Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города Тесты
Доступно про авто Новостройки города Рейтинги 2016 года Активный зимний отдых Новый год 2017 Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок

Чепчанину грозит ампутация ноги из-за обморожения в собственной квартире 1

Мужчина три дня пролежал на ледяном полу

16 января 2017, 17:37
16 января 2017, 18:08

В Кирове у кинотеатра «Дружба» полицейский «УАЗик» протаранил иномарку

0
16 января 2017, 17:09

Благодаря Сбербанку кировчане стали ближе к искусству

0
16 января 2017, 17:06

Больше 70 кировских водителей лишили свободы из-за пьянства за рулем

0
16 января 2017, 16:41

В "Победе" рассказали, почему отменили рейсы из Кирова в Москву и Питер

2
16 января 2017, 16:01

Кировчанин ограбил в Москве ювелирный салон

0
16 января 2017, 15:25

В Кирове ищут женщину, которая пропала четыре дня назад

0
16 января 2017, 15:00

Как интересно продлить выходные?

0
16 января 2017, 14:40

«МакАвто» – быстро, вкусно и просто

0
16 января 2017, 14:00

На трассе в Кировской области столкнулись четыре машины: пострадала женщина

0
Все новости Добавить новость

Полезно знать

10 января 2017, 13:18

Что нужно знать о покупке автозапчастей?

10 января 2017, 10:39

Кировские шубки надели жительницы всей страны!

10 января 2017, 09:15

Компания «Мечта» в рядах лучших в области!

15 декабря 2016, 10:05

Отдых как в санатории, только в городе!

07 декабря 2016, 10:43

Как правильно подготовиться к Новому году?

19 сентября 2016, 10:21

Как сэкономить на отоплении дома?

Новость дня

В "Победе" рассказали, почему отменили рейсы из Кирова в Москву и Питер Посмотреть все

Редакция рекомендует

15 января 2017, 15:30
На улице Калинина ограничат движение Читать
11 января 2017, 20:21
Мама ребенка-альбиноса: «Дома мы зовем сына Санта» Читать
11 января 2017, 12:52
Кировский специалист: «Женщины совершают аборты из-за неуверенных мужчин» Читать
Посмотреть все

Люди говорят

Лучшие сообщения + Добавить сообщение
Новости

"Победа" приостановила продажу билетов из Кирова

15:21 Иван Вообще здорово работает наше правительство: украли море денег на ремонт аэропорта, а теперь ещё и летать не на чем и некуда. Надо всех руководителей представить к очередным государственным наградам!
+10
Новости

В Чепецке мужчина с черепно-мозговой травмой умер из-за ошибки врача

09:19 Константин Копанев Ещё я восхищаюсь алкашами, которые в Иркутске пили жидкость для принятия ванн, а затем благополучно испустили дух. И возбудили уголовное дело против тех, кто выпускал жидкость ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН. Это что ж получается: если я выпью духи из магазина Л'Этуаль и отброшу копыта, то магазин Л'Этуаль разгонят?
+14
Новости

В Чепецке мужчина с черепно-мозговой травмой умер из-за ошибки врача

09:13 Константин Копанев Товарисч, в каком месте я осудил пациента? Он имеет полное право бухать до посинения. Врач должен был принять "46-летнего... будучи пьяного, ударившегося головой о поверхность земли" homo sapiens, ДЛЯ СВОЕЙ ЖЕ ПЕРЕСТРАХОВКИ, чтобы доблестные следователи не таскали его по прокуратурам полгода. А пациента я не осуждаю. Более того, я восхищаюсь им.
+11
Новости

В Чепецке мужчина с черепно-мозговой травмой умер из-за ошибки врача

08:40 Горожанин Если из-за каждого пьянчуги, жизнь которого копейка, врачей отстранять, то скоро будем лечится подорожниками.
+13
Новости

В Чепецке мужчина с черепно-мозговой травмой умер из-за ошибки врача

08:39 Константин Копанев Жалко врача.
Врач должен постоянно перестраховываться, в первую очередь, ради собственного благополучия.
Надо было госпитализировать "46-летнего... будучи пьяного, ударившегося головой о поверхность земли".
Скорее всего, он все-равно умер бы, но в хирургическом стационаре и никакого уголовного дела не было бы.
+15
Новости

В Чепецке мужчина с черепно-мозговой травмой умер из-за ошибки врача

02:02 Горожанин Пить надо уметь! Не умеешь ни пей!
+15
Новости

Стала известна причина смерти пропавшего мужчины из Нововятска

17:31 Горожанин Боятся люди открывать незнакомцам. Лиходеев полно, и души людские постепенно черствеют.
+18
Новости

