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Видеообращение Владимира Путина: что пожелал президент россиянам? 0

Для тех, кто пропустил поздравление от президента

01 января 2017, 00:20
01 января 2017, 11:00

Итоги 2016 года: список людей, которых до сих пор не могут найти

0
01 января 2017, 10:19

Стало известно, когда увеличится плата за проезд в кировских автобусах

3
01 января 2017, 10:09

Вы не хотите повторить судьбу Наполеона?

0
01 января 2017, 10:00

Гороскоп: каким 2017 год будет у кировчан?

0
01 января 2017, 09:00

Новые законы 2017 года: как изменится наша жизнь с 1 января?

0
01 января 2017, 00:40

Под какую музыку встретить новый год: 10 лучших песен 2016-го

0
31 декабря 2016, 17:00

Экстрасенс из Кирова: "2017 - год неожиданностей"

3
31 декабря 2016, 16:00

Итоги года в Кирове: смена губернатора и уход мэра

3
31 декабря 2016, 15:00

На что жаловались кировчане на неделе: шумные соседи и тараканы в кафе

0
Все новости Добавить новость

Полезно знать

14 декабря 2016, 16:04

"Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев

07 декабря 2016, 10:43

Как правильно подготовиться к Новому году?

Новость дня

МЧС объявило метеопредупреждение в Кирове Посмотреть все

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30 декабря 2016, 17:59
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Люди говорят

Лучшие сообщения + Добавить сообщение
Новости

Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»

06:33 Читатель Минздрав отрицает продажу, т.к.продажи не было! Идет процесс приватизации, а это немного другое, хотя смысл остается тем же. Для жителей оставят 2 кабинетика, а все остальное, вместе с новеньким оборудованием эл.регистратурой и рабами (медики) прихватизирует моск.фирма (если правильно понял своего источника из минздрава) "медис". Надо писать в прокуратуру, но сомневаюсь, что что-то выгорит, все куплено в этом болоте...
+10
Новости

Кировский экономист объяснил, куда вкладывать деньги в 2017 году

18:26 Очень содержательная статья... И в чём же оптимистичность прогноза? В том что хуже пока не будет?))) Клаааасс!
Когда начнут НАСТОЯЩУЮ поддержку малого бизнеса осуществлять, тогда экономика и начнёт подниматься, а ждать когда рубль подорожает наивно и глупо) на одном газе и нефти из этой задницы не выберемся... Проблема не области а страны в целом.
+11
Новости

Звезды пожертвовали маленькой девочке из Кирова 2 миллиона на лечение

16:29 Горожанин Да почему же наше государство помогает всем, но только не российским детям?
+10
Новости

Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»

14:06 Горожанин Как хорошо придумали: завод Маяк построил, за бюджетные деньги напичкали всем: электронная регистратура,электронная очередь, видеонаблюдение.... и отдать в частные руки, очень все печально.
+13
Новости

Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр»

13:11 нежилец Что остаётся ожидать от оккупационной администрации.
+13
Новости

Бабушка, в одиночку воспитывающая семь внуков: «Благодаря добрым людям у нас появилось полноценное жилье»

23:33 Девушка Дай Бог здоровья этой женщине!
+21
Новости

Адвокаты Прокопа будут обжаловать приговор

19:15 Горожанин Прокоп за всех потянул срок . Это очевидно. Те кто крышевал его - сегодня в шоколаде . А должны быть в асфальте.
+13
Новости

Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

21:51 гость Сидят две коровы. Их участие в "битве" было позорищем, вся страна это видела
+14
Новости

Опубликован список самых редких имен кировских детей в 2016 году

20:17 Гость ужас.. издеваются над детьми!
+15
Авто

Из-за массового ДТП в Кирове изменили маршрут троллейбусов

19:19 Горожанин Зачем? Людей приучили-осаго не работает,Гаи если и приедет на аварию,то только ради того чтобы оштрафовать пострадавших.Коммунальщики? Ха! Сегодня все СМИ расписали как Васильев пальчиком им погрозил,они усмехнулись и разьехались.
Всем насрать на всех.Начиная от Кремля до дворника Семена
+21
Новости

Детскую новогоднюю елку отменили ради встречи губернатора с бизнесменами

17:17 Анна У власти вруны и лицемеры! Отец одного из нынешних замов ( он же хирург-фитнесмодель) был недоволен при посещении поликлиники и грозил медикам - сын вас всех уволит. Как доверять такой власти!?
+14
Новости

