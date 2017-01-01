Видеообращение Владимира Путина: что пожелал президент россиянам? 0
Для тех, кто пропустил поздравление от президента01 января 2017, 00:20
01 января 2017, 11:00
Для тех, кто пропустил поздравление от президента01 января 2017, 00:20
Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»06:33 Минздрав отрицает продажу, т.к.продажи не было! Идет процесс приватизации, а это немного другое, хотя смысл остается тем же. Для жителей оставят 2 кабинетика, а все остальное, вместе с новеньким оборудованием эл.регистратурой и рабами (медики) прихватизирует моск.фирма (если правильно понял своего источника из минздрава) "медис". Надо писать в прокуратуру, но сомневаюсь, что что-то выгорит, все куплено в этом болоте...
Кировский экономист объяснил, куда вкладывать деньги в 2017 году18:26 И в чём же оптимистичность прогноза? В том что хуже пока не будет?))) Клаааасс!
Звезды пожертвовали маленькой девочке из Кирова 2 миллиона на лечение16:29 Да почему же наше государство помогает всем, но только не российским детям?
Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»14:06 Как хорошо придумали: завод Маяк построил, за бюджетные деньги напичкали всем: электронная регистратура,электронная очередь, видеонаблюдение.... и отдать в частные руки, очень все печально.
Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»13:11 Что остаётся ожидать от оккупационной администрации.
Бабушка, в одиночку воспитывающая семь внуков: «Благодаря добрым людям у нас появилось полноценное жилье»23:33 Дай Бог здоровья этой женщине!
Адвокаты Прокопа будут обжаловать приговор19:15 Прокоп за всех потянул срок . Это очевидно. Те кто крышевал его - сегодня в шоколаде . А должны быть в асфальте.
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ21:51 Сидят две коровы. Их участие в "битве" было позорищем, вся страна это видела
Опубликован список самых редких имен кировских детей в 2016 году20:17 ужас.. издеваются над детьми!
Из-за массового ДТП в Кирове изменили маршрут троллейбусов19:19 Зачем? Людей приучили-осаго не работает,Гаи если и приедет на аварию,то только ради того чтобы оштрафовать пострадавших.Коммунальщики? Ха! Сегодня все СМИ расписали как Васильев пальчиком им погрозил,они усмехнулись и разьехались.
Детскую новогоднюю елку отменили ради встречи губернатора с бизнесменами17:17 У власти вруны и лицемеры! Отец одного из нынешних замов ( он же хирург-фитнесмодель) был недоволен при посещении поликлиники и грозил медикам - сын вас всех уволит. Как доверять такой власти!?
Перед проверкой Игоря Васильева коммунальщики начали готовиться за полчаса15:10 показуха дешевая спланированная, не более. он по дворам пусть походит
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ14:04 Настоящие экстрасенсы по всяким тв шоу не шлындают! Колдунство должно быть тайным - а результат реальным!
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ13:58 Зачем портить другим людям жизнь? Нет дара нужно принять это и успокоиться. Если есть - развивать его, а не по судам бегать. Россу искренне жаль, резюме ей мама окончательно подпортила, а ведь ей в нашем городе жить. Даже если уедет девочка со временем из Кирова, так ведь на всю страну уже скандально прославились. Иоланта - это наша кировская Божена Рынска. Наверное в каждом городе есть такие "выдающиеся" личности, со средними способностями и неумерной жаждой славы.
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ13:53 иоланда сигезмундовна или как вас там. уж не позорились бы. а то нашу область то белых никита позорит , то гайдариха, то вы. хватит уж нас срамить. ты братьев кулаковых нашла? нет!!! вот и устройся ка на работу куда нибудь типа кондукторши и работай,а не людей разводи. а то ишь ты, привыкла свечками размахивать типа дурную энергию изгонять и думает ,что сей час все портомонеты свои раскроют, начнут шарлотанкины услуги проплачивать.
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ13:35 По себе людей не судят, Иоланта. Если Вы сами ничего не видите и приходится выдумывать разные пошлости, то это не значит, что среди других людей нет тех, кому вы завидуете тайно. Ведь на кого-то из них Вы хотите быть похожими, значит, они существуют. Большинство, конечно, распиарино-пропиарено в СМИ для рейтинга, но не надо оскорблять тех, кто действительно всю гадость через себя пропускает, помогая людям. Если бы Вы действительно работали с сущностями, у Вас бы сил не оставалось на скандалы и прочие бытовые глупости.
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ13:27 Я не буду сейчас спорить, шоу, ни шоу, настоящие экстрасенсы или нет. Но могу сказать точно, что Иоланта и Росса Вороновы полнейшие шарлатанки.
Кировчан удивил светящийся троллейбус, обклеенный светодиодными лентами11:50 ага. красивый. вчера видели! атмосфера праздника! спасибо, кто придумал
В Саратовской области задержали проститутку из Кирова21:39 ООООчень важная новость для Кировской области
Друзья о погибшей 24-летней девушке: "Она очень любила жизнь и маму"17:10 Как язык то на подобное поворачивается у вас!!! Отличная и замечательная девушка была!!! Помним любим скорбим…
Друзья о погибшей 24-летней девушке: "Она очень любила жизнь и маму"16:50 Только одной ей известно , что произошло и почему так вышло...очень жаль , конечно, не дай Бог такого ни кому, потерять родного человека, не понятно почему. Високосный год решил добить под конец!!!
Друзья о погибшей 24-летней девушке: "Она очень любила жизнь и маму"13:23 может ее кто-то скинул
Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске16:03 Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске15:45 Да кстати на его просьбу вовремя оплатить налоги я прислушался и оплатил так может он возьмёт в руки лопату за место отпуска и пойдёт чистить снег если не может командовать коммунальными службами.
В Кирове начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву15:02 С 1994 года прошло 22 года и только сейчас "решили разобраться"с Прокопьевым
В Кирове начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву14:40 А что Розувана как свидетеля в суд не пригласили?
Адвокаты рассказали о состоянии здоровья и диагнозах Никиты Белых в СИЗО19:13 Все сидят в равных условиях, у всех есть нервы, у всех свои болячки. Но никто не требует к себе какого то особого отношения. Что за наглость! Умеешь воровать, умей и отвечать.
В новогоднюю ночь ожидается метель и сильный ветер31 декабря 2016, 10:40
Водитель не мог выбраться всю ночь30 декабря 2016, 17:01
В министерстве здравоохранения пока не подтверждают информацию30 декабря 2016, 11:34
Вода не уходила с проезжей части из-за засоренной ливневой канализации29 декабря 2016, 11:19