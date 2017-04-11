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Главная Афиша Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России

Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России

11 апреля 2017 4erry Возрастное ограничение: 0+
С 14 по 16 апреля Киров превратится в танцевальную столицу

Самое яркое танцевальное событие этой весны пройдет в нашем городе в течение трех дней.
14-16 апреля 2017 года представители из 16 городов примут участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Вятская танцевальная олимпиада». На три дня Киров вновь превратится в настоящую танцевальную столицу. В четвертой по счету танцевальной олимпиаде примут участие более 700 танцоров из разных городов России. В рамках олимпиады наш город посетят известные российские и мировые танцоры, которые выступят в качестве членов жюри. 

Вы увидите: 

  •  Лучшие коллективы на одной сцене
  •  Более 12 городов России и более 700 участников
  •  Официальное награждение с кубками и медалями
  •  Большая серия из 7 мастер-классов по различным направлениям от ведущих хореографов страны
  •  10 номинаций батлов различных направлений
  •  200% конкуренция среди участников олимпиады


Программа Вятской танцевальной олимпиады:

14 АПРЕЛЯ
12:30 — Мастер-класс Modern 
14:00 — Черлидинг
16:00 — Сценические направления
20:00 — Круглый стол
Адрес:  ДК железнодорожников,  Комсомольская, 3


15 АПРЕЛЯ
9:00 — Oriental
15:00 — Интенсив Hip-Hop
18:00 — Интенсив Jazz-Funk
19:00 — Батлы Oriental
20:00 — Круглый стол

Адрес: ДК "Космос",  ул. Пугачева, 18

16 АПРЕЛЯ
9:00 — Street
10:00 — Интенсив Oriental (Тадевосян)
12:00 — Интенсив Oriental (Оганян)
17:00 — Интенсив Bollywood
14:00 — LSD
16:00 — Круглый стол
17:00 — Батлы (Hip-hop, Break dance, LSD, Kill the beat..)
Адрес: ДК "Космос", ул. Пугачева, 18

Подробности по телефону +7 (912) 727-89-26 - Ворожцова Елена Николаевна


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