физкультурой в туалете. Директор на это отвечает детям «Так надо». Что за беспредел?!
А что думаете вы?
27 января 2017, 14:26
Водитель автобуса маршрута № 46 решил заехать вместе с пассажирами на заправочную станцию, чтоб заскочить в магазинчик. Я в шоке.
А что думаете вы?
27 января 2017, 14:25
По квартирам дома № 38 по переулку Гирсовский ходили две мужчин, хамским образом пытались заставить открыть им дверь. На прощание пригрозили, что не открою, так останусь без горячей воды. Что это, мошенники, которые высматривают, что есть в квартире? Или еще похуже?
А что думаете вы?
27 января 2017, 14:24
На кладбище в Макарье с центральной аллеи украли оградки с трех могил. Куда вообще смотрит руководство кладбища?
А что думаете вы?
27 января 2017, 14:18
Жителям улицы Новокузнечной в Уржуме зимой и летом приходится ходить с канистрами и прочими емкостями набирают воду, чтобы попить, помыть посуду и, если повезет, помыться. Почему в век высоких технологий людям приходится носить канистры и фляги?
А что думаете вы?
27 января 2017, 14:10
В поселке Северный в гаражной зоне постоянно торгуют перчиком. Среди покупателей много молодежи. Полиция, примите меры.
А что думаете вы?
Все жалобы лентой

Известно, какую квартиру получит кировчанин, выигравший в лотерею 2

В новое жилье Юрий сможет заехать уже весной

27 января 2017, 18:01
28 января 2017, 10:42

Известны предварительные результаты расследования крушения Ту-154 под Сочи

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28 января 2017, 10:03

Кировское «АТП» проверяют на незаконное получение денег

0
28 января 2017, 09:00

Вкусный обед: Пенне Ригате с фрикадельками и пармезаном

0
28 января 2017, 08:00

Что обсуждают в Кирове: ДТП со скорой и приезд Дмитрия Медведева

0
27 января 2017, 22:04

Пострадавшего в ДТП в Коми болельщика «Родины» перевезли в Киров на спецтранспорте

0
27 января 2017, 21:03

На профобразование кировских чиновников выделили 2 миллиона рублей

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В правительстве подтвердили информацию о приезде Дмитрия Медведева в Киров 16

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27 января 2017, 20:02

5 мест в Кировской области, дающих надежду на исполнение желаний

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27 января 2017, 19:03

В Кирове на выходных автоинспекторы проверят состояние водителей

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27 января 2017, 18:46

В Кирове появился досуговый центр для молодых людей с ограниченными возможностями

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В Кирове на Театральной площади разыграют годовой запас пельменей

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27 января 2017, 17:50

Сапоги за 599 рублей и куртка со скидкой 60 процентов: 5 выгодных покупок в Кирове

0
27 января 2017, 17:30

В Кировской области готовы платить за доносы на тех, кто мусорит

6
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Кировчанин подхватил серьезную инфекцию в Гоа 6

Его прооперировали в Индии

27 января 2017, 15:07
27 января 2017, 16:50

А вы знали, что в Кирове работает секретная лаборатория?

0
27 января 2017, 15:40

Кировские власти решают, что построить на объекте "Марадыковский"

5
27 января 2017, 14:35

В Кировской области автомобиль скорой с пассажирами улетел в кювет

9
27 января 2017, 13:59

Коммунальщики назвали водителей из Чистых прудов тупыми

15
27 января 2017, 13:47

Триумфаторы "Первого канала" на сцене РЦ NEON

0
27 января 2017, 13:25

Госдума приняла закон об отмене уголовного наказания за побои в семье

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СМИ: с Дмитрием Медведевым в Киров приедет министр обороны РФ
29 января 2017, 09:00
Члены ОНК: "Никита Белых боится, что ему отнимут ногу"
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Следователь не разрешил Никите Белых сыграть свадьбу в СИЗО
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Афиша

28 января 2017, 15:30
Нескучный weekend: вечер в честь Высоцкого и концерт группы "Пикник"
28 января 2017, 11:30
Топ кино на выходные: новые фильмы Федора Бондарчука и Мартина Скорсезе
27 января 2017, 18:32
В Кирове на Театральной площади разыграют годовой запас пельменей
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Полезно знать

03 октября 2016, 13:16 Обои или натяжной потолок — что сделать сначала?
26 января 2017, 11:54 Вся правда о питьевой воде на розлив
15 декабря 2016, 10:05 Отдых как в санатории, только в городе!
27 января 2017, 09:12 Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?
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