В Кирове водитель Porsche Cayenne врезался в авто: пострадали трое

В Кирове автомобиль Porsche Cayenne Turbo врезался во встречный Renault. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

ДТП произошло в минувшую пятницу, 7 апреля, в 22:40 напротив дома №24 по улице Мельничной. По информации ведомства, за рулем Porsche Cayenne ехал 35-летний мужчина. Он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Renault, за рулем которого был 43-летний водитель.

В результате происшествия пострадали водитель и 60-летняя пассажирка Renault, а также 24-летняя пассажирка Porsche Cayenne Turbo. Все они получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Не исключено, что водитель Porsche Cayenne был пьян. Однако мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.