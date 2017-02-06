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Главная Авто В Кирове иномарка без водителя врезалась в две машины

В Кирове иномарка без водителя врезалась в две машины

06 февраля 2017, 20:01 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
УГИБДД России по Кировской области
В аварии никто не пострадал

В Кирове на улице Преображенской автомобиль без водителя врезался Ford Focus и Nissan X-Ray. Об этом сообщает devyatka.ru со ссылкой на комментарий УГИБДД России по Кировской области. 

ДТП произошло в минувшую субботу, 4 февраля, в 13:20. Volkswagen Transporter была припаркована у дома. Владелец авто дистанционно запустил двигатель, а когда вышел во двор, то увидел, что его машина съехала со своего парковочного места и врезалась в иномарки. Затем водитель обнаружил, что он не включил передачу КПП, из-за этого машина начала движение.

В аварии никто не пострадал.

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Комментарии 5

06 февраля 2017, 20:36 Горожанин
Автор статьи, убейся об стену! Не позорь новостной портал своей безграмотностью.
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06 февраля 2017, 20:43 Виктор
Да, уже и Nissan X-Ray выпустили, и машины с выключенной передачей стали ездить)))))))))
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06 февраля 2017, 20:52 Горожанин
Горожанин
Автор статьи, убейся об стену! Не позорь новостной портал своей безграмотностью.
Да уж...
То ли автора заметки штырит, то ли водитель ЧУДО
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06 февраля 2017, 21:17 Виктор_2
Стопудово, Михаил Вагин или его родственник (друг), или девочка блондинка. Лишь бы выплюнуть! А что там и как пофиг!
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06 февраля 2017, 21:23 Татьяна
Да, уж.. Стихийные парковки на горках и пригорках до добра не доведут. А в кирове подобные оборудуют у новостройки
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