В Кирове в субботу изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

В Кирове в субботу, 8 апреля, изменятся маршруты движения общественного транспорта. Об этом рассказали в горадминистрациии.

Связано изменение маршрутов с акцией "Вместе против террора", которая пройдет на Театральной площади, а также с перекрытием дороги с 9:45 до 11:00 по улице Карла Маркса от Преображенской до Спасской.

Изменятся следующие маршруты автобусов: