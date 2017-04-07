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Главная Авто В Кирове в субботу изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

В Кирове в субботу изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

07 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Изменение связано с проведением на Театральной площади акции "Вместе против террора"

В Кирове в субботу, 8 апреля, изменятся маршруты движения общественного транспорта. Об этом рассказали в горадминистрациии.

Связано изменение маршрутов с акцией "Вместе против террора", которая пройдет на Театральной площади, а также с перекрытием дороги с 9:45 до 11:00 по улице Карла Маркса от Преображенской до Спасской.

Изменятся следующие маршруты автобусов:

  • № 1 (троллейбусный маршрут) - от Комсомольской по улице Карла Маркса, улице Милицейской, далее по троллейбусному маршруту № 4, обратно – тем же маршрутом;
  • № 2 - от остановки ЦУМ по улице Воровского, Октябрьскому проспекту, улице Дзержинского, далее – по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;
  • № 10 - от остановки "Администрация города" по Карла Маркса, Воровского, Октябрьскому проспекту, далее – по существующему маршруту;
  • № 14 - от остановки ЦУМ по Воровского, Ленина, Профсоюзной, далее – по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом;
  • № 39 - от остановки завод "Красный инструментальщик" по Профсоюзной, Октябрьскому проспекту, Воровского, далее – по существующему маршруту;
  • № 23, 46, 90 - от остановки "Администрация города" по Карла Маркса, улице Воровского, Октябрьскому проспекту, далее – по существующим маршрутам, обратно – тем же маршрутом;
  • № 84 - от остановки "Слобода Дымково" по улице Проезжей, Профсоюзной, Ленина, Воровского, далее – по существующему маршруту;
  • № 88 - от остановки "Хлебозаводской проезд" по улице Московской, Горького, Воровского, проспекту Строителей, далее – по существующему маршруту, обратно – тем же маршрутом.

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Комментарии 2

07 апреля, 19:39 Фунтик
Оппозиция всю ночь нашкуривала древко для своих флагов))
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08 апреля, 07:16 Фунтик
вот и первая вонючка
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