Кировчан приглашают понаблюдать за объектами далекого космоса

Тех, кто любит наблюдать за ночным звездным небом, приглашают принять участие в астровыезде в деревню Жданухино Оричевского района, который состоится в субботу, 19 августа. О подробностях предстоящего мероприятия сообщается в паблике "Любительская астрономия в Кирове".

Сбор всех желающих пройдет у фонтана на Театральной площади в 20:15. Организатор выезда Алексей Сыкчин уточняет, что в Жданухино группа будет примерно до 23:30 - 00:30.

Будем наблюдать объекты далекого космоса в телескоп, делать астрофотографии. Для вас будет проведена экскурсия по звездному небу, - сообщил Алексей.

Всех, кто хочет поехать, просят записаться под постом в паблике. Также с собой предлагают взять теплую одежду, фотоаппарат и бинокль.