Перед проверкой Игоря Васильева коммунальщики начали готовиться за полчаса

15:10 Горожанин показуха дешевая спланированная, не более. он по дворам пусть походит
+14
Новости

Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

14:04 Гендальф Серый Настоящие экстрасенсы по всяким тв шоу не шлындают! Колдунство должно быть тайным - а результат реальным!
+10
Новости

Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

13:58 Горожанин Зачем портить другим людям жизнь? Нет дара нужно принять это и успокоиться. Если есть - развивать его, а не по судам бегать. Россу искренне жаль, резюме ей мама окончательно подпортила, а ведь ей в нашем городе жить. Даже если уедет девочка со временем из Кирова, так ведь на всю страну уже скандально прославились. Иоланта - это наша кировская Божена Рынска. Наверное в каждом городе есть такие "выдающиеся" личности, со средними способностями и неумерной жаждой славы.
+13
Новости

Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

13:53 из бывших иоланда сигезмундовна или как вас там. уж не позорились бы. а то нашу область то белых никита позорит , то гайдариха, то вы. хватит уж нас срамить. ты братьев кулаковых нашла? нет!!! вот и устройся ка на работу куда нибудь типа кондукторши и работай,а не людей разводи. а то ишь ты, привыкла свечками размахивать типа дурную энергию изгонять и думает ,что сей час все портомонеты свои раскроют, начнут шарлотанкины услуги проплачивать.
+41
Новости

Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

13:35 Вендетта По себе людей не судят, Иоланта. Если Вы сами ничего не видите и приходится выдумывать разные пошлости, то это не значит, что среди других людей нет тех, кому вы завидуете тайно. Ведь на кого-то из них Вы хотите быть похожими, значит, они существуют. Большинство, конечно, распиарино-пропиарено в СМИ для рейтинга, но не надо оскорблять тех, кто действительно всю гадость через себя пропускает, помогая людям. Если бы Вы действительно работали с сущностями, у Вас бы сил не оставалось на скандалы и прочие бытовые глупости.
+12
Новости

Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ

13:27 Муся Я не буду сейчас спорить, шоу, ни шоу, настоящие экстрасенсы или нет. Но могу сказать точно, что Иоланта и Росса Вороновы полнейшие шарлатанки.
+56
Авто

Кировчан удивил светящийся троллейбус, обклеенный светодиодными лентами

11:50 Горожанин ага. красивый. вчера видели! атмосфера праздника! спасибо, кто придумал
+13
Новости

В Саратовской области задержали проститутку из Кирова

21:39 Александр ООООчень важная новость для Кировской области
+13
Новости

Друзья о погибшей 24-летней девушке: "Она очень любила жизнь и маму"

17:10 Горожанин Как язык то на подобное поворачивается у вас!!! Отличная и замечательная девушка была!!! Помним любим скорбим…
+12
Новости

Друзья о погибшей 24-летней девушке: "Она очень любила жизнь и маму"

16:50 я Только одной ей известно , что произошло и почему так вышло...очень жаль , конечно, не дай Бог такого ни кому, потерять родного человека, не понятно почему. Високосный год решил добить под конец!!!
+12
Новости

Друзья о погибшей 24-летней девушке: "Она очень любила жизнь и маму"

13:23 Горожанин может ее кто-то скинул
+15
Авто

Кировские водители составили огромную елку из 75 машин

19:19 Горожанин Супер! Очень красиво! Молодцы!!!
+16
Новости

Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске

16:03 Горожанин Статья 122. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
+25
Новости

Врио губернатора Кировской области подписал указ о своем отпуске

15:45 Горожанин Да кстати на его просьбу вовремя оплатить налоги я прислушался и оплатил так может он возьмёт в руки лопату за место отпуска и пойдёт чистить снег если не может командовать коммунальными службами.
+12
Новости

В Кирове начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву

15:02 для чего их "кормили" 22 года? С 1994 года прошло 22 года и только сейчас "решили разобраться"с Прокопьевым
А чем наша полиция и прокуратура и фсб занималась с 1994 года если позволяла собирать дань и убивать кировчан????
Кстати ,таких как Прокопьев с десяток!
То-есть ,получая регулярно зарплаты и премии(сейчас зарплата офицера полиции от 80000 руб ) ,также путевки в ведомственные санатории и с выходом на пенсию в 45 лет-они 22 года не выполняли свои прямые обязанности по защите жителей города!
+20
Новости

В Кирове начали оглашать приговор Михаилу Прокопьеву

14:40 Иван А что Розувана как свидетеля в суд не пригласили?
+12
17:03 Кировчанка Мурманский моряк шокировал соцсети фотографиями морских чудовищ. Роман Федорцов, работающий на рыболовецком траулере, выкладывает в свой микроблог снимки необычных рыб, попадающих в сети судна. Для обычного зрителя внешний вид обитателей глубин может показаться странным и даже страшным.
+10
Новости

Адвокаты рассказали о состоянии здоровья и диагнозах Никиты Белых в СИЗО

19:13 гость Все сидят в равных условиях, у всех есть нервы, у всех свои болячки. Но никто не требует к себе какого то особого отношения. Что за наглость! Умеешь воровать, умей и отвечать.
+16
Новости

Кировский журналист, известный вопросом про квас, пригласил Путина в Киров

17:28 Горожанин Лучше бы спросил когда дороги в области сделают
+10

МЧС объявило метеопредупреждение в Кирове 0

В новогоднюю ночь ожидается метель и сильный ветер

31 декабря 2016, 10:40
31 декабря 2016, 13:10

Эволюция подарков: мечты 20 лет назад и желания современных детей

0
31 декабря 2016, 12:22

Автоинспекторы в новогодние каникулы будут дежурить в усиленном режиме

1
31 декабря 2016, 10:15

На Театральной площади металлоконструкция с экраном упала на автомобиль

2
31 декабря 2016, 09:45

Чего бизнесмены и руководители предприятий желают нам в новом году?

0
31 декабря 2016, 09:34

Что посмотреть в новогоднюю ночь: подборка передач для тех, кто будет дома

0
31 декабря 2016, 08:38

Творожная запеканка с манкой: полезный завтрак для взрослых и детей

0
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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 12

Всего ответов: 174

Ольга Казанцева

Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения

Добрый вечер. У меня вопрос: я проживаю в Кирове в Октябрьском районе , а прописана в одном из районов области. Хочу знать, в какую гос. поликлинику можно обратиться к неврологу?
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Ирина Гребенкина

Сексолог

Я год встречаюсь с девушкой, мы любим друг друга, я у нее первый мужчина, но у нас не получается близость. Во время секса пропадает эрекция или хватает лишь на один контакт и все стало очень банально. Оба нервничаем и переживаем. Что делать?
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Ольга Казанцева

Пресс-секретарь областного министерства здравоохранения

Здравствуйте. В нашей районной поликлинике проявляется ужасный непрофессионализм со стороны фельдшера. Сначала я не замечала, а потом поняла, что врач абсолютно не ведет никаких записей в медицинской карте ребенка. Вывело из себя и то, что она выдала справку о выздоровлении в детсад моей дочери, которая еще не была вылечена от орви. Подскажите, куда можно обратиться?
Посмотреть ответ 1
Все жалобы

Жалобы за последнюю неделю 88

Всего жалоб: 3 501

30 декабря 2016, 15:45
Я год встречаюсь с девушкой, мы любим друг друга, я у нее первый мужчина, но у нас не получается близость. Во время секса пропадает эрекция или хватает лишь на один контакт и все стало очень банально. Оба нервничаем и переживаем. Что делать?
А что думаете вы?
30 декабря 2016, 13:54
В Куменах торгуют шкаликами, есть уже летальные исходы, а полиция и администрация бездействуют. Может вам просто заплатили?
А что думаете вы?
30 декабря 2016, 13:54
В Юрье в магазинах на ценнике цена одна, на кассе пробивают другую. Горожане, будьте внимательны.
А что думаете вы? 4
30 декабря 2016, 13:53
В Слободском очень много собак, особенно у автовокзала. Кидаются на детей и взрослых. Администрация города, примите меры.
А что думаете вы? 2
30 декабря 2016, 13:53
Стадион труда в городе Слободском работает с 16.00, а жители городя хотят чтобы он работал с утра.
А что думаете вы?
30 декабря 2016, 13:52
Почему первый автобус Русское-Киров постоянно опаздывает? Примите меры.
А что думаете вы?
30 декабря 2016, 13:51
Глава города Слободского, когда будут делать дорогу на второй рабочий поселок?
А что думаете вы?
30 декабря 2016, 13:48
Соседи в доме по улице Ленина, 164/2 часто слушают вопли музыки до 12 часов ночи, часто дерутся и ломают мебель. Мы от вас устали. Вам уже за 30, пора уже стать адекватными и поумнеть.
А что думаете вы? 1
30 декабря 2016, 13:48
Во дворе дома № 24 по улице Милицейской бегает злая рыжая собака. Люди, будьте осторожны, она кусается. Хозяину совет, приструни псину, иначе вызову тех кто ее отловит, потом будешь платить штраф. Покусанная.
А что думаете вы?
Все жалобы лентой

