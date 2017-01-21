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В Кировской области столкнулись два грузовика: погиб молодой водитель 0

30-летнего пассажира ГАЗа срочно увезли в больницу

21 января 2017, 10:01
21 января 2017, 17:00

Жителям районов Кировской области бесплатно вылечат зубы

0
21 января 2017, 14:28

На Московской в метре друг от друга произошли две аварии

0
21 января 2017, 14:16

Пьяный водитель в Кирове: "Я помогаю людям бороться с алкозависимостью"

0
21 января 2017, 13:14

В Кирове девушка заманила парня на свидание, на котором его избили

0
21 января 2017, 12:10

Топ кино на выходные: "Три икса: Мировое господство" и "Невеста"

0
21 января 2017, 11:16

Нескучный weekend: театральный и эко-фестивали, а также поиски жениха

0
21 января 2017, 09:06

Тыквенный пирог: необычный десерт

0
21 января 2017, 08:27

Что обсуждают в Кирове: падение ребенка в колодец и игорный клуб в магазине

0
20 января 2017, 21:01

В кировском филиале МГЭУ рассказали, что будет со студентами после лишения вуза аккредитации

1
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Полезно знать

16 января 2017, 14:40

«МакАвто» – быстро, вкусно и просто

15 декабря 2016, 10:05

Отдых как в санатории, только в городе!

19 сентября 2016, 10:21

Как сэкономить на отоплении дома?

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Люди говорят

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Новости

Верующие не смогли набрать святую воду ночью в Трифоновом монастыре

19:05 Мрак Превратил церкви в торговые центры. Противно. Молюсь дома и всем рекомендую поступать так же. Пока Мрак на Вятке - в церквях делать нечего
+12
Новости

Верующие не смогли набрать святую воду ночью в Трифоновом монастыре

17:49 Горожанин Вот если бы за деньги,тады ой))))
Попы оборзели уже почище чиновников
+16
Новости

Санитар службы по перевозке умерших: «Больше всего я боялся забирать младенцев»

14:57 Кировчанка С уважением отношусь к таким молодым людям, которые пытаются заработать и не ищут лёгких путей! Хороший будет муж и семьянин. Жаль, девушка не оценила.
И эта работа очень нужна, но, конечно, не все выдерживают.
+34
Новости

В Чистых прудах ребенок провалился в колодец, который скрывал сугроб

12:42 Горожанин Уважение и респект таким людям.
+10
Новости

Глава региона с коляской проверил кировские заснеженные тротуары

18:52 Горожанин Ну что Игорь Васильев убедился в своей "эффективности", и это тока начало вашей карьеры во главе региона. Что будет дальше к гадалке можно не ходить))
+10
Новости

Фоторепортаж: сотни кировчан выстроились в очередь за святой водой

18:44 Гость Да уж.. напоминает очереди в советские времена, только гораздо хуже. Коллективное стадное в людях никуда не исчезает, к сожалению, и дело даже не в вере. Больше половины в очереди за водой - неверующие, стоят просто потому, что "так принято в этот день".
+12
Новости

Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты

18:07 Владимир А что в ней страшного то по городу много лет ходят анимешники, эмо, готы, реперы, рекламщики раздающие листовки или просто рекламирующие что то, разные люди для детей - в костюмах из мультиков или сказок, или просто люди делают фотосессии в костюмах разных.
+12
Новости

В Кировской области пенсионерка утонула, набирая святую воду

15:21 Катерина Не отпускайте стариков одних!!! Или с ними ходите!!!
+10
Новости

Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты

15:08 Мак Ходит бродит не думает что у кого-то сдадут нервы и Ее грохнут
+12
Новости

В квартире в центре Кирова полицейские нашли тело женщины

13:47 Я У нас вообще ни каких социальных служб, помогающих старикам нет? Если фото из ее квартиры - то она просто в адских условиях жила. Почему ей ни кто не помогал?
+10
Новости

Стало известно, почему в городе гуляет девушка в образе безобразной невесты

13:44 007 Хорошая рекламная акция, народу уже массу привлекли, молодцы творческие люди!
+34
Новости

В Кировской области у купели умер мужчина

12:11 Человек Какого фига, идти окунаться не зная своего здоровья?????? Или думаете окунулись и все здоровые????
+23
Новости

