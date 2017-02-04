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Анита Цой посвятила песню кировчанину: зал аплодировал стоя, некоторые плакали 0

Для Евгения приглашение певицы стало настоящей неожиданностью

04 февраля 2017, 16:40
05 февраля 2017, 17:00

Прогноз погоды: предстоящая неделя в Кирове будет морозной

4
05 февраля 2017, 16:00

В Кирове внезапно выехавший "Опель" спровоцировал ДТП с троллейбусом

0
05 февраля 2017, 15:05

С середины апреля тариф системы "Платон" вырастет почти в два раза

10
05 февраля 2017, 14:00

События в стране: у двухлетнего Путина родился брат Шойгу

1
05 февраля 2017, 12:54

Котельничский школьник рассказал, из-за чего родители привязали его к дереву в лесу

7
05 февраля 2017, 11:43

Прошло три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятске

1
05 февраля 2017, 10:40

Акробатический номер кировчанина на пилоне показали по Первому каналу

9
05 февраля 2017, 09:27

Вкусный обед: спагетти с курицей в сметанно-горчичном соусе

0
05 февраля 2017, 08:56

Кинокритики признали кировчанина лучшим актером России

3
Все новости Добавить новость

Полезно знать

02 февраля 2017, 16:42

Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?

02 февраля 2017, 14:47

"Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!

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В Кирове ищут мужчину, который подложил в супермаркет гранаты Посмотреть все

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Анатолий Вассерман кировчанам: "Не смотрите фильмы Федора Бондарчука" Читать
03 февраля 2017, 11:44
Евгений Дятлов: "В прошлый приезд в Киров меня водили в ФСБ" Читать
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Люди говорят

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Новости

В Кировской области ожидаются 40-градусные морозы

20:06 Артём Вас даже с "нормальными" тарифами не дождаться было в морозы. Сорок минут такси ждал и не дождался!!!
+12
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

19:08 Горожанин почему смерти? успехов в работе и счастья в личной жизни. а если про хлеб.дак у многих хлебопечки. жена с вечера все заложит, всяких семечек,травки в хлебушек добавит. утром просыпаешься не от будильника а от запаха. и на фига за 3 косаря буханка?
+10
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

15:02 Горожанин Давайте на чистоту.Напишите,кто у него покупал этот хлеб за 3200р.На какой должности вы состоит и какая у вас зарплата в месяц.Сколько из неё вы тратите на его хлеб,не говоря о других расходах.Вот это будет честно.Нет таких?)))Что и требовалось доказать)))
+15
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

13:50 Горожанин Моя бабушка пекла хлеб в домашней печи из муки,намеленной из ржи и пшеницы,которая была выращена у дома.Это был натуральный хлеб.Ещё дрожжи и соль.Но он его себестоимость не была столь высока.Скорее даже ниже,чем магазинский.Так что вам стерлингов просто делает мозг.
+15
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

13:08 Акула Что ты несешь смерд? Какая себестоимость? Вы хоть в маркетинге разбираетесь или у вас там не принято думать? Что он туда серебряную крошку добавляет?)) Бред и ещё раз бред, ссыт вам в уши предприниматель и наживается на тупости покупателей. Лох не мамонт, никогда не вымрет. А про то что тут пишут полезный хлеб, натуральные ингредиенты. Алё? Вы тут вообще? Вы своими глазами видели, как его делают и что добавляют? Нет. Тогда вопрос закрыт. И вообще может сначала надо для общего развития почитать, что каждый из компонентов есть такое, а уж потом причитать.
+11
Новости

В Кирове ищут мужчину, который подложил в супермаркет гранаты

11:39 Горожанин Человек культурно положил в ячейку,что бы не подумали,что в магазине спер.Там видимо тоже гранаты в продаже есть)Но забыл забрать.Теперь ищут,что бы вернуть потерю)
+18
Авто

В Кирове на пешеходном переходе сбили женщину

11:33 Горожанин Там то какие проблемы с видимостью?!Светло,переход в низине со всех сторон издалека видно.На перекрестке с ул.Орджоникидзе.Водитель просто идиот.Нужно ужесточать ответственность за такие последствия нарушения ПДД
+15
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

01:24 Горожанин и у меня вялого пусть хапнет) А давай ему вдвоем навалим)))
+10
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

00:13 Учитель словесности Герман Стерлигов, пососи висячку у Учителя Словесности.
+11
Авто

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

00:07 Учитель словесности Почему "Про Блевотина" не сообщает имя виновника ДТП? Вот за это кировчане и презирают сайт и газетёнку "Про Блевотина".
+19
Авто

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

23:41 Горожанин Особенно жаль таких безвинно погибших молодых. Вся жизнь была у парня впереди, любовь, семья, дети, простые житейские радости. И в одночасье, кто то его всего этого лишил. Должна быть справедливость не только на том, но и на этом свете. Светлая память
+12
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

