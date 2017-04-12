Дмитрий Дюжев пригласил кировчан на премьеру мультфильма

Дмитрий Дюжев пригласил кировчан на премьеру мультфильма12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи на youtube.com
Премьера "Урфина Джюса" в Кирове состоится уже 15 апреля
Дмитрий Дюжев пригласил жителей Кирова на премьеру нового мультфильма. Видеообращение знаменитого актера появилось в соцсетях утром в среду, 12 апреля.
Актер обратился к кировчанам:
Здравствуй, Киров! Я, Дмитрий Дюжев, озвучивал роль Медведя в мультфильме "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Смотрите в кинотеатрах с 20 апреля!
Стоит отметить, что кировчане увидят новый анимационный фильм на неделю раньше всей страны. Премьера "Урфина Джюса" в Кирове состоится уже в ближайшую субботу, 15 апреля, в суперзале №4 кинотеатра "Колизей".
Кроме мультфильма, гостей ждут большая развлекательная программа с конкурсами и призами, дегустация напитков, анимация с Элли, Тотошкой и Железным Дровосеком. Начало мероприятия в 13:30.
Главных героев в фильме озвучивают: Константин Хабенский, Сергей Шнуров и Дмитрий Дюжев.
Сюжет: коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
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12 апреля 2017, 10:23
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