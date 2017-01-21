В Кировской области столкнулись два грузовика: погиб молодой водитель 0
30-летнего пассажира ГАЗа срочно увезли в больницу21 января 2017, 10:01
21 января 2017, 17:00
30-летнего пассажира ГАЗа срочно увезли в больницу21 января 2017, 10:01
Верующие не смогли набрать святую воду ночью в Трифоновом монастыре19:05 Превратил церкви в торговые центры. Противно. Молюсь дома и всем рекомендую поступать так же. Пока Мрак на Вятке - в церквях делать нечего
Верующие не смогли набрать святую воду ночью в Трифоновом монастыре17:49 Вот если бы за деньги,тады ой))))
Санитар службы по перевозке умерших: «Больше всего я боялся забирать младенцев»14:57 С уважением отношусь к таким молодым людям, которые пытаются заработать и не ищут лёгких путей! Хороший будет муж и семьянин. Жаль, девушка не оценила.
В Чистых прудах ребенок провалился в колодец, который скрывал сугроб12:42 Уважение и респект таким людям.
Глава региона с коляской проверил кировские заснеженные тротуары18:52 Ну что Игорь Васильев убедился в своей "эффективности", и это тока начало вашей карьеры во главе региона. Что будет дальше к гадалке можно не ходить))
Фоторепортаж: сотни кировчан выстроились в очередь за святой водой18:44 Да уж.. напоминает очереди в советские времена, только гораздо хуже. Коллективное стадное в людях никуда не исчезает, к сожалению, и дело даже не в вере. Больше половины в очереди за водой - неверующие, стоят просто потому, что "так принято в этот день".
Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты18:07 А что в ней страшного то по городу много лет ходят анимешники, эмо, готы, реперы, рекламщики раздающие листовки или просто рекламирующие что то, разные люди для детей - в костюмах из мультиков или сказок, или просто люди делают фотосессии в костюмах разных.
В Кировской области пенсионерка утонула, набирая святую воду15:21 Не отпускайте стариков одних!!! Или с ними ходите!!!
Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты15:08 Ходит бродит не думает что у кого-то сдадут нервы и Ее грохнут
В квартире в центре Кирова полицейские нашли тело женщины13:47 У нас вообще ни каких социальных служб, помогающих старикам нет? Если фото из ее квартиры - то она просто в адских условиях жила. Почему ей ни кто не помогал?
Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты13:44 Хорошая рекламная акция, народу уже массу привлекли, молодцы творческие люди!
В Кировской области у купели умер мужчина12:11 Какого фига, идти окунаться не зная своего здоровья?????? Или думаете окунулись и все здоровые????
Никита Белых сообщил членам ОНК, что у него отнимается нога12:07 Никита ТАК любил и почитал Господа , что купался в купели на Крещение , заложил камень для часовни Св. Матроне .... , а сейчас не может вынести с достоинством ТЕ испытания , которые ему послал наш Создатель ((( Так то ему БЫ надо БЫ принять всё с достоинством и смирением . А после освобождения - в монастырь . Это самое лучшее для него . А он ((((
Никита Белых сообщил членам ОНК, что у него отнимается нога10:39 как дите, что только не придумает-чтобы не пойти в садик)
Никита Белых сообщил членам ОНК, что у него отнимается нога10:27 А руки которыми взятки брал и грабил область- не отнимаются?
Более половины россиян с одобрением относятся к аресту Никиты Белых18:35 Более половины страны в негодовании почему так мало садят за коррупцию чиновников!
Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную16:11 На Филейке горы снега вдоль дорог лежат. Делая вывод из этого, я полагаю что лучше при нынешнем губернаторе не будет, если при такой запущеной ситуацией в городе с уборкой дорог от снега они умудряются пятёрки ставить.
Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную16:02 Если бы двоечник сам себе ставил оценки, то стал бы отличником!!
Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную15:37 А-ха-ха... На каких улицах проверяли? Надо фото Солнечной пришлю, особенно в районе Кочкиной, из 4-х полос встречные машины еле разъезжаются?
Плач в подвале, когти по стеклу и шаги в темноте: три мистические истории от кировчан15:21 Сочинение)))
Более половины россиян с одобрением относятся к аресту Никиты Белых13:16 А 99% Кировчан ждут с нетерпением ареста Быкова
Плач в подвале, когти по стеклу и шаги в темноте: три мистические истории от кировчан22:01 Все странные люди из историй в одном доме живут? Два Ричарда, бывший морг в двух историях упомянут! А адрес какой?
Специалисты рассказали, на сколько подешевело вторичное жилье в Кирове16:48 При этом специалисты отметили, что цены на жилье в нашем регионе не самые высокие: стоимость одного квадратного метра равна 37 921 рублю.
Отец погибшей от схода снега девочки помогает возвести храм в Слободском15:48 отмыванием денег попахивает. причем тут гибель девочки и храм.
Отец погибшей от схода снега девочки помогает возвести храм в Слободском15:09 Может,лучше начать чистить крыши,чтобы подобного не повторилось!?
Отец погибшей от схода снега девочки помогает возвести храм в Слободском15:03 Может в память о девочке построить что-нибудь полезное?
Жители новостройки на улице Ленина ужаснулись, увидев утром окровавленный лифт10:27 а полицию не пробовали вызывать? тупицы, у вас человека за дверью убивать будут, вы спать дальше будете, дебилы
Глава гидрометцентра предсказал аномальное лето в Кирове в 2017 году07:31 Спрогнозировал как настоящий сын своего народа.))) И не подкопаешься,если что-то пойдёт не так. Хорошая у него работа- никакой ответственности. Всё можно объяснить не тем ветром.)))
Глава гидрометцентра предсказал аномальное лето в Кирове в 2017 году00:24 этот еще дает прогнозы по кофейной гуще, на пенсию шел бы пчел разводить
Дочь пропавшей пенсионерки узнала ее на записи21 января 2017, 09:40
Программа будет посвящена границам понимания современного искусства20 января 2017, 13:44
Родственники нашли женщину утром 19 января19 января 2017, 15:05
Первую помощь ему оказывали очевидцы19 января 2017, 11:28