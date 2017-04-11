Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России

Самое яркое танцевальное событие этой весны пройдет в нашем городе в течение трех дней.

14-16 апреля 2017 года представители из 16 городов примут участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Вятская танцевальная олимпиада». На три дня Киров вновь превратится в настоящую танцевальную столицу. В четвертой по счету танцевальной олимпиаде примут участие более 700 танцоров из разных городов России. В рамках олимпиады наш город посетят известные российские и мировые танцоры, которые выступят в качестве членов жюри.



Вы увидите:

Лучшие коллективы на одной сцене

Более 12 городов России и более 700 участников

Официальное награждение с кубками и медалями

Большая серия из 7 мастер-классов по различным направлениям от ведущих хореографов страны

10 номинаций батлов различных направлений

200% конкуренция среди участников олимпиады



Программа Вятской танцевальной олимпиады:

14 АПРЕЛЯ

12:30 — Мастер-класс Modern

14:00 — Черлидинг

16:00 — Сценические направления

20:00 — Круглый стол

Адрес: ДК железнодорожников, Комсомольская, 3



15 АПРЕЛЯ

9:00 — Oriental

15:00 — Интенсив Hip-Hop

18:00 — Интенсив Jazz-Funk

19:00 — Батлы Oriental

20:00 — Круглый стол

Адрес: ДК "Космос", ул. Пугачева, 18



16 АПРЕЛЯ

9:00 — Street

10:00 — Интенсив Oriental (Тадевосян)

12:00 — Интенсив Oriental (Оганян)

17:00 — Интенсив Bollywood

14:00 — LSD

16:00 — Круглый стол

17:00 — Батлы (Hip-hop, Break dance, LSD, Kill the beat..)

Адрес: ДК "Космос", ул. Пугачева, 18



Подробности по телефону +7 (912) 727-89-26 - Ворожцова Елена Николаевна





#ВятскаяОлимпиада #АфишаКиров