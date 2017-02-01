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До и после: как выглядели бы европейские города, если бы к ним относились как к Кирову 4

Мы пофантазировали, как будут выглядеть улицы заграничных городов, если перенести на них типичные черты нашего областного центра

01 февраля 2017, 20:01
01 февраля 2017, 22:04

Кировчанина с долгом в 900 миллионов рублей суд признал банкротом

1
01 февраля 2017, 21:03

В уржумском детдоме были выявлены ужасающие нарушения санитарии

2
01 февраля 2017, 19:47

С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

5
01 февраля 2017, 18:42

Кировские "Хрюши против" рассказали, когда выйдут в первые рейды

1
01 февраля 2017, 17:57

Пассажиры поезда Москва - Киров вновь ехали в неотапливаемом вагоне

5
01 февраля 2017, 17:06

Появилась новая информация о пропавшей женщине, которую нашли мертвой

0
01 февраля 2017, 16:34

На Avito появилось объявление о продаже кировского завода за 240 миллионов рублей

4
01 февраля 2017, 16:02

10 интересных фактов: тест об известных людях на Вятке

2
01 февраля 2017, 14:44

Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей

0
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30 января 2017, 11:34

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Люди говорят

Лучшие сообщения + Добавить сообщение
Авто

Появилось видео со смертельного ДТП в Кирове: автобус насмерть сбил женщину

15:21 Горожанин мерзавец, соболезную родным и близким погибшей
+11
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

14:03 аЛЛА ВСЕХ ВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НАДО НАПРАВИТЬ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗНАНИЙ ПДД, ЗАОДНО И НА КОМИССИЮ К НАРКОЛОГАМ И ПСИХИАТРАМ. БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАЮТ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ, СЛОВНО ОНИ ТРАКТОРИСТЫ НА КОЛХОЗНЫХ ПРОСТОРАХ, ЗАДОЛБАЛИ СО СВОИМИ ГОНКАМИ .ПОНАСАДИЛИ ЗА РУЛЬ ДЕБИЛОИДОВ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ. СТРАШНО НА ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕШЕХОД СТАЛО ВЫХОДИТЬ!!!!!!!!
+20
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

13:16 Горожанин Стоимость проезда повысили,а не адекватных водителей заменить забыли.Шумахеры продолжают гонять на перегонки
+16
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

13:05 Горожанин Самый дебильный пешеходник в городе. В обе стороны едешь -пешеходов начинаешь видеть только за 5 метров. На фоне темных деревьев силуэты пешеходов сливаются и ничего не видно.
+11
Новости

В Нолинске собираются снести корпус только что построенной ЦРБ

13:05 Горожанин Видать не откатили кому надо
+14
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

13:04 Горожанин за уродку - Машу Гайдар
+11
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

12:50 из бывших вы бы журналисты как то ставили нас в известность про троллебусницу. добивается ли она правды вместе с адвокатом или уж плюнула нв все. если надо ,так веть можно и петицию создать. хотя эти петиции толку не имеют. собрали против медведева не один миллион подписей ,а медведь и ныне там. но с троллебусницей надо как то решать. и так народ суду не верит. игнотяны всякие на воле жируют, фарафонова не копейки по суду жертвам ее сынка не выплатила. вот и будут давить на переходах людей, потому что это прокатит
+19
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

12:42 Троллейбусница отсидела за Марию Гайдар Автомобиль принадлежал ей на момент аварии
+11
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

11:35 Маша За какую-то уродку...
+27
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

11:32 Горожанин Для начала нужно у пешеходных переходов сделать хорошее освещение!
+10
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

11:24 Горожанин На фига вспомнили водителя троллейбуса. Всем хорошо известно, что никого она не сбивала и отсидела за какого-то урода.
+47
Авто

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку

09:52 Житель Этот пешеходный переход давно пора оснастить светофором
+14
Новости

Фоторепортаж: Дмитрий Медведев встретился с рабочими завода «Алмаз-Антей»

22:44 Злодейка Вот по выражению лиц видно, что стоят принудительно по стойке, без интереса и какой-либо мотивации. Поставили самых безотказных и послушных. Респект фотокорреспонденту, выбрал самые "удачные" ракурсы нашего "долгожданного" гостя.
+11
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

22:23 вовочкин Ау! ВРИО. Приведи Медведева в энтот магазин. Пущай порадуется, как цены у нас. Да по сравнению с нами Москва деревня.
+10
Новости

Фоторепортаж: Дмитрий Медведев встретился с рабочими завода «Алмаз-Антей»

