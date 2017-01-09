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Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте 14

Проезд в автобусах и троллейбусах подорожает со следующего месяца

09 января 2017, 17:14
09 января 2017, 22:02

Поезд Киров-Москва, где в -36 не было отопления, больше не курсирует

4
09 января 2017, 21:01

Стало известно, сколько детей родилось в Кирове за январские праздники

0
09 января 2017, 19:50

В Кирове школьникам продлили каникулы из-за морозов

2
09 января 2017, 19:07

В Великорецком образ святого проявился на железной заслонке для окна

2
09 января 2017, 18:47

В новогоднюю ночь у кировчанина в руке взорвалась петарда

3
09 января 2017, 18:16

В Кирове из-за аномальных морозов автобусы сходят с линии во время маршрута

4
09 января 2017, 17:45

В Крещение в Кировской области откроют 21 купель

0
09 января 2017, 16:43

В Кирове сразу на нескольких улицах пропали мусорные баки

9
09 января 2017, 16:12

В Кировской области в мороз на трассе застряла семья

5
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07 декабря 2016, 10:43

Как правильно подготовиться к Новому году?

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Люди говорят

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Авто

Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте

21:01 Понаехавший В Йошке катаются крутые микроавтобусы, часто, мобильно, зимой в них тепло, и все это за 18 рублей! Здесь же - абсурд, за проезд на сараях, которые не горят, так кипятком шпарят, либо у которых двери отваливаются стоит 22.

Существует легенда, что если починить дорожное полотно по городу - существенно снижаются амортизационные расходы на технику, в итоге - дешевле потребителю услуг. Но это не про Киров... Йододефицит, нехватка умственной деятельности управляющих, все дела...
+10
Авто

Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте

18:16 Горожанин Хорошо, проезд подняли, когда ожидать увеличение зарплат?
+14
Авто

В Кировской области в мороз на трассе застряла семья

17:40 Кировчанин Вчера в -34 с детьми в машине мы тоже заглохли и на звонок в МЧС 112, мне ответили, что ничем помочь не могут, кроме как дать номер эвакуатора!!!! который как оказалось даже не завелся вчера, надо было вызывать машину из Кирова, это 150 км от места , где мы находились, ни о каком обогреве, валенках и даже помощи забрать и вывезти из леса даже речи не было!!! Показуха!!!Спасибо проезжающим машинам и добрым водителям,благодаря которым мы не замерзли , а не доблестной службе МЧС!!! У меня просто нет слов на такие ответы диспетчеров!
+10
Авто

Стало известно, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте

17:34 А С пригородом это они зря, окончательно же все к нелегалам уйдут.
+10
Новости

О сильном морозе в Кировской области рассказали по Первому каналу

14:31 Плохиш "Я не пытаюсь даже завести. Я смотрю, как снять аккумулятор, чтобы домой его унести"(с) хмм.. Хозяйственная тётя. С трех соседних машин уже посмотрела и унесла ))
+17
Новости

В Кирове начала работу государственная «скорая»

14:26 Акын Так, подождите! А кому тогда раздавали новые "скорые" несколько лет назад?
+13
Новости

Сын Евгении Феофилактовой получил первый гонорар

21:11 Офицер Когда получит первую зарплату за разгрузку вагонов или получку за правильно фрезерованную деталь, тогда можно порадоваться.
А так гонорар, пока ни о чем. В порнофильмах тоже гонорары вместе с гонореей получают.
+13
Новости

Сын Евгении Феофилактовой получил первый гонорар

20:07 Горожанин Забрать у этой кабылы пацана,пока савсем ни развратила,мало того что сама шалава,еще и сына туда тянет.
+16
Новости

Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?

17:19 Учитель словесности Не "алеповато", а "аляповато". "Про Город" опять обocpaлся. Наберите, наконец, в штат нормальных грамотных корреспондентов, а не этих школьниц, которые в слове из 3 букв четыре ошибки делают...
+11
Новости

Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?

13:32 Иван Этой статьёй вы ставите в неловкое положение лже звёзд! Чем таким знамениты эти люди, может они провели провели благотврительный концерт? Или возможно председатель совета директоров навестила с подарками какойнибудь детский дом перед Рождеством? Чем же так они звёздны что обычные простолюдины хотят знать как они проводят эти праздники?
+10
Новости

Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?

