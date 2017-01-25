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В Кирове мужчина пытался откусить соседке палец после просьбы не шуметь ночью 1

К громкому кировчанину уже 3 раза приезжала полиция

25 января 2017, 17:44
26 января 2017, 14:15

В Кировской области щенка выбросили из окна четвертого этажа

0
26 января 2017, 13:44

В кировском Драмтеатре прошел ежегодный студенческий бал

1
26 января 2017, 13:11

В Кировской области 23-летний парень в лесу убил сборщицу ягод

2
26 января 2017, 12:39

В подъезде кировского дома отвалилась бетонная плита

2
26 января 2017, 12:08

Кировская область получит еще 625 миллионов рублей на ремонт дорог

1
26 января 2017, 11:54

Вся правда о питьевой воде на розлив

1
26 января 2017, 11:27

В Кирове выросла трехэтажная сосулька

1
26 января 2017, 10:23

На Зональном женщина на иномарке сбила 2-летнюю девочку

6
26 января 2017, 09:44

"Победа" ушла из Кирова: новые авиакомпании, рейсы и цены на билеты сейчас

12
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Полезно знать

23 января 2017, 11:25

Спермограмма: что покажет этот анализ?

23 января 2017, 08:39

Главное не медлить! Истории кировчан, выбравшихся из долговой ямы

24 января 2017, 16:47

Серебро подешевело на 30 процентов

03 октября 2016, 13:16

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Отдых как в санатории, только в городе!

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Люди говорят

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Новости

Жители Зуевки: "В пожаре погиб человек, а спасатели громко смеялись рядом с телом"

17:33 горо жанин для людей пожар - горе, для нас тяжелая работа. а чего не поржать у трупа? оправдывается Крестьянинов, это же работа. и главное никаких извинений от пресс службы ГУ МЧС Кировской области. Скоты !
+11
Авто

В Кирове автоинспекторы задержали пьяную девушку за рулем Mercedes

11:51 Павел Вот ты дурачок. Бухать любишь за рулем?
+16
Авто

В Кирове автоинспекторы задержали пьяную девушку за рулем Mercedes

11:21 !!Alex она хотела завезти пацанов в гаражи и надругаться ))))
+12
Новости

В Кировской области начали закрываться автобусные маршруты

22:56 Офицер Что за бред? Нет пассажиров- ищите, волка ноги кормят.
С какого хрена имям платить дотации 54 млн.?
Когда на работе нет работы, че-то никто никакие дотации не платит.
+10
Новости

В Удмуртии в чужой могиле нашли тело 23-летней девушки

21:58 горо жанин встреча состоялась ночью, с пьяными парнями, она ушла от мужа, оставила ребёнка у мамы, замужние (порядочные жёны) не оставляют детей у мам и не встречаются по ночам с кем попало. хотя закрался вопрос, а не встречалась ли она с настоящим отцом ребёнка, может эта агрессия имеет какой то смысл?
+14
Авто

Стало известно, почему не состоялась забастовка таксистов в Кирове

20:42 Я Ты правда думаешь, что люди массово станут собираться в группы по 4 человека, чтобы проехаться на такси? Как правило едет 1-2 человека, а это уже стоимость ни как в автобусе. Если цены поднимут - я лучше на автобусе передвигаться буду или пешком.
+11
Авто

Стало известно, почему не состоялась забастовка таксистов в Кирове

14:01 Ольга Мне зарплату уже 3 года не поднимали, и ничего живу. Если тариф вырастет буду ездить на автобусе вот и все!
+25
Новости

В Удмуртии в чужой могиле нашли тело 23-летней девушки

22:16 Опттмист Гулящая мать - горе в семье.
+49
Новости

В Удмуртии в чужой могиле нашли тело 23-летней девушки

21:52 горо жанин Ульяна Курочкина была замужем за кировчанином Алексеем Курочкиным. Девушка оставила у мамы 4-летнюю дочку и исчезла. В ночь с 24 на 25 ноября 2016 года девушка встретилась со своим знакомым и его другом. Молодые люди были пьяными. ВЫВОД: если у тебя есть муж и маленький ребёнок, то надо сидеть дома с семьёй, а не шляться по ночам с малолетними алкашами ! сидела бы дома - была бы жива,
+91
Новости

РБК сообщил, почему Никита Белых не может сыграть свадьбу в СИЗО

21:44 горо жанин помнится Юля Тимошенко в украинской тюрьме тоже погибала, лежала и ходить не могла, но это было тогда когда журналисты рядом были, а как только её выпустили то на следующий день туфли напялила на шпильках и прыгала козочкой, с Никитосом таже история, одна только разница, он то как мне раньше казалось мужик. Он сдавал ГТО, купался в проруби, устраивал забеги на лыжах, и что вдруг случилось, куда делось здоровье вместе с должностью? осталось одно бабское нытьё и непреодолимое желание жениться.
+12
Новости