Стала известна причина смерти пропавшего мужчины из Нововятска

17:19 Злая Нелюди! Человеку нужно было только тепло!
+15
Новости

Стала известна причина смерти пропавшего мужчины из Нововятска

16:38 Аноним И как видно, никто не открыл и не помог. Люди все хуже и хуже...
+39
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

11:10 я Абсолютно согласен! За излишнее рвение и "сожрали" Белых!
+11
Новости

Рядом с погибшим замдиректора ОДНТ нашли предсмертную записку

09:55 гость Похожая ситуация была в моей семье. Мужа сожрала начальница, надо было место освободить, за 4 года до пенсии ушел в никуда, работы нет, но не сдается, берется за то,что есть. А ситуации у всех разные и болевой порог разный. Мне вообще жалко людей вот таких, надломленных, одиноких, потерявших надежду. Не дай Бог...
+11
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

09:44 Горожанин Белых был конечно тот еще кендель, но определенный позитив для области он принес, что есть-то есть! А вот сейчас к власти (к кормушке) приставили жадных, голодных и мстительных популистов, не имеющих ни какого понятия об экономике области. Унылые бодибилберы сводят старые счёты и несут полнейшую ахинею! Они настолько уверены в своем всемогуществе и безнаказанности, что на совещаниях позволяют прямо угрожать подчиненным, заставляя последних выполнять популисткие, бестолковые приказы. У этих "управленцев" нет будущего, они рвут сейчас, что могут и успеют. Этой "команде" я не верю, и я далеко не один такой.
+30
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

09:32 горожанка а повышение взносов на капремонт? а сокращение социальных льгот? а продажа аэропорта и санатория? а увольнение начальника МФЦ? и т.д.
+21
Новости

Рядом с погибшим замдиректора ОДНТ нашли предсмертную записку

09:13 галла В нашей области это обычная практика. Каким бы ты Супер специалистом не был. Причем чем ты лучше тем для тебя хуже. Будут гнобить до суицида. Это не первый случай в области, когда люди накладывают на себя руки. Ни кого не волнуют твои проблемы. Я вам могу сказать, с полной ответственностью, что мне например пришлось дважды уволится из образования при этом в семье было два студента платника я и сын и приемный ребенок школьного возраста. Работала я одна, семья у нас состояла из трех человек. При этом люди которые меня довели до ухода с работы, до сих пор просят их проконсультировать и помочь, что подтверждает - я действительно специалист в своем деле. Я была на пороге суицида и это страшно. В нашей области просто культ серых никчемных чиновников, которые не потерпят и не допустят настоящих знающих и думающих и много умеющих людей не то что к власти, просто к работе. Иначе зачем они будут нужны- серые, никчемные, изворотливые хапуги!
+20
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

08:48 Гость Рейтинг отражает действительность... Его "достижения" в городе и в области в целом абсолютный ноль. И что самое главное - света в конце тоннеля даже не видно - "черная дыра".
+20
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

08:21 Алексей Действительно пока реальных дел от и.о. ноль. Жителей города Кирова (большая части населения области) он настроил против себя поддерживая ненавистного многим горожанам быкова с его командой. Да и судя по отношениям к его угрозами и топаньям ножкой коммунальщиков (плювали оне на него слюной), те кто находятся под крышей ЕР его всерьез не воспринимают. Сравнивать его с Белых пока бессмысленно, слишком невелик срок исполнения обязанностей.
+17
Новости

Кировский специалист: «Женщины совершают аборты из-за неуверенных мужчин»

23:25 Илона Наш сын-второклассник ходит не с модным телефоном (да чего уж там! Я и сама хожу с "не модным!") Одеваемся всей семьёй не в бутиках, а лето проводим - на даче. И, удивительное дело, мы - счастливы! А если у Вас одни блёстки в голове... то о чём тут и рассуждать?
+17
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

22:53 Эксперт Как обычно, ничего хорошего для области пока не сделал
+13
Новости

Кировский специалист: «Женщины совершают аборты из-за неуверенных мужчин»

22:52 из бывших ой девушка,какую ерунду пишешь. у меня внучка в 6 классе гимназии. с начала думали там одни крутяки, а у нас в семье строго хоть с нарядами хоть со всякими телефонными прибамбасами. а оказалось все хорошо,там воспитывают правильно, что бы не выпендривались. а вот внук в обычной школе ,дак там кто кому фору даст, потому что некоторые родители так же как вы рассуждают, типа что бы у моего ребенка и кросовки и смарт все самое крутое. надо конечно чтобы было все необходимое для жизни и отдыха, но не для бахвальства
+10
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

