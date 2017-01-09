Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте 14
Проезд в автобусах и троллейбусах подорожает со следующего месяца09 января 2017, 17:14
09 января 2017, 22:02
Проезд в автобусах и троллейбусах подорожает со следующего месяца09 января 2017, 17:14
Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте21:01 В Йошке катаются крутые микроавтобусы, часто, мобильно, зимой в них тепло, и все это за 18 рублей! Здесь же - абсурд, за проезд на сараях, которые не горят, так кипятком шпарят, либо у которых двери отваливаются стоит 22.
Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте18:16 Хорошо, проезд подняли, когда ожидать увеличение зарплат?
В Кировской области в мороз на трассе застряла семья17:40 Вчера в -34 с детьми в машине мы тоже заглохли и на звонок в МЧС 112, мне ответили, что ничем помочь не могут, кроме как дать номер эвакуатора!!!! который как оказалось даже не завелся вчера, надо было вызывать машину из Кирова, это 150 км от места , где мы находились, ни о каком обогреве, валенках и даже помощи забрать и вывезти из леса даже речи не было!!! Показуха!!!Спасибо проезжающим машинам и добрым водителям,благодаря которым мы не замерзли , а не доблестной службе МЧС!!! У меня просто нет слов на такие ответы диспетчеров!
Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте17:34 С пригородом это они зря, окончательно же все к нелегалам уйдут.
О сильном морозе в Кировской области рассказали по Первому каналу14:31 "Я не пытаюсь даже завести. Я смотрю, как снять аккумулятор, чтобы домой его унести"(с) хмм.. Хозяйственная тётя. С трех соседних машин уже посмотрела и унесла ))
В Кирове начала работу государственная «скорая»14:26 Так, подождите! А кому тогда раздавали новые "скорые" несколько лет назад?
Сын Евгении Феофилактовой получил первый гонорар21:11 Когда получит первую зарплату за разгрузку вагонов или получку за правильно фрезерованную деталь, тогда можно порадоваться.
Сын Евгении Феофилактовой получил первый гонорар20:07 Забрать у этой кабылы пацана,пока савсем ни развратила,мало того что сама шалава,еще и сына туда тянет.
Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?17:19 Не "алеповато", а "аляповато". "Про Город" опять обocpaлся. Наберите, наконец, в штат нормальных грамотных корреспондентов, а не этих школьниц, которые в слове из 3 букв четыре ошибки делают...
Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?13:32 Этой статьёй вы ставите в неловкое положение лже звёзд! Чем таким знамениты эти люди, может они провели провели благотврительный концерт? Или возможно председатель совета директоров навестила с подарками какойнибудь детский дом перед Рождеством? Чем же так они звёздны что обычные простолюдины хотят знать как они проводят эти праздники?
Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?17:03 Ничем неприметные рожи. Они что звездно-мнимой болезнью болеют????
Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?14:57 Этот вопрос многих интересует))
Прокуратура проверит кировский караоке-клуб14:49 Что не так? Не пустить могут любого! Ну дадут им штраф, что дальше? Где новость? Эт их дело, кого пускать, кого нет!!
Прокуратура проверит кировский караоке-клуб14:17 а если бы пустили ,то вы бы сейчас обсуждали , за что же они получили по лицу и другим частям тела . т.к они в белом пальто и пушистые и ведут себя всегда исключительно хорошо , а плохие русские все портят
Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?14:10 интересно ,чем известны эти люди .
У пруда в парке имени Кирова погибают утки13:12 Да, с биологической точки зрения, не правильно было прикармливать уток. Но с точки зрения достопримечательностей города и привлекательности для гостей, надо уток оставить, облагородить всё и создать все условия для их обитания, а не строить ещё одно сраное колесо обозрения там у цирка. В городе посмотреть не на что, кроме сосущих пиво гопников на лавках у цирка и засрангого пруда. Если администрация этого не понимает, то гнать надо в шею.
У пруда в парке имени Кирова погибают утки09:19 Еще 3 года назад специалисты орнитологи давали комментарии о нарушении экосистемы и что ко-то отреагировал. Это только начало и что за комментарий - радуют детей. А вы мамаша чего с ребенком стаю бездомных собак кормить пойдете вроде тоже радость детям. Ну и что загрызут. И не надо говорить что жестоко зато правда.
2017 год в обещаниях кировских чиновников: что должно произойти в городе18:59 Это обещания. А реальность такова, ВРИО обещал очистить дворы и улицы кирова к пятнице! Что в реальности? Ложили все городские службы на него! ВРИО не можешь управлять ситуацией - уйди! При Никитосе хорошо не было , но было лучше!
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах22:42 Про 35р. инфу кидают, чтоб 25р. потом не так много казалось!! Твари гомозеготные!!!
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах17:29 Пусть сначала перевозчики посадят за руль веждивых водителей!И уберут с наших кировских дорог всю рухдядь,заправленную печным топливом!Нужно обязательно перевозчиков и авто парк поменять!тогда и не жалко,25,но не 35 выкинуть...
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах17:04 Житель Кирова В Кирове зимой холодные автобусы и холодные троллейбусы и не объевляют остановки 20 рублей уже дорого обдираловка пассажиров
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах16:33 Полностью согласно, что и 20 руб. дорого! Ничего поднимать не надо, хватит душить простых граждан повышенными тарифами на все!!!
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах15:50 В Москве проезд 35 стоить стал,дак там есть за что платить,а в Кирове?За что?За холодные автобусы?За трясучки эти?20 рублей платить не хочется,а они на 35 сделать хотят....
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах15:04 Полный идиотизм. СМИ прогнозами готовит обдираловку. Чиновники на кофейной гуще гадают, депутаты лоббируют покровителей. Чиновник лишает стариков льгот. Так рождается тариф.
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах14:43 Сразу бы уже до 50 рублей поднимали чего уж мелочиться то, ведь 35 это мало, это только для хозяина в карман, а водителям и кондукторам зарплату опять не повысят, новые автобусы не купят скажут не хватило...
В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах13:24 С каждым повышением тарифа перевозчики обещают обновить транспорт и повысить культуру обслуживания.но ничего не меняется.Эти вонючие пазики уже достали .Непонятно только почему 23 маршрут ходят через 2 ,3 минуты.
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