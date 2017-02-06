В Кирове иномарка без водителя врезалась в две машины

В Кирове на улице Преображенской автомобиль без водителя врезался Ford Focus и Nissan X-Ray. Об этом сообщает devyatka.ru со ссылкой на комментарий УГИБДД России по Кировской области.

ДТП произошло в минувшую субботу, 4 февраля, в 13:20. Volkswagen Transporter была припаркована у дома. Владелец авто дистанционно запустил двигатель, а когда вышел во двор, то увидел, что его машина съехала со своего парковочного места и врезалась в иномарки. Затем водитель обнаружил, что он не включил передачу КПП, из-за этого машина начала движение.

В аварии никто не пострадал.