22:47 Горожанин Росреестр самая запутанная и бестолковая организация, с огромным штатом дармоедоев, взяточников и бюрократов. Такой пан Голова с КэГэБэшным прошлым нам не нужен.
+25
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

22:42 А Да всем на него пофиг как видно, говорящая голова. Уже все адекватные кировчане понимают что хоть и были косяки у Белых, но он реально работал, старался. А этот только пиарится, реальных решений у него нет и ответственности тоже.
+27
Новости

Мама ребенка-альбиноса: «Дома мы зовем сына Санта»

22:34 ирен Здоровья и счастья вашей семье!!!
+31
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

22:19 Горожанин Не ну по рейтинга как белых нито нисе. Его даже комунальшики игнорируют он ногами топает а тем пофиг так плохо как в этом году город еще не убирали 12тый год в такси ежедневно на этих дорогах уже надоели эти сугробы.
+19
Новости

Кировский специалист: «Женщины совершают аборты из-за неуверенных мужчин»

22:04 Горожанин Мы обеспеченная семья, но наш ребёнок уже три года ходит со звонилкой и нет проблем))), а вы сами вбиваете в голову своему чаду как важно какой у тебя телефон
....
+17
Новости

Игорь Васильев оказался в конце рейтинга глав регионов: что успел сделать врио за полгода работы?

21:37 Горожанин за пол года абсолютно ничего, кроме пустого мелькания в СМИ
+31
Новости

В Кирове женщина родила во время осмотра в женской консультации

20:16 Горожанин не в 11, а в 9 утра...и роды принял опытный доктор))))))))))
+20
Новости

Кировский специалист: «Женщины совершают аборты из-за неуверенных мужчин»

19:46 Горожанин Они в родителей...
+13
Новости

Рядом с погибшим замдиректора ОДНТ нашли предсмертную записку

19:22 алекс просто бывают такие ситуации,когда одно на другое накатывает... как снежный ком.нельзя его осуждать...
+16
Новости

Кировский специалист: «Женщины совершают аборты из-за неуверенных мужчин»

18:19 Горожанин Какое убожество мысли: не модный телефон,не красивая одежда.
+26
Новости

Рядом с погибшим замдиректора ОДНТ нашли предсмертную записку

17:20 Иван из выше сказанного я понимаю так, что вы оправдываете самоубийство, что во всех ситуациях, когда жизнь преподносит нам сюрпризы надо поступать именно так, вы ещё пойдите и скажите это его семье! и ещё о смысле жизни, единственный смысл жизни это его дети и его семья, я прекрасно понимаю, времена сложные, сам работаю простым рабочим и получаю не то что хотел бы, но самоубийство это уход от проблем, так всегда поступают слабовольные и безответственные люди, и в данном случае он для себя проблемы решил, а вот сколько их стало у его семьи , не дай Бог!
+17

"Победа" приостановила продажу билетов из Кирова 6

Кировчане не могут купить билеты в Санкт-Петербург и Москву

16 января 2017, 14:45
16 января 2017, 13:27

В Кирове организуют концерт, чтобы собрать деньги на лечение для педагога

0
16 января 2017, 12:52

На трассе рядом с Фаленками замерзла собака

3
16 января 2017, 12:21

Массовое ДТП в Кировской области: пострадали пять автомобилей

1
16 января 2017, 11:50

В Кирове сгорел дом: на пепелище нашли тело мужчины

0
16 января 2017, 11:19

В Кирове задержали подозреваемого в убийстве нелегала

0
16 января 2017, 09:56

Какие сервисы "Интерактивного ТВ" были самыми популярными в праздники?

0
Все новости Добавить новость

Народный контроль

+ Пожаловаться

Ответы за последнюю неделю 10

Всего ответов: 186

Ольга Казанцева

Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения

Добрый день, хотелось бы узнать, положены ли какие-то льготные или бесплатные лекарства новорожденным малышам до года?
Посмотреть ответ
Анна Медведева

юрист

Добрый день. В продуктовом на Шаляпина 7 абсолютно безответственно относятся к работникам - на улице не первый день ниже 30, а в самом магазине едва доходит до +4. Компенсируют ли больничный в такой ситуации? Является ли такая ситуация нарушением прав работника? И куда обращаться по поводу этого нарушения
Посмотреть ответ 2
Наталья Мальцева

