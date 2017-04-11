В Кирове пьяный водитель BMW Х6 устроил ДТП, а потом уехал на другой машине

В Кирове пьяный водитель BMW Х6 устроил ДТП, а потом уехал на другой машине11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Сбежавшего водителя нашли во дворе неподалеку от места аварии
Целое расследование пришлось провести автоинспекторам, чтобы найти пьяного водителя BMW Х6 на Октябрьском проспекте.
Лихач столкнулся с Toyota RAV 4, но дожидаться полицейских он не стал, он скрылся с места аварии. Вместо себя он позвал случайного прохожего, у которого были с собой водительские права, якобы он и ехал за рулем BMW. Однако активисты "Ночного патруля" с автоинспекторами разыскали беглеца. Видео с места происшествия появилось на Первом городском канале.
По словам водителя Toyota Михаила, он хотел проехать перекресток, но этого сделать не получилось, в него врезался автомобиль BMW.
В последний момент его заметил, он двигался с бешеной скоростью. Я затормозил, а он не увернулся, - сказал Михаил.
Водитель Toyota сказал, что за рулем BMW находился пьяный водитель.
Подошел к водителю, а водитель пьяный. Сказал, чтобы я никого не вызывал а я сказал, что вызывать буду, - уточнил Михаил.
Вместо убежавшего водителя на место ДТП пришли двое молодых людей. По словам одного из них Алексея, он и есть водитель BMW.
Ехал 70 километров в час. Вот выехала машина между аллей, - сказал Алексей.
Фары были включены? - спросили у него.
Конечно, были, - подтвердил Алексей.
Однако Михаил, увидев Алексея, сказал, что этот молодой человек не был за рулем. Еще одним очевидцем аварии стала супруга Михаила - Ксения. Она тоже подтвердила, что Алексей пришел к машине уже после ДТП, водитель же BMW куда-то ушел.
Он ушел, начал кому-то звонить. Сперва сказал: "Не вызывайте, не вызывайте". Потом я сказала: "Миш, сразу же вызываем ГИБДД". Потом какая-то машина подъехала, водитель сел и уехал, - сказала Ксения.
Она уточнила, что перед тем, как уехать, водитель снял черную куртку и положил ее на сидение BMW. Автоинспекторы нашли в куртке паспорт на имя Дмитрия Караваева.
Машину с водителем обнаружили в соседнем дворе. Дмитрия сразу же узнал водитель Toyota Михаил.
Сначала задержанный мужчина был удивлен и не понимал, за что его задержали, тогда автоинспекторы объяснили. Дмитрий сказал, что отдал свою машину другу - Алексею, но какая фамилия у друга, этого он сказать не мог. Затем мужчина нагрубил Ксении, обматерил корреспондента.
В результате сотрудники ДПС сначала оформили ДТП, потом составили на Дмитрия протокол за пьяное вождение. Позднее выяснилось, что его привлекли еще и за уклонение от наказания.
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11 апреля 2017, 11:52
Комментарии 6
По всему городу Кирову появились предвыборные плакаты врио губернатора Игоря Васильева, которые замаскированы под рекламу некой «Губернской газеты». На следующий день данная газета без положенных по закону выходных данных стала раздаваться студентами на улицах города бесплатно.
Жители Кирова внимательно изучили данную газету и пришли к выводу, что команда Игоря Васильева живет в параллельной реальности, «в дымке», так как содержание газеты не соответствует реальной действительности.
Например, в группе «Злой кировчанин» не нашлось ни одного позитивного отзыва про данное издание.
«Моему возмущению нет предела. Зачем выпускать эти газеты, чтобы мы жители почитали какая власть у нас хорошая. Лучше бы эти деньги на дело пустили!!! Дорог нет, живём как в помойке честное слово! Бесит!», — написал один из пользователей.
А вот политический эксперт «Кировский шептун» обратил внимание, что в своей газете Игорь Владимирович говорит, что Кировскую область знают «в основном по скандалам» и это, по его мнению, «неправильно».
«Вот какие скандалисты на Вятке-то живут. Сплошные скандалы! И единственное светлое пятно — наш солнцеликий Игорь Владимирович. Приехал и нам сразу стало, чем гордиться. Спасибо, отец родной», — иронично заметил эксперт.
Вятский наблюдатель напоминает, что многие скандалы в Кировской области как раз связаны с приходом новой команды в «серый дом». Например, назначение московского тусовщика и бизнесмена Андрея Менькина на ответственную должность в Дирекцию дорожного хозяйства. Или череда скандалов с «краснодарскими дорожниками».
И.В. Васильева -
ЭКС главы Росреестра.
P.S. Ездит по "встречке",
презирая вятских
жителей...
Командированный!
Держи льдину
Государственная дума России не поддержала предложение нескольких депутатов запросить у правоохранительных органов информацию для проверки утверждений, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о председателе правительства РФ Дмитрии Медведеве.
P.S. Д.А. Медведев - председатель партии «Единая Россия».
У "Единой России" в Госдуме конституционное большинство.
Сформируйте собственное мнение посмотрев в И-те видео "Он вам не Димон".
На фото: Д.А. Медведев
Число бедных в России в 2016 году выросло на 0,3 млн человек, составив 19,8 млн человек.
На фото: Часы наручные.
Д.С. Песков - Российский государственный деятель и дипломат, переводчик, заместитель Руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента России В.В. Путина. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. (Википедия)
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