Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России

Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России11 апреля 2017 4erry Возрастное ограничение: 0+
С 14 по 16 апреля Киров превратится в танцевальную столицу
Самое яркое танцевальное событие этой весны пройдет в нашем городе в течение трех дней.
14-16 апреля 2017 года представители из 16 городов примут участие во всероссийском фестивале-конкурсе «Вятская танцевальная олимпиада». На три дня Киров вновь превратится в настоящую танцевальную столицу. В четвертой по счету танцевальной олимпиаде примут участие более 700 танцоров из разных городов России. В рамках олимпиады наш город посетят известные российские и мировые танцоры, которые выступят в качестве членов жюри.
Вы увидите:
- Лучшие коллективы на одной сцене
- Более 12 городов России и более 700 участников
- Официальное награждение с кубками и медалями
- Большая серия из 7 мастер-классов по различным направлениям от ведущих хореографов страны
- 10 номинаций батлов различных направлений
- 200% конкуренция среди участников олимпиады
Программа Вятской танцевальной олимпиады:
14 АПРЕЛЯ
12:30 — Мастер-класс Modern
14:00 — Черлидинг
16:00 — Сценические направления
20:00 — Круглый стол
Адрес: ДК железнодорожников, Комсомольская, 3
15 АПРЕЛЯ
9:00 — Oriental
15:00 — Интенсив Hip-Hop
18:00 — Интенсив Jazz-Funk
19:00 — Батлы Oriental
20:00 — Круглый стол
Адрес: ДК "Космос", ул. Пугачева, 18
16 АПРЕЛЯ
9:00 — Street
10:00 — Интенсив Oriental (Тадевосян)
12:00 — Интенсив Oriental (Оганян)
17:00 — Интенсив Bollywood
14:00 — LSD
16:00 — Круглый стол
17:00 — Батлы (Hip-hop, Break dance, LSD, Kill the beat..)
Адрес: ДК "Космос", ул. Пугачева, 18
Подробности по телефону +7 (912) 727-89-26 - Ворожцова Елена Николаевна
#ВятскаяОлимпиада #АфишаКиров
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11 апреля 2017, 17:04
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