Никита Белых сообщил членам ОНК, что у него отнимается нога

12:07 Горожанин Никита ТАК любил и почитал Господа , что купался в купели на Крещение , заложил камень для часовни Св. Матроне .... , а сейчас не может вынести с достоинством ТЕ испытания , которые ему послал наш Создатель ((( Так то ему БЫ надо БЫ принять всё с достоинством и смирением . А после освобождения - в монастырь . Это самое лучшее для него . А он ((((
+14
Новости

Никита Белых сообщил членам ОНК, что у него отнимается нога

10:39 Горожанин как дите, что только не придумает-чтобы не пойти в садик)
+20
Новости

Никита Белых сообщил членам ОНК, что у него отнимается нога

10:27 Лия А руки которыми взятки брал и грабил область- не отнимаются?
+29
Новости

Более половины россиян с одобрением относятся к аресту Никиты Белых

18:35 Горожанин Более половины страны в негодовании почему так мало садят за коррупцию чиновников!
+12
Новости

Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную

16:11 Иван На Филейке горы снега вдоль дорог лежат. Делая вывод из этого, я полагаю что лучше при нынешнем губернаторе не будет, если при такой запущеной ситуацией в городе с уборкой дорог от снега они умудряются пятёрки ставить.
+13
Новости

Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную

16:02 Фунтик Если бы двоечник сам себе ставил оценки, то стал бы отличником!!
+17
Новости

Власти Кирова оценили уборку снега в городе как почти идеальную

15:37 я А-ха-ха... На каких улицах проверяли? Надо фото Солнечной пришлю, особенно в районе Кочкиной, из 4-х полос встречные машины еле разъезжаются?
+13
Новости

Плач в подвале, когти по стеклу и шаги в темноте: три мистические истории от кировчан

15:21 Наталья Сочинение)))
Очень красиво все описано, литературно, театрально : "....кот черного цвета, поблескивая глазами в свете фонаря со двора. Шерсть кота с крупинками снега блестит и искрится в свете....." !!!!!
+11
Новости

Более половины россиян с одобрением относятся к аресту Никиты Белых

13:16 Горожанин А 99% Кировчан ждут с нетерпением ареста Быкова
+42
Новости

Плач в подвале, когти по стеклу и шаги в темноте: три мистические истории от кировчан

22:01 Фунтик Все странные люди из историй в одном доме живут? Два Ричарда, бывший морг в двух историях упомянут! А адрес какой?
+15
Новости

Специалисты рассказали, на сколько подешевело вторичное жилье в Кирове

16:48 Читающая При этом специалисты отметили, что цены на жилье в нашем регионе не самые высокие: стоимость одного квадратного метра равна 37 921 рублю.
Для сравнения самые низкие цены в ПФО в Оренбургской области - 35 148 рублей за один квадратный метр, а самые высокие цены в Татарстане - 50 964 рубля.
А зарплаты в нашем регионы равны в среднем 7500 руб. Глупо сравнивать с Оренбургом и Татарстаном.
+14
Новости

Отец погибшей от схода снега девочки помогает возвести храм в Слободском

15:48 Горожанин отмыванием денег попахивает. причем тут гибель девочки и храм.
+10
Новости

Отец погибшей от схода снега девочки помогает возвести храм в Слободском

15:09 123 Может,лучше начать чистить крыши,чтобы подобного не повторилось!?
+15
Новости

Отец погибшей от схода снега девочки помогает возвести храм в Слободском

15:03 Горожанин Может в память о девочке построить что-нибудь полезное?
+15
Новости

Жители новостройки на улице Ленина ужаснулись, увидев утром окровавленный лифт

10:27 Горожанин а полицию не пробовали вызывать? тупицы, у вас человека за дверью убивать будут, вы спать дальше будете, дебилы
+12
Новости

Глава гидрометцентра предсказал аномальное лето в Кирове в 2017 году

07:31 Горожанин Спрогнозировал как настоящий сын своего народа.))) И не подкопаешься,если что-то пойдёт не так. Хорошая у него работа- никакой ответственности. Всё можно объяснить не тем ветром.)))
+22
Новости

Глава гидрометцентра предсказал аномальное лето в Кирове в 2017 году

00:24 Горожанин этот еще дает прогнозы по кофейной гуще, на пенсию шел бы пчел разводить
+16
Новости

Глава гидрометцентра предсказал аномальное лето в Кирове в 2017 году

00:04 Горожанин Помнится пару лет назад он говорил, что зима в Кирове будет под -70, а морозы были обычные и всего неделю.
+11