Инспектор по пропаганде безопасности ПДД ГИБДД

Добрый вечер. Слышал, что в правила массовых перевозок детей (в автобусах) будут нововведения в этом году. Можно ли узнать, какие?
Посмотреть ответ 2
Все жалобы

Жалобы за последнюю неделю 86

Всего жалоб: 3 611

16 января 2017, 16:23
Такой вопрос: если в жилищных квитанциях пришла сумма больше на несколько тысяч рублей и прямо не совместимая с реальностью, какими методами можно оспорить?
А что думаете вы?
16 января 2017, 16:03
Здравствуйте. Знаю, что тема очень заезженная, но вновь сосульки! На Мира, 8 просто ужасно длинная висит. Уже скоро отпадет. Как с ними бороться?
А что думаете вы?
16 января 2017, 11:27
Уважаемые родители, обращаюсь к вам. Будьте сдержаннее и перестаньте бить своих чад в магазинах или не водите их в магазины. На вас стыдно смотреть, а детей в итоге жалко.
А что думаете вы?
16 января 2017, 11:24
Люди, почему вы такие свиньи? Почему вы постоянно кидаете мусор не в помойку, а на землю? Да еще потом каждую весну ноете, наш город самый грязный и коммунальщики самые ужасные люди в мире потому что не убирают этот мусор.
А что думаете вы? 2
16 января 2017, 11:21
Люди с детьми у трамплина ходят с санками, катаются прямо на лыжной трассе!!! Вы совсем что ли? Это место для спортсменов, специально трассу делают, а вы только портите все. Идите кататься в другое место.
А что думаете вы?
16 января 2017, 10:28
В общественном транспорте Котельнича ездят одни хамы. Я беременная, конечно не инвалид,но стоять тяжеловато. Неужели уступить место так сложно?
А что думаете вы?
16 января 2017, 10:25
Позор администрации и мэру города Слободского за ужасные нечищеные дороги.
А что думаете вы?
16 января 2017, 10:24
В Нолинске в магазине «Спутник» работает два продавца, которые не умеют обслуживать покупателей. Позор вам.
А что думаете вы? 1
16 января 2017, 10:23
В столовой школы в поселке Вахруши работает очень «вежливая» заведующая, которая за нечаянно разбитую тарелку довела первоклассника до слез.
А что думаете вы?
Все жалобы лентой

В ДТП на трассе «Вятка» погибли два человека 8

У предполагаемого виновника взяли кровь на анализ

16 января 2017, 10:39
16 января 2017, 08:38

Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем

0
15 января 2017, 18:30

В Киров приедет премьер Дмитрий Медведев?

16
15 января 2017, 18:10

Гороскоп: какой будет рабочая неделя у кировчан?

0
15 января 2017, 17:30

Медики назвали болезни, от которых чаще всего умирают кировчане

1
15 января 2017, 16:30

Прогноз погоды: неделя в Кирове будет теплой, но пасмурной

0
15 января 2017, 15:30

На улице Калинина ограничат движение

0
Все новости Добавить новость

Новости компаний

15:40 Кировские абоненты МТС «раскачали» сеть в Новый год
14:30 «Дом.ru» запускает подписку от MEGOGO
15:48 Жители Вятского края «распробовали» 4G МТС
15:22 «Дом.ru» подготовил сеть к Новому году
11:09 «Дом.ru» и канал MGM HD подарят телевизоры знатокам кино
14:18 Как дешевле купить билет на самолет?
10:08 «Дом.ru» подарит клиентам подарки на 8 000 рублей
15:58 Капитальный ремонт: теперь пришла ваша очередь!
Все новости компаний

Конкурсы

30 ноября 2016, 13:44

Мисс старшеклассница - 2016: финальное голосование

03 ноября 2016, 10:18

Конкурс "Мой ребенок самый..."

19 октября 2016, 11:55

Конкурс "Мисс старшеклассница" 2 полуфинал

29 сентября 2016, 16:26

Конкурс "Мисс старшеклассница" 1 полуфинал

27 сентября 2016, 15:19

Конкурс "Мистер бородач"

09 сентября 2016, 10:40

Конкурс "Мое лето"

24 августа 2016, 13:15

Конкурс "Сэлфи с котом"

08 августа 2016, 13:15

Конкурс "Самая красивая пара"

07 июля 2016, 16:54

Конкурс «Красотки и авто»

Что обсуждают в Кирове: победитель акции и поиски 9-летней девочки 0

Самые просматриваемые новости на портале "Pro Город"