23:21 Горожанин Ты то хоть одну булку хлеба за 3200 у него купил?, прежде, чем орать тут
+19
Новости

На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

23:00 Горожанин В Киров0-Чикаго осенью насмерть загрызли мужика, хозяйке ничего, с гуся вода, откупилась.
+11
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

22:21 Горожанин Экий ты шельма !
+13
Авто

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

21:27 Лешак соболезную!Очень жаль молодого человечка
+11
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

21:24 из бывших михайлов ты бы лучше с троллебусницей ногиной разобрался или с тем кто реально девченку сбил
+12
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

20:16 Горожанин Ну ты то только здесь повздыхаешь и успокоишься, смиришься, что тебя стерлигов былом назвал.А человек не равнодушен.Пусть работает, денег ни с кого не просит.Те то че
+12
Новости

Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу

19:56 Горожанин Вот вот! Те, кто истинные воры сидят в больших кабинетах и их ни кто не трогает.Круговая порука.
+13
Новости

На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

19:52 Горожанин Когда эти животные покусают твоих детей, не жалуйся пожалуйста.
+15
Новости

На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

19:51 лесник в Москве собаки насмерть загрызли 3 февраля женщину в самом центре.Собаки как и люди совсем озверели!Вот он капитализм что делает с Россией!
+13
Новости

Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

19:48 Горожанин Под "простыми смертными" ты казнокрадов подразумеваешь?)))Молодец, правильно мыслишь!Оценил твой юмор))))красава!
+15
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

19:42 Горожанин удачи вам) Очень скоро ваш бизнес накроется медным тазом)
+17
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

19:41 Горожанин Все верно делает.Надо наказывать тех, кто сам нарывается.Захотел попиариться-получай.У нас можно ни чего не делать и на исках к недобросовестным изготовителям и продавцам не хило зарабатывать.Пусть с ки боятся)
+12
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

19:10 Горожанин Башкой, видать, стукнулись когда хлеб из печи доставали. Вы б ещё через Америку везли. Чего уж мелочиться?
+33
Новости

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

18:26 Горожанин Юрист - красавчик !!!
+18
Новости

Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

17:59 Акын Какое такое преступление? Посадить даже не могут имея весь возможный административный ресурс. Прокурор просит условный срок, я уже под столом ползаю))) Закрыть не удалось дак хоть в биографию плюнуть напоследок, просто так, зря что ли столько лет работали. На Навального пне глубоко без разницы, сам процесс заинтересовал своей идиотской тролло-фейковостью.
+10
Авто

В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton

17:58 Семен Водителя Порше казнить или пожизненное, а так через пару месяцев откупиться и на свободе будет!
+19
Новости

Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу

17:03 Горожанин Конечно он один человек.А Навальный, Офицеров, адвокаты не люди
+10
Новости

Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

16:58 Горожанин Самый справедливый суд в мире)Попробуй не вынеси "законное"решение, если очень попросили
+18
Новости

Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу

16:53 вовочкин Да здравствует наш Российский суд, самый гуманный суд в мире.
+12

В Кирове ищут мужчину, который подложил в супермаркет гранаты 5

Гранаты обнаружила покупательница в ячейке для хранения вещей

04 февраля 2017, 11:24
05 февраля 2017, 08:00

Что обсуждают в Кирове: гранаты в магазине и ДТП на Дзержинского

2
04 февраля 2017, 17:00

На трассе Киров - Нижний Новгород авто влетело в фуру: погибли два человека

0
04 февраля 2017, 16:00

В Кировской области ожидаются 40-градусные морозы

9
04 февраля 2017, 15:00

7 удивительных фактов о выступлении Аниты Цой в Кирове

0
04 февраля 2017, 14:15

Нескучный weekend: чемпионат по танцам и концерт Богдана Кияшко

0
04 февраля 2017, 13:00

Топ кино на выходные: фильм с Джеки Чаном и фэнтези "Голос монстра"

0
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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 6

Всего ответов: 206

Андрей Воробьев

эксперт ЖКХ

Здравствуйте. Вот такой вопрос: моя квартира располагается на последнем этаже, система отопления проходит не в подвале, а на чердаке. Всегда повышена влажность, что является причиной появления мокриц и других неприятных явлений. Куда обратиться?
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Ольга Казанцева

Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения

Снова какая-то проблема с записью ко врачу. Во время регистрации на прием к терапевту не своего участка через электронную регистратуру, сайт выкидывает из списка. Раньше такого не было. Или можно только по участкам теперь?
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Виктория Маркевич

начальник отдела защиты прав потребителей областного Роспотребнадзора

Вот, хочу поделиться: аппетит был испорчен. Вот такой хлеб пекут в Оричах! Куда обратиться и пожаловаться?
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Все жалобы

