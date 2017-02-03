В Кирове школы начинают закрывать на карантин из-за гриппа 0
Сейчас на больничном находятся около 3 850 учеников03 февраля 2017, 21:02
03 февраля 2017, 22:03
Сейчас на больничном находятся около 3 850 учеников03 февраля 2017, 21:02
Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС19:10 Башкой, видать, стукнулись когда хлеб из печи доставали. Вы б ещё через Америку везли. Чего уж мелочиться?
В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton17:58 Водителя Порше казнить или пожизненное, а так через пару месяцев откупиться и на свободе будет!
В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton15:32 К сожалению в нашем государстве всегда так - сначала смерть, потом профилактика. Де-факто. Парня похоронят, будет много слов, какое то время..А мажоры так и будут ездить как им в башку взбредёт, тонированные наглухо, да и не секрет - часто под коксом.
На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака13:56 Есть закон который не исполняется, вопрос к полиции, почему сотрудники мвд проходя мимо владельца животного находящегося без намордника и без поводка, не составляют на него протокол об административном правонарушении! На лицо явное бездействие сотрудников полиции.
Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу12:51 Да это не судья,а тролль)))
В больнице умер кировчанин, которого сбил Porsche у отеля Hilton10:33 Боже, какой молодой!!!! Совсем ещё мальчик! Сочувствие близким и родным! Тяжёлая утрата. Страшно!
В Кирове готовятся к сильному паводку, какого не было 40 лет18:07 Если готовятся так же как коммунальщики к зиме готовились, то все пропало.Зима приходит неожиданно, и паводок придет неожиданно.
С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса18:03 кто это у нас тут кормушечку потерять боится?)плюсует защитников воровского режима, юморит ни к селу ни к городу)))А люди не для Навального стараются жизнь к лучшему изменить, а для себя.
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?16:34 Так у нас в кремле только солдаты из роты почетного караула останутся
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?15:43 Там или проплаченные тролли, или совсем отмороженные на голову.Они готовы снег жрать, терпеть повышение всех тарифов и налогов, жить в разрухе и голоде, но винить во всем этом Европу и Америку)))
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?15:39 по первому решению он уже получил.Ты телевизором не увлекайся.Читай иногда в интернете информацию
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?15:28 Поймите суть,если сможете,
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?15:08 ВСЕ-это значит ВСЕХ. И твоих и моих и его друганов, кто ворует у народа
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?15:01 А про какое жулье ты говоришь?
"Есть мини-бар и мини-суд": Alex N написал о своем пребывании в кировском Hilton15:00 Оплатит потом налогоплательщик
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?14:47 Садить на долго ВСЕ жулье, не взирая на ранг.Так сможем победить коррупцию.А ты че предлагаешь кормить этих и дальше?
Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину14:19 на такой скорости "объезжал", лучше ничего не пишите, чем такую ...
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?14:17 Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину14:16 SOI Эта мразь объезжала по встречке не "пробку", а автомобили, остановившиеся перед переходом, чтобы пропустить пешеходов.
С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса14:15 Европейский суд по правам человека вынес решение о присуждении оппозиционеру Алексею Навальному компенсации от властей РФ в €63,7 тыс. за задержания на уличных митингах и акциях протеста, говорится в постановлении ЕСПЧ.
С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса14:11 ссыкотно кормушку потерять, едросовец?)
Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину14:09 Несколько лет там ездит,а нарушает элементарное: снизить скорость перед пешеходным переходом.
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?14:05 Жуликов сначала посадить, первым пунктом
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?14:03 Ты на Быкова наезжаешь?У него есть такие деньги
В Кирове школьница на улице отобрала телефон у 9-летней девочки14:00 Все по плану.Назад в 90-е.Потом одежду будут снимать.Спасибо партии и правительству!
Появилась информация о водителе автобуса, который насмерть сбил женщину13:59 Всех автобусников на перездачу ПДД и на проверку в наркодиспансер!Представителю пострадавшей предьявлять гражданский иск и к водителю и к перевозчику.Деньги пацану бабушку не заменят, но эти...будут наказаны.
С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса12:40 Вот Такая Судебная Система В России(Работает Под Бандой Воров-Разворовывающую Страну)
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?12:08 Дважды,по высосанному из пальца делу,дурацко-идиотскому по смыслу,вызывающему всемирный смех,-судят человека
В Кировской области супруги привязали сына к дереву в лесу и уехали домой11:24 Мешал им парень жизнь новую налаживать. Не вписывался в их гармонию.Реальный срок этой мымре!
Навального обязали 10 дней жить в Кирове в Hilton: что он может там делать и сколько это стоит?11:16 Ты читай сначала статью,а потом в методичку смотри.За 8 ночей 35 тыс.Да и выплатят ему потом по решению ЕСПЧ эти затраты,из твоих налогов.Ну повысят их ещё.ЖКХ,проезд,Платон и т.д.Ты копи деньги.копи ум)
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