16 января 2017, 09:00
15 января 2017, 15:00

Каждое воскресенье интерактивное шоу "Хочу Go-Go" в РЦ NEON

0
15 января 2017, 14:42

В Кирове на ребенка упал снег

0
15 января 2017, 13:14

В Кировской области загорелась снегоуборочная машина

0
15 января 2017, 10:31

Что обсуждают в Кирове: выигрыш квартиры и лишенный аккредитации вуз

0
15 января 2017, 09:39

Вишневый пирог: вкусная выпечка к чаю

1
14 января 2017, 18:27

В Кирово-Чепецке "четырнадцатая" сбила водителя, меняющего колесо

0
Все новости Добавить новость

В Кирове нашли пропавшую 9-летнюю девочку 0

Ребенка отыскали меньше чем за сутки

15 января 2017, 11:39
14 января 2017, 17:26

Кировские зоозащитники обратились в Госдуму из-за организации отлова собак

0
14 января 2017, 15:00

Встречайте официальный разогрев группы «Руки Вверх» в РЦ NEON

0
14 января 2017, 14:14

Одному из кировских вузов полностью запретили принимать студентов

3
14 января 2017, 12:02

Суд рассмотрит дело об отмывании 13 миллионов рублей в Кировской области

1
14 января 2017, 09:36

Вкуснейший мясной пирог: киш с пряными травами

0
13 января 2017, 22:06

В Чепецке мужчина с черепно-мозговой травмой умер из-за ошибки врача

17
Все новости Добавить новость

Полезно знать

10 января 2017, 13:18

Что нужно знать о покупке автозапчастей?

10 января 2017, 10:39

Кировские шубки надели жительницы всей страны!

10 января 2017, 09:15

Компания «Мечта» в рядах лучших в области!

15 декабря 2016, 10:05

Отдых как в санатории, только в городе!

07 декабря 2016, 10:43

Как правильно подготовиться к Новому году?

19 сентября 2016, 10:21

Как сэкономить на отоплении дома?

Полезно знать

10 января 2017, 13:18 Что нужно знать о покупке автозапчастей?
10 января 2017, 10:39 Кировские шубки надели жительницы всей страны!
10 января 2017, 09:15 Компания «Мечта» в рядах лучших в области!
15 декабря 2016, 10:05 Отдых как в санатории, только в городе!
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
19 сентября 2016, 10:21 Как сэкономить на отоплении дома?

Новости России и мира

13 января 2017, 11:04
Видео: девушки из России и Чехии подрались на льду во время Чемпионата мира по хоккею
09 января 2017, 12:35
Кировчанин отправил в Госдуму просьбу ужесточить наказание живодерам
03 января 2017, 10:00
Коллекторская фирма Кирова подала документы для включения в госреестр ФССП
02 января 2017, 17:23
В России начал действовать запрет на алкоголь в пластиковых бутылках
02 января 2017, 15:18
В России появился новый вид уголовного наказания
Посмотреть все

Афиша

31 декабря 2016, 09:34
Что посмотреть в новогоднюю ночь: подборка передач для тех, кто будет дома
30 декабря 2016, 15:27
Детская школа киноискусства подвела итоги в "Смене"
29 декабря 2016, 10:10
Афиша в Кирове на Новый год: полная программа мероприятий
Посмотреть все

Полезно знать

15 декабря 2016, 10:05 Отдых как в санатории, только в городе!
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
19 сентября 2016, 10:21 Как сэкономить на отоплении дома?
10 января 2017, 13:18 Что нужно знать о покупке автозапчастей?
10 января 2017, 10:39 Кировские шубки надели жительницы всей страны!
10 января 2017, 09:15 Компания «Мечта» в рядах лучших в области!

#ЛицаГорода

9 0
9 селфи спортивных кировчан из Instagram
29 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
10 0
10 романтичных фото кировчан из Instagram
26 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
8 0
8 фото кировчан-автолюбителей из Instagram
19 47
Как это было: финал "Мисс старшеклассница 2016"
10 0
Чем занимаются кировчанки в выходные: 10 фото кировских девушек на катке
Смотреть все Всего альбомов: 27
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Наша Газета Новороссийск Pro Город Пермь Pro Город Казань Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Набережные Челны Pro Город Самара
Pro Город Йошкар-Ола Pro Город Пенза Pro Город Нижний Новгород Pro Город Чебоксары Pro Город Сыктывкар Pro Город Владимир Наша Газета Крым Наша Газета Тюмень Наша Газета Екатеринбург
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru