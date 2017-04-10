В Кирове водитель Porsche Cayenne врезался в авто: пострадали трое

В Кирове водитель Porsche Cayenne врезался в авто: пострадали трое10 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
Авария произошла на улице Мельничной
В Кирове автомобиль Porsche Cayenne
ДТП произошло в минувшую пятницу, 7 апреля, в 22:40 напротив дома №24 по улице Мельничной. По информации ведомства, за рулем Porsche Cayenne ехал 35-летний мужчина. Он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Renault, за рулем которого был 43-летний водитель.
В результате происшествия пострадали водитель и 60-летняя пассажирка Renault, а также 24-летняя пассажирка Porsche Cayenne
Не исключено, что водитель Porsche Cayenne был пьян. Однако мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.
Комментарии 1
Поделись комментариями