Жалобы за последнюю неделю 85

Всего жалоб: 3 844

03 февраля 2017, 18:30
Здравствуйте. Посоветуйте, хочу заняться народной медициной на территории Кировской области, какие документы необходимо предоставить для получения данного разрешения? Что нужно сделать?
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:53
Таксист Логана подумал что мы пьяные и не удостоверившись в этом, не повез, чтоб тебе век клиентов не видать.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:52
Уже вторую ночь ук Ленинского района старательно чистят газоны напротив дома Грибоедова 54., переваривая с одной стороны улицы на другую. Причем все это действие начинается в 00.00 ночи и до 02.00. Зачем это делается?
А что думаете вы? 1
03 февраля 2017, 09:50
Таксисты офигели, возят кругами, а потом за поездку в 2 раза больше платить.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:47
В Яранске в новогодние праздники невозможно было обратиться к врачам. Никто не работал, в приемных покоях одно хамство.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:47
В Мурыгино в домах на улице Мопра жители уже неделю сидят без воды. Администрация поселка бездействует.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:46
Позор ЖКХ «Уют» ЗАТО Первомайский. Несколько раз делали заявку об неисправном электроснабжении на первом этаже в подъезде, а они в ответ: У нас нет денег на лампочки.
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:46
В Котельниче не чистят дороги и тротуары, это создает аварийную ситуацию и затрудняет передвижение пешеходов. Куда смотрит администрация города и ГИБДД?
А что думаете вы?
03 февраля 2017, 09:45
В деревне Шихово в доме № 2 по улице Центральная очень холодно. Всего 18 градусов. На наши жалобы управляющая компания не реагирует. За что платим деньги?
А что думаете вы?
Все жалобы лентой

В Кирове школы начинают закрывать на карантин из-за гриппа 0

Сейчас на больничном находятся около 3 850 учеников

03 февраля 2017, 21:02
04 февраля 2017, 10:30

Алексею Навальному разрешили уехать из Кирова

8
04 февраля 2017, 09:50

В Кирове на пешеходном переходе сбили женщину

9
04 февраля 2017, 09:18

Самое простое шоколадное пирожное: приготовит каждый!

0
04 февраля 2017, 08:49

В Чистых прудах скорая заехала на тротуар и застряла в сугробе

3
04 февраля 2017, 08:00

Что обсуждают в Кирове: гибель 20-летнего парня и драка в баре на Лепсе

0
03 февраля 2017, 22:03

Интересные фото за неделю: звездное небо и первая прогулка

3
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12:49 МТС обеспечит телеком-сервисами госсектор Кировской области
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Мисс старшеклассница - 2016: финальное голосование

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В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton 16

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03 февраля 2017, 20:01

Анатолий Вассерман кировчанам: "Не смотрите фильмы Федора Бондарчука"

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03 февраля 2017, 18:46

Кировскому чиновнику вынесли приговор за взятку в 1,5 миллиона рублей

16
03 февраля 2017, 18:15

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

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03 февраля 2017, 17:44

Любовный гороскоп: какие у вас перспективы в 2017 году?

0
03 февраля 2017, 17:11

В Кирове отменен концерт Монатика: певцу запретили приезжать в Россию

11
03 февраля 2017, 16:40

В Кировской области февраль ожидается холоднее нормы

3
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Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину 12

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

02 февраля 2017, 13:28
03 февраля 2017, 16:08

Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

22
03 февраля 2017, 15:36

На бывшего гендиректора «Вятавтодора» завели уголовное дело

3
03 февраля 2017, 15:05

Молодой матери из Кировской области вынесли приговор за смертельное ДТП

1
03 февраля 2017, 14:37

Почему бармен лучше любого психолога?

0
03 февраля 2017, 14:21

В кировском баре посетителя избили битой

2
03 февраля 2017, 13:49

На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

14
Все новости Добавить новость

Полезно знать

02 февраля 2017, 14:47

"Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!

02 февраля 2017, 16:42

Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?

Полезно знать

02 февраля 2017, 16:42 Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?
02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!

Новости России и мира

05 февраля 2017, 15:05
С середины апреля тариф системы "Платон" вырастет почти в два раза
02 февраля 2017, 16:28
Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
01 февраля 2017, 14:44
Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
29 января 2017, 14:09
События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе
29 января 2017, 11:00
СМИ: с Дмитрием Медведевым в Киров приедет министр обороны РФ
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Афиша

04 февраля 2017, 15:00
7 удивительных фактов о выступлении Аниты Цой в Кирове
04 февраля 2017, 14:15
Нескучный weekend: чемпионат по танцам и концерт Богдана Кияшко
04 февраля 2017, 13:00
Топ кино на выходные: фильм с Джеки Чаном и фэнтези "Голос монстра"
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Полезно знать

02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!
02 февраля 2017, 16:42 Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?

#ЛицаГорода

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