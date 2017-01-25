В Кирове мужчина пытался откусить соседке палец после просьбы не шуметь ночью 1
К громкому кировчанину уже 3 раза приезжала полиция25 января 2017, 17:44
26 января 2017, 14:15
В Кировской области щенка выбросили из окна четвертого этажа0 26 января 2017, 13:44
В кировском Драмтеатре прошел ежегодный студенческий бал1 26 января 2017, 13:11
В Кировской области 23-летний парень в лесу убил сборщицу ягод2 26 января 2017, 12:39
В подъезде кировского дома отвалилась бетонная плита2 26 января 2017, 12:08
Кировская область получит еще 625 миллионов рублей на ремонт дорог1 26 января 2017, 11:54
Вся правда о питьевой воде на розлив1 26 января 2017, 11:27
В Кирове выросла трехэтажная сосулька1 26 января 2017, 10:23
На Зональном женщина на иномарке сбила 2-летнюю девочку6 26 января 2017, 09:44
"Победа" ушла из Кирова: новые авиакомпании, рейсы и цены на билеты сейчас12
23 января 2017, 11:25