В Кирове пропавшую 82-летнюю чепчанку зафиксировали камеры видеонаблюдения 0

Дочь пропавшей пенсионерки узнала ее на записи

21 января 2017, 09:40
20 января 2017, 20:00

Тест: узнайте вятских художников по их картинам

0
20 января 2017, 18:32

Васильев принял кодекс этики и служебного поведения кировских чиновников

5
20 января 2017, 17:58

В Кировской области игорный клуб замаскировали под магазин шоколада

1
20 января 2017, 17:27

Адвокат о Никите Белых: "Диагноз не ставят и выдают только обезболивающие"

6
20 января 2017, 16:52

Волонтеры рассказали, сколько денег собрал памятник-копилка в Кирове

14
20 января 2017, 16:11

Верующие не смогли набрать святую воду ночью в Трифоновом монастыре

12
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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 8

Всего ответов: 192

Виктория Маркевич

начальник отдела защиты прав потребителей областного Роспотребнадзора

Купила в достаточно популярном кировском супермаркете консервы из рыбы. Открыла через день - вижу внутри червяка. Это ненормально. Куда обращаться? И возьмут ли назад, если попытаюсь вернуть?
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Андрей Воробьев

эксперт ЖКХ

Такой вопрос: если в жилищных квитанциях пришла сумма больше на несколько тысяч рублей и прямо не совместимая с реальностью, какими методами можно оспорить?
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Наталья Мальцева

Инспектор по пропаганде безопасности ПДД ГИБДД

Здравствуйте. Каждый год вносятся небольшие поправки в правила сдачи экзаменов на права управления автомобилем, ожидаются ли такие в 2017 году?
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Жалобы за последнюю неделю 83

Всего жалоб: 3 677

20 января 2017, 15:00
Купила в достаточно популярном кировском супермаркете консервы из рыбы. Открыла через день - вижу внутри червяка. Это ненормально. Куда обращаться? И возьмут ли назад, если попытаюсь вернуть?
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:38
Уже конец января, а на нашей улице Володарского, на участке от Профсоюзной до Розы Люксембург еще ни разу не была снегоуборочная техника. Там не то, что парковаться невозможно разъехаться. Васильев, ау!!! Вы где??
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:36
В Мурыгино в такси работает женщина, которая по телефону всем хамит. Никакого уважения к людям. Будьте добрее.
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:36
В Котельниче у магазинов на улице Победы владельцы машин ставят их прямо на тротуаре у входа в магазин. Невозможно пройти с коляской. Когда там установят бардюры, чтобы машины не заезжали на дорогу для пешеходов? Куда смотрит администрация магазинов, города и ДПС?
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:33
В поселке Ганино по улице Мира до сих пор нет тротуаров. Надо чиновников заставить прогуляться по нашей улице, может они нас тогда поймут.
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:13
Водители маршрутный газелей Слободской-Киров берут деньги за проезд, а билеты не выдают. Жалуются на низкую зарплату, а посмотрите на личный автопарк возле АТП. Выручку кладут в карман, а где же контроль? Пассажиры, требуйте билеты у водителей.
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:13
«Большое спасибо» от молодежи города Слободского за то, что пересилил наших детей на окраину. Слободской стал городом церквей и памятников.
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:12
В городе Слободском в центре в дома не проводят интернет. Куда только не обращались, а ведь на дворе 21 век. А у нас дети-ученики, им нужен очень интернет.
А что думаете вы?
20 января 2017, 14:12
Открыли магазин «Пятерочка» в Ганино, а дорогу к нему забыли сделать. Что, руководство магазина этого не видит?
А что думаете вы?
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20 января 2017, 13:44
20 января 2017, 14:21

В МЧС рассказали, почему не предупредили кировчан о ледяном дожде

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20 января 2017, 13:12

В Нововятске из клуба «Факел» эвакуировали 30 детей

0
20 января 2017, 12:21

На ремонт дорог в Кирове выделено в 8 раз больше средств, чем в 2016 году

9
20 января 2017, 11:51

Дорожная драма на Зональном: после ДТП медикам пришлось силой удерживать неадекватного пассажира

4
20 января 2017, 11:13

В Чистых прудах ребенок провалился в колодец, который скрывал сугроб

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20 января 2017, 10:42

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19 января 2017, 21:45

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Фоторепортаж: сотни кировчан выстроились в очередь за святой водой

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На Производственной фура перекрыла движение в центр Кирова

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На трассе «Вятка» столкнулись бензовоз и погрузчик

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19 января 2017, 16:37

Стали известны подробности гибели мужчины у купели в Кировской области

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16 января 2017, 14:40 «МакАвто» – быстро, вкусно и просто
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