Фура 12 часов не могла выехать из снежной каши в кировском дворе 5

Водитель не мог выбраться всю ночь

30 декабря 2016, 17:01
31 декабря 2016, 08:09

Что обсуждают в Кирове: два миллиона на лечение и продажа поликлиники

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30 декабря 2016, 20:02

Пятница в Кирове: брутальная Снегурочка и Дед Мороз за рулем автобуса

0
30 декабря 2016, 19:01

Новый год в Кирове: афиша, погода, продажа алкоголя и проезд в автобусах

0
30 декабря 2016, 18:04

Несчастья 2016 года: убийство молодой семьи и расправа над 6-летней девочкой

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30 декабря 2016, 17:59

Кировский экономист объяснил, куда вкладывать деньги в 2017 году

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30 декабря 2016, 17:28

Русские богатыри, дымка и ракета: как украшали Театралку полвека назад

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Мисс старшеклассница - 2016: финальное голосование

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Конкурс "Мой ребенок самый..."

19 октября 2016, 11:55

Конкурс "Мисс старшеклассница" 2 полуфинал

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27 сентября 2016, 15:19

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24 августа 2016, 13:15

Конкурс "Сэлфи с котом"

08 августа 2016, 13:15

Конкурс "Самая красивая пара"

07 июля 2016, 16:54

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Кировчане: «Поликлинику на Молодой Гвардии продали москвичам под частный медцентр» 18

В министерстве здравоохранения пока не подтверждают информацию

30 декабря 2016, 11:34
30 декабря 2016, 16:31

Дилерский центр Skoda Моторавто и ГИБДД по г. Кирову поздравили автомобилистов С Новым годом

0
30 декабря 2016, 16:27

В Кирове руководитель УК избежит наказания за растрату 3,5 миллиона рублей

6
30 декабря 2016, 15:55

В новогодние праздники число погибших в пожарах возрастает в три раза

0
30 декабря 2016, 15:38

Сэкономьте на лечении зубов без ущерба для качества!

0
30 декабря 2016, 15:30

Кировчан приглашают на новогоднюю вечеринку в баре "Dерzкий енот"

0
30 декабря 2016, 15:27

Детская школа киноискусства подвела итоги в "Смене"

0
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В Кирове затопило перекресток Ленина и Профсоюзной 3

Вода не уходила с проезжей части из-за засоренной ливневой канализации

29 декабря 2016, 11:19
30 декабря 2016, 15:24

Кировчанка нашла стопку почтовых извещений в мусорном контейнере у дома

8
30 декабря 2016, 15:16

Управляющая компания Октябрьского и Первомайского районов города Кирова подводит итоги года

0
30 декабря 2016, 15:00

Не пропустите вечеринку "Оливье мне в рот"

0
30 декабря 2016, 14:53

Жители Котельнича были напуганы массовой гибелью голубей в городе

3
30 декабря 2016, 14:22

На видео попал момент ДТП в Кирове, где таксист сбил молодого человека

4
30 декабря 2016, 13:49

Звезды пожертвовали маленькой девочке из Кирова 2 миллиона на лечение

4
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Полезно знать

14 декабря 2016, 16:04

"Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев

07 декабря 2016, 10:43

Как правильно подготовиться к Новому году?

Полезно знать

14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?

Новости России и мира

28 декабря 2016, 21:40
Опубликована расшифровка разговоров пилотов за минуту до крушения Ту-154
28 декабря 2016, 13:06
Кировчанка добилась возбуждения уголовного дела на продюсера ТНТ
27 декабря 2016, 13:43
СМИ: версия крушения Ту-154 из-за птицы стала основной
26 декабря 2016, 13:05
В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой жидкостью
25 декабря 2016, 14:20
Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в авиакатастрофе
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Афиша

31 декабря 2016, 09:34
Что посмотреть в новогоднюю ночь: подборка передач для тех, кто будет дома
30 декабря 2016, 15:27
Детская школа киноискусства подвела итоги в "Смене"
29 декабря 2016, 10:10
Афиша в Кирове на Новый год: полная программа мероприятий
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Полезно знать

07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев

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