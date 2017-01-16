Чепчанину грозит ампутация ноги из-за обморожения в собственной квартире 1
Мужчина три дня пролежал на ледяном полу16 января 2017, 17:37
16 января 2017, 18:08
В Кирове у кинотеатра «Дружба» полицейский «УАЗик» протаранил иномарку0 16 января 2017, 17:09
Благодаря Сбербанку кировчане стали ближе к искусству0 16 января 2017, 17:06
Больше 70 кировских водителей лишили свободы из-за пьянства за рулем0 16 января 2017, 16:41
В "Победе" рассказали, почему отменили рейсы из Кирова в Москву и Питер2 16 января 2017, 16:01
Кировчанин ограбил в Москве ювелирный салон0 16 января 2017, 15:25
В Кирове ищут женщину, которая пропала четыре дня назад0 16 января 2017, 15:00
Как интересно продлить выходные?0 16 января 2017, 14:40
«МакАвто» – быстро, вкусно и просто0 16 января 2017, 14:00
На трассе в Кировской области столкнулись четыре машины: пострадала женщина0
10 января 2017, 13:18