Из-за сильных болей Никита Белых не спит и не ест уже пять дней

15:12 Константин Копанев Такая же болезнь была и Тимошенко, когда она сидела в украинской тюрьме. После того как её отпустили, девка выздоровела и стала бегать на лабутенах.
+14
Новости

Из-за сильных болей Никита Белых не спит и не ест уже пять дней

14:38 Горожанин Это просто пип""Ц , товарищи ! Такого нытья мы не слышали давно ! А как же наши отцы и деды Родину защищали !!!! , орудия на себе по болоту таскали , в окопах неделями лежали голодные и холодные ? А как в плену люди жили , и не сломил их враг ? Там , уж точно , не курорт был . Я в шоке ((((
Не пишите больше про него , вы его только окончательно позорите .... , ну или он сам позорится . Тьфу , слов больше нет .
+15
Новости

Из-за сильных болей Никита Белых не спит и не ест уже пять дней

11:56 Горожанин Чего только не сделаешь и не скажешь, чтоб выйти на свободу и заметать следы своих похождений. Боится Никита, что отберут все и ничего не останется на счастливую старость. Активно играет на публику, жалуется на всё и всех. Конвоиров ему с высшим образованием не хватает, чтоб цитировали Фета и Блока...
+10
Новости

Из-за сильных болей Никита Белых не спит и не ест уже пять дней

11:55 Димитрий Высшее образование не гарантия ума и порядочности. Сам-то Белых с высшим, но взяточник, вор и коррупционер. Такая у него "профессиональная деформация", так что он с конвоиром два сапога - пара, близнецы-братья, нечего пижонство разводить. Почему раньше не думал о последствиях, имея высшее образование?
+14
Новости

Из-за сильных болей Никита Белых не спит и не ест уже пять дней

11:45 Александр И вот ведь что интересно, стоит г-на Белыха только выпустить, как у него вся хворь пройдет. И будет г-н Белых скакать горной козочкой по просторам Европы.
+19
Новости

Верующие не смогли набрать святую воду ночью в Трифоновом монастыре

19:05 Мрак Превратил церкви в торговые центры. Противно. Молюсь дома и всем рекомендую поступать так же. Пока Мрак на Вятке - в церквях делать нечего
+12
Новости

Санитар службы по перевозке умерших: «Больше всего я боялся забирать младенцев»

18:53 Санитар работающий Про детей правду написал он... А кто пишет, что туфта, тот не знает и не понимает, что пишет...
Сколько мы возим - с пожаров, мать залежала, болел дома наблюдался врачом и умер и т.д и т.п
+14
Новости

Верующие не смогли набрать святую воду ночью в Трифоновом монастыре

17:49 Горожанин Вот если бы за деньги,тады ой))))
Попы оборзели уже почище чиновников
+16
Новости

Санитар службы по перевозке умерших: «Больше всего я боялся забирать младенцев»

14:57 Кировчанка С уважением отношусь к таким молодым людям, которые пытаются заработать и не ищут лёгких путей! Хороший будет муж и семьянин. Жаль, девушка не оценила.
И эта работа очень нужна, но, конечно, не все выдерживают.
+44
Новости

В Чистых прудах ребенок провалился в колодец, который скрывал сугроб

12:42 Горожанин Уважение и респект таким людям.
+10
Новости

В Кировской области пенсионерка утонула, набирая святую воду

19:29 Я Капец логика. Сразу видно - православный креационист. Даже папа римский эволюцию не отрицает. Только адепты ОПГ РПЦ да муслимы все в сказки бредовые верят.
+10
Новости

Глава региона с коляской проверил кировские заснеженные тротуары

18:52 Горожанин Ну что Игорь Васильев убедился в своей "эффективности", и это тока начало вашей карьеры во главе региона. Что будет дальше к гадалке можно не ходить))
+10
Новости

Фоторепортаж: сотни кировчан выстроились в очередь за святой водой

18:44 Гость Да уж.. напоминает очереди в советские времена, только гораздо хуже. Коллективное стадное в людях никуда не исчезает, к сожалению, и дело даже не в вере. Больше половины в очереди за водой - неверующие, стоят просто потому, что "так принято в этот день".
+12
Новости

В Кировской области пенсионерка утонула, набирая святую воду

18:33 Я Ну так и ты от нее произошел, но только признавать не желаешь. Все, как ребенок, в сказки веришь.
+12
Новости

Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты

18:33 Петр Круто, очень креативно для наших дней, у нас просто горожане застыли в 1978 году , очень мало прогрессивных людей!!!
+12
Новости

Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты

18:07 Владимир А что в ней страшного то по городу много лет ходят анимешники, эмо, готы, реперы, рекламщики раздающие листовки или просто рекламирующие что то, разные люди для детей - в костюмах из мультиков или сказок, или просто люди делают фотосессии в костюмах разных.
+21
Новости

В Кировской области пенсионерка утонула, набирая святую воду

16:43 жорж это потому что сам Бог не верит в эту ересь а от церкви вообще в шоке...не удивлюсь если попы тонуть будут...брюхо перевесит и утянет
+11
Новости