17:03 ... Ничем неприметные рожи. Они что звездно-мнимой болезнью болеют????
+12
Новости

Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?

15:05 Горожанин Чессказать никого не знаю.
+11
Новости

Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?

14:57 Фунтик Этот вопрос многих интересует))
+12
Новости

Прокуратура проверит кировский караоке-клуб

14:49 Фунтик Что не так? Не пустить могут любого! Ну дадут им штраф, что дальше? Где новость? Эт их дело, кого пускать, кого нет!!
+13
Новости

Прокуратура проверит кировский караоке-клуб

14:17 горожанин а если бы пустили ,то вы бы сейчас обсуждали , за что же они получили по лицу и другим частям тела . т.к они в белом пальто и пушистые и ведут себя всегда исключительно хорошо , а плохие русские все портят
+17
Новости

Как отдыхают известные кировчане в новогодние праздники?

14:10 ОЛЕГ интересно ,чем известны эти люди .
+24
Новости

У пруда в парке имени Кирова погибают утки

13:12 om Да, с биологической точки зрения, не правильно было прикармливать уток. Но с точки зрения достопримечательностей города и привлекательности для гостей, надо уток оставить, облагородить всё и создать все условия для их обитания, а не строить ещё одно сраное колесо обозрения там у цирка. В городе посмотреть не на что, кроме сосущих пиво гопников на лавках у цирка и засрангого пруда. Если администрация этого не понимает, то гнать надо в шею.
+15
Новости

У пруда в парке имени Кирова погибают утки

09:19 Горожанин Еще 3 года назад специалисты орнитологи давали комментарии о нарушении экосистемы и что ко-то отреагировал. Это только начало и что за комментарий - радуют детей. А вы мамаша чего с ребенком стаю бездомных собак кормить пойдете вроде тоже радость детям. Ну и что загрызут. И не надо говорить что жестоко зато правда.
+10
Новости

У пруда в парке имени Кирова погибают утки

18:08 Горожанин не надо было кормить, улетали бы
+17
Новости

2017 год в обещаниях кировских чиновников: что должно произойти в городе

18:59 Иван Это обещания. А реальность такова, ВРИО обещал очистить дворы и улицы кирова к пятнице! Что в реальности? Ложили все городские службы на него! ВРИО не можешь управлять ситуацией - уйди! При Никитосе хорошо не было , но было лучше!
+16
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

22:42 Фунтик Про 35р. инфу кидают, чтоб 25р. потом не так много казалось!! Твари гомозеготные!!!
+16
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

17:29 Алексей Юрич Пусть сначала перевозчики посадят за руль веждивых водителей!И уберут с наших кировских дорог всю рухдядь,заправленную печным топливом!Нужно обязательно перевозчиков и авто парк поменять!тогда и не жалко,25,но не 35 выкинуть...
+11
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

17:04 Житель Кирова В Кирове зимой холодные автобусы и холодные троллейбусы и не объевляют остановки 20 рублей уже дорого обдираловка пассажиров
+11
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

16:33 Горожанин Полностью согласно, что и 20 руб. дорого! Ничего поднимать не надо, хватит душить простых граждан повышенными тарифами на все!!!
+22
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

15:50 марина В Москве проезд 35 стоить стал,дак там есть за что платить,а в Кирове?За что?За холодные автобусы?За трясучки эти?20 рублей платить не хочется,а они на 35 сделать хотят....
+17
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

15:04 Потребитель транспортных услуг. Полный идиотизм. СМИ прогнозами готовит обдираловку. Чиновники на кофейной гуще гадают, депутаты лоббируют покровителей. Чиновник лишает стариков льгот. Так рождается тариф.
Господа. В городе полно профессиональных вузов. На конкурсной основе провести анализ экономических расчетов состояние дел в общественном транспорте. На основании расчетов с защитой перевозчиками определить тариф с выделением электотранспота. Перед очередным требованием повышения необходим отчет предыдущего расчета.
Потребитель имеет право на БЕЛЫЙ ТАРИФ.
+19
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

14:43 Доброжелатель Сразу бы уже до 50 рублей поднимали чего уж мелочиться то, ведь 35 это мало, это только для хозяина в карман, а водителям и кондукторам зарплату опять не повысят, новые автобусы не купят скажут не хватило...
+13
Новости

Новые законы 2017 года: как изменится наша жизнь с 1 января?

