У ЦУМа пьяный водитель «Приоры» сбил девятиклассницу и убежал

В воскресенье, 9 апреля 2017 года, в Кирове у ЦУМа водитель «Лады Приоры» сбил девушку. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 21:20 у дома № 139 по Октябрьскому проспекту. По словам очевидцев, после ДТП водитель «Лады» скрылся с места аварии:

Сбил девушку пьяный водитель, с места аварии убежал, его «Приора» висит на бордюре.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что личность 25-летнего водителя «Лады» уже установлена.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» на регулируемом перекрестке не убедился в безопасности и при повороте налево сбил 16-летнюю школьницу, - пояснили в ведомстве.

Девушка получила травмы. Медики оказали помощь девятикласснице на месте. Виновника аварии задержали, у него установлены признаки опьянения. Мужчине предстоит выплатить крупный штраф и попрощаться с водительским удостоверением минимум на полтора года.

Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