В Кировской области пенсионерка утонула, набирая святую воду

15:21 Катерина Не отпускайте стариков одних!!! Или с ними ходите!!!
+12
Новости

Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты

15:08 Мак Ходит бродит не думает что у кого-то сдадут нервы и Ее грохнут
+13
Новости

Никита Белых сообщил членам ОНК, что у него отнимается нога

14:33 Горожанин Зачем вы это пишите? Чтобы кировчане позлорадствовали?
Забудьте уже его.Как бы дело для него не кончилось,в нашу область он ни при каком раскладе не вернется.Так что плюньте и забудьте
+10

В Кирове автомобиль врезался в торговый центр 0

Информации о пострадавших пока нет

25 января 2017, 16:42
26 января 2017, 09:06

Что обсуждают в Кирове: соседские разборки и авто, врезавшееся в здание

0
25 января 2017, 22:03

Стало известно, когда начнется прием заявлений в новую школу в Зиновых

0
25 января 2017, 21:02

В Кирове задержали 28-летнего парня за употребление наркотиков в поезде

4
25 января 2017, 20:01

Городские власти вновь проверили, как чистят Киров от снега

9
25 января 2017, 18:46

Стало известно, что подорожало, а что подешевело в Кирове в январе

3
25 января 2017, 18:14

Кировчан приглашают понаблюдать за звездным небом

0
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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 7

Всего ответов: 197

Виктория Маркевич

начальник отдела защиты прав потребителей областного Роспотребнадзора

Здравствуйте! В субботу я купила селёдку, пришла домой и стала её чистить. Разрезала, а там....не передать словами. Там не черви, а существа похожие на кузнечика, лапки, голова с большими глазами и туловище. Страшное дело. Их там было большое количество обмотанных в кишках. Подскажите, куда обратиться, чтобы разобраться с этой ситуацией, кроме администрации рынка? На фото крошечная часть этих существ. Люди, будьте аккуратнее!
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Анна Медведева

юрист

Здравствуйте. Такой вопрос: мы с молодым человеком собираемся снять квартиру. Какие документы нужно попросить от арендодателя, чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенничества?
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Екатерина Грибина

клинический психолог

Здравствуйте. Нужен совет психолога: дочь в этом году поступает в университет, неожиданно пропал интерес ко всему. Полнейшая апатия к прежним радостям жизни, и так уже 3 недели. Вдобавок стала часто плакать без повода. Говорит: "Ни на что не жалуюсь,сама не понимаю что со мной". Что делать и как спасти ее от депрессии?
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Все жалобы

Жалобы за последнюю неделю 96

Всего жалоб: 3 741

26 января 2017, 12:29
Водитель автобуса 88, с государственным номером К 111 ОС, работавший 25 января, "спасибо" тебе за то что так курил в автобусе, что пришлось выйти раньше. А ведь в автобусе ехали дети.
А что думаете вы?
26 января 2017, 12:27
25 января в 14.10 автобус № 51 не доехал до остановки "Дружба" чтобы высадить пассажиров. Бабушка-пассажирка стала выходить и пала, хорошо что ничего не сломала. У нас что новые правила выпустили, что водителям разрешили высаживать пассажиров не у самой остановки?
А что думаете вы?
26 января 2017, 12:25
В вспомогательной школе Нолинска из года в год господствует педикулез и чесотка. Штаты раздуты, а контроля за детьми нет.
А что думаете вы?
26 января 2017, 12:24
Позор учителям в селе Бахта, они унижают наших детей. Будем жаловаться в департамент образования? Не умейте работать с детьми, смените профессию.
А что думаете вы?
26 января 2017, 12:08
Администрация или участковый поселка Костино, закройте ларьки, где торгуют шкаликами. Люди спиваются и умирают, преступность растет.
А что думаете вы?
26 января 2017, 12:07
В Левинцах на пешеходном переходе у школы водители не считают нужным останавливаться и пропускать детей. А некоторые еще и прибавляют скорость. Позор вам.
А что думаете вы?
26 января 2017, 11:56
В Котельниче в стоматологической поликлинике работает только один врач. Но к нему очень сложно попасть. За что мы вообще платим налоги?
А что думаете вы?
26 января 2017, 11:56
Жители улицы Ленина в ЗАТО Первомайский просят провести ремонт в подъездах. В подъездах срач, все завалено мусором и к тому же темонта, нет ни одной лампочки. Администрация, примите меры.
А что думаете вы?
26 января 2017, 11:51
В Зуевке педиатры в течении 2х месяцев не могли поставить диагноз двухлетнему ребёнку, пришли к выводу что он здоров. Ребенок продолжал кашлять и заметно ухудшалось его самочувствие. Родители съездили в Киров в диагностический центр, там им сказали что у их сына двухсторонняя пневмания. Вот и скажите как водить детей к таким педиатрам? Многие родители не довольны работой педиатров.
А что думаете вы?
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15 декабря 2016, 10:05 Отдых как в санатории, только в городе!
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