13:32 Горожанин Дурдом , а не страна.
+18
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

13:24 Горожанин С каждым повышением тарифа перевозчики обещают обновить транспорт и повысить культуру обслуживания.но ничего не меняется.Эти вонючие пазики уже достали .Непонятно только почему 23 маршрут ходят через 2 ,3 минуты.
+20
Авто

В РСТ рассказали об увеличении платы за проезд в кировских автобусах

13:24 Житель Кирова На Осле будет ездить дешевле в Кирове
+10

О сильном морозе в Кировской области рассказали по Первому каналу 3

Из-за сильного холода в Кирове не работают даже светофоры

09 января 2017, 14:08
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Катя Самбука рассказала, почему выступление в Кирове оказалось под угрозой

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09 января 2017, 15:10

Житель Сыктывкара приехал в Киров и пропал

3
09 января 2017, 14:39

Брат Никиты Белых занял руководящую должность в "Лукойл"

8
09 января 2017, 13:37

В ГЖД пройдет совещание по поводу перевозки пассажиров в холодном вагоне

0
09 января 2017, 13:06

В Кировской области на улице нашли тело замерзшей женщины

7
09 января 2017, 12:35

Кировчанин отправил в Госдуму просьбу ужесточить наказание живодерам

3
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Народный контроль

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Ответы за последнюю неделю 2

Всего ответов: 176

Александр Рыболовлев

директор ЦДС городского пассажирского транспорта

Почему на сайте cdsvyatka.com расписание автобусов не соответствует? Сегодня 39 автобус ездил на 20 минут вразрез с расписанием. Какое допустимое отклонение от расписания в такую погоду?
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Виктория Маркевич

начальник отдела защиты прав потребителей областного Роспотребнадзора

Здравствуйте, сходила недавно в одно из кировских бистро на Карла Маркса. Невозможно питаться, одни тараканы. Насекомое попалось даже внутри мяса, которое я заказала. Такая ситуация произошла далеко не один раз, многие знакомые тоже жаловались. Куда обращаться с жалобами на данное заведение? Где помогут разобраться?
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Жалобы за последнюю неделю 19

Всего жалоб: 3 525

09 января 2017, 17:04
В парке за Северной больницей просто ужас, что твориться. Все заезжают на машинах, оставляют после себя кучи мусора, ведут себя как свиньи! Горожане, задумайтесь вы здесь живете и что после вас останется вашим детям.
А что думаете вы?
09 января 2017, 17:03
Улица Павла Корчагина как после бомбежки. Для жителей ДСК и Коминтерна это «дорога жизни» сейчас-ехать невозможно, но нужно.
А что думаете вы?
09 января 2017, 17:02
Мужчина, гуляющий с двумя лабрадорами у вечного огня грубиян и хам. Стыдно должно быть за такое поведение.
А что думаете вы?
09 января 2017, 17:01
Руководство Биохимзавода, поставьте на въезде смотровую площадку. Водителям трудно прыгать с кузова на землю при снятии брезента.
А что думаете вы?
09 января 2017, 17:00
Место отдыха у Трамплина превратилось в настоящую помойку, кругом валяются пустые бутылки, пластиковая посуда, пакеты. Примите какие то меры по уборке и неплохо было бы установить урны для мусора.
А что думаете вы?
09 января 2017, 16:59
На Большева, 8 во дворе уже много лет стоят две машины, скоро сгниют. Почему ГИБДД не проводит рейды по дворам и не убирает эти автомобили?
А что думаете вы?
09 января 2017, 16:57
На Широнинцев 9а батареи еле теплые, об них даже руки не согреешь и вода из крана течет чуть теплая. Обогреватели не справляются, а счет за электричество растет. Не повезло с УК.
А что думаете вы?
09 января 2017, 16:51
в доме г Киров ул Менделеева 20 в декабре был сделан ремонт входа в подьезд повесили новые почтовые ящики но места где висели старые ящики не покрасили а также осталась неокрашенной ржавая входная дверь хотелось бы чтобы доделали как положено
А что думаете вы?
09 января 2017, 16:50
Зима наступила видимо внезапно. До остановки по улице Щорса (напротив Глобуса) можно добраться лишь на охотничьих лыжах. Подумайте о молодых мамах и пенсионерах. Я как гость и любящая дочь возмущена.
А что думаете вы?
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