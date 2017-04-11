В Кирове пьяный водитель BMW Х6 устроил ДТП, а потом уехал на другой машине

Целое расследование пришлось провести автоинспекторам, чтобы найти пьяного водителя BMW Х6 на Октябрьском проспекте.

Лихач столкнулся с Toyota RAV 4, но дожидаться полицейских он не стал, он скрылся с места аварии. Вместо себя он позвал случайного прохожего, у которого были с собой водительские права, якобы он и ехал за рулем BMW. Однако активисты "Ночного патруля" с автоинспекторами разыскали беглеца. Видео с места происшествия появилось на Первом городском канале.

По словам водителя Toyota Михаила, он хотел проехать перекресток, но этого сделать не получилось, в него врезался автомобиль BMW.

В последний момент его заметил, он двигался с бешеной скоростью. Я затормозил, а он не увернулся, - сказал Михаил.

Водитель Toyota сказал, что за рулем BMW находился пьяный водитель.

Подошел к водителю, а водитель пьяный. Сказал, чтобы я никого не вызывал а я сказал, что вызывать буду, - уточнил Михаил.

Вместо убежавшего водителя на место ДТП пришли двое молодых людей. По словам одного из них Алексея, он и есть водитель BMW.

Ехал 70 километров в час. Вот выехала машина между аллей, - сказал Алексей. Фары были включены? - спросили у него. Конечно, были, - подтвердил Алексей.

Однако Михаил, увидев Алексея, сказал, что этот молодой человек не был за рулем. Еще одним очевидцем аварии стала супруга Михаила - Ксения. Она тоже подтвердила, что Алексей пришел к машине уже после ДТП, водитель же BMW куда-то ушел.

Он ушел, начал кому-то звонить. Сперва сказал: "Не вызывайте, не вызывайте". Потом я сказала: "Миш, сразу же вызываем ГИБДД". Потом какая-то машина подъехала, водитель сел и уехал, - сказала Ксения.

Она уточнила, что перед тем, как уехать, водитель снял черную куртку и положил ее на сидение BMW. Автоинспекторы нашли в куртке паспорт на имя Дмитрия Караваева.

Машину с водителем обнаружили в соседнем дворе. Дмитрия сразу же узнал водитель Toyota Михаил.

Сначала задержанный мужчина был удивлен и не понимал, за что его задержали, тогда автоинспекторы объяснили. Дмитрий сказал, что отдал свою машину другу - Алексею, но какая фамилия у друга, этого он сказать не мог. Затем мужчина нагрубил Ксении, обматерил корреспондента.

В результате сотрудники ДПС сначала оформили ДТП, потом составили на Дмитрия протокол за пьяное вождение. Позднее выяснилось, что его привлекли еще и за уклонение от наказания.