21:26 Горожанин Я только что встретился с таким рабочим на остановке. Он глупо всем улыбался, задавал непонятные вопросы и кричал : нам денег не надо, мы держимся!
+12
Новости

Вычищенные до земли дороги и хор рабочих: чем запомнится кировчанам приезд Дмитрия Медведева

19:57 Горожанин Ага ...Клоуны и сказочники... Особенно на КМП
+14
Новости

Вычищенные до земли дороги и хор рабочих: чем запомнится кировчанам приезд Дмитрия Медведева

19:40 Горожанин цирк уехал, клоуны остались
+38
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

19:19 Я Этот стергилов еще публично призывал убивать ученых. Жаль, что он все еще на свободе.
+13
Авто

С 1 февраля в Кирове подорожает проезд в автобусах

19:03 Горожанин Правильно говоришь,надо резать сидения,возвращать затраты.
+11
Новости

В Кирове ищут женщину, обворовавшую торговый центр

18:53 Акын Не чего она фартовая: зашла на шару и кучу бабла нашла чисто случайно. Темнит чел что-то. Слишком уверенно она шла туда куда надо. Потом поделят "выручку", а недостачу спишут на продавцов.
+16
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

18:28 Акын Сейчас хохлам картинку с ценами скину. Завтра на всех каналах в мире будет ролик о том что на пенсию в Роиси иожно купить теперь только две булки хлеба. Росиянцы продолжают пить боярышник заедая снегом))))
+11
Авто

С 1 февраля в Кирове подорожает проезд в автобусах

18:23 Горожанин на 2 рубля им по тихому обивку сидений покоцать придется, что бы автопарк хоть начали обновлять
+10
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

18:12 Гость Хлебопечку можно купить ))за эти деньги
+11
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

18:03 Горожанин Твой звездолет уже готов, лети
+23
Новости

Прямая трансляция: что происходит на заводе "Алмаз-Антей" во время визита Дмитрия Медведева

17:19 Горожанин Многие репетировавшие до сих пор с улыбкой ходят, мышцы свело от тренировок.
+11
Новости

В Кирове ищут женщину, обворовавшую торговый центр

16:46 Горожанин уровень жизни вниз-преступность вверх.Привыкайте
+11
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

16:31 Горожанин На лицо разжигание вражды между бедными кировчанами и Быковым
+28
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

16:26 Горожанин Он оскорбил всех кировчан, кроме Быкова.Примите меры.Это экстремизм
+32
Новости

Обнаруженный на железном листе лик Николая Чудотворца пока не повезут в Киров

16:19 Согласен НУ вообще-то Библия -это часть Торы
И кровищи в этой книге на каждой странице
Дохристианскую Русь загнали под крест -уничтожили все родное ,навязали Иудейскую религию целому народу
+11
Новости

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

16:19 Горожанин ау, прокуратура, тут население оскорбляют! и проверьте этого бизнесмена у психиатров!
+34

В Кирове автобус насмерть сбил пенсионерку 17

Женщина переходила дорогу вместе с внуком

01 февраля 2017, 09:36
01 февраля 2017, 13:47

Появилось видео со смертельного ДТП в Кирове: автобус насмерть сбил женщину

9
01 февраля 2017, 13:01

Что изменится с 1 февраля: бесплатная земля и новое оформление документов

1
01 февраля 2017, 12:30

В Нолинске собираются снести корпус только что построенной ЦРБ

12
01 февраля 2017, 11:42

В Кировской области найдено тело пропавшей женщины

0
01 февраля 2017, 10:50

В Кировскую область привезли беглого преступника, пойманного в Индии

0
01 февраля 2017, 10:39

В Кирове пьяный бесправник протаранил пять авто и устроил скандал

5
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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 7

Всего ответов: 204

Яна Страузова

руководитель пресс-службы администрации и Кировской городской Думы

На остановке «Магазин «Атлант» в течение трех лет висит сломанное табло с расписанием автобусов. Когда заменят табло на остановке?
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Александр Рыболовлев

директор ЦДС городского пассажирского транспорта

25 января в 14.10 автобус № 51 не доехал до остановки "Дружба", чтобы высадить пассажиров. Бабушка-пассажирка стала выходить и упала, хорошо что ничего не сломала. Можно ли водителям высаживать пассажиров не у остановки? Есть пункт такой в правилах?
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Ольга Казанцева

Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения

Снова какая-то проблема с записью ко врачу. Во время регистрации на прием к терапевту не своего участка через электронную регистратуру, сайт выкидывает из списка. Раньше такого не было. Или можно только по участкам теперь?
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Жалобы за последнюю неделю 86

Всего жалоб: 3 812

01 февраля 2017, 14:46
В аптеке № 26 не продали снотворное лекарство по рецепту 2016 года, у них видите ли новый приказ. А как же эпидемия гриппа в городе? Пойду за новым рецептом и заболею, еще больше лекарств придется покупать.
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:45
Обращаюсь к жителям города Слободской к тем, кто не любит животных! Вы все виноваты в том, что собаки стали бездомными. И хватит жаловаться.
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:44
В поселке Вахруши возле администрации постоянно бегают бездомные собаки с явными признаками кожных болезней. Рядом больница, школа, детский сад. Глава города все видит, а мер не принимает. Ждем беды?
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:44
Почему в Котельниче не работают дорожные службы? Снег с улиц вообще не убирают. Куда смотрит администрация города?
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:43
В Котельниче, в магазине по улице Кирова продавец которая постарше очень часть обвешивает покупателей. Администрация магазина, примите меры.
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:43
В городе Слободском недалеко от детского садика «Сказка» переходя через мостик невозможно подняться так как нет лестниц. Катишься как с горки. Наверное опять ждут когда кто-нибудь травмы получит. Администрация и коммунальные службы бездействуют, им не до нас.
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:42
На остановках общественного транспорта на табличках значатся давно отмененные маршруты. Автобусы отменили, а таблички не поменяли.
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:41
Какой то частник захламил улицу Физкультурников со стороны стадиона битыми машинами. Из-за этого не чистят дорогу и проезд очень узкий. Улица не его собственность. ГИБДД, пора уже браться за работу.
А что думаете вы?
01 февраля 2017, 14:41
На улице Мельникова, 26,топит подвал кипятком второй раз и снова управляющая компания бездействует. Весь подъезд в пару!
А что думаете вы?
Все жалобы лентой

Фоторепортаж: Дмитрий Медведев встретился с рабочими завода «Алмаз-Антей» 12

Рабочие подготовили вопросы к встрече с чиновником

31 января 2017, 20:53
01 февраля 2017, 10:07

Приставы принудительно доставили Навального в Киров на заседание суда

10
01 февраля 2017, 09:56

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0
01 февраля 2017, 09:36

Дарим билеты на премьеру нового сериала от Marvel в "Киномаксе"

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01 февраля 2017, 09:04

Что обсуждают в Кирове: визит Дмитрия Медведева и хлеб за 3 200 рублей

0
31 января 2017, 22:03

Кировчанина, чистившего тротуар бензопилой, показали по федеральному каналу

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31 января 2017, 21:06

В Омутнинске осудили осквернителей могилы

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Вычищенные до земли дороги и хор рабочих: чем запомнится кировчанам приезд Дмитрия Медведева 10

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31 января 2017, 18:50
31 января 2017, 20:01

Названы самые популярные имена для детей в Кировской области

6
31 января 2017, 18:15

С 1 февраля в Кирове подорожает проезд в автобусах

11
31 января 2017, 17:44

Индия впервые выдала России преступника: им оказался мошенник из Кирова

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31 января 2017, 16:40

В Кирове ищут женщину, обворовавшую торговый центр

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Прямая трансляция: что происходит на заводе "Алмаз-Антей" во время визита Дмитрия Медведева 17

Начало заседания на машиностроительном заводе запланировано на 14 часов

31 января 2017, 13:33
31 января 2017, 16:30

На Первом Городском стартуют любимые проекты: "В активном поиске" и "Похуделло"

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31 января 2017, 16:09

О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24"

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31 января 2017, 15:07

В курьерской компании в Кирове нашли детский рюкзак с наркотиками

4
31 января 2017, 14:36

Мама тройняшек: "Нам сложно бывать на детских праздниках"

8
31 января 2017, 14:25

«Тесный контакт с собственниками – ключ к решению проблем ЖКХ»

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Кому в этом году нужно пройти диспансеризацию?

30 января 2017, 11:34

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26 января 2017, 11:54

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Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?

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29 января 2017, 11:00
СМИ: с Дмитрием Медведевым в Киров приедет министр обороны РФ
29 января 2017, 09:00
Члены ОНК: "Никита Белых боится, что ему отнимут ногу"
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27 января 2017, 09:12 Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?
25 января 2017, 13:41 Кому в этом году нужно пройти диспансеризацию?
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