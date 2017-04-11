Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы Опрос: доставка газет
Проверить штрафы ГИБДД LADA с выгодой
Главная Авто В Кирове из-за выбежавшей на дорогу собаки столкнулись два авто

В Кирове из-за выбежавшей на дорогу собаки столкнулись два авто

11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Водитель Renault решил пропустить животное, резко затормозил и получил удар в задний бампер

На днях в Кирове на улице Московской бродячий пес спровоцировал аварию. Об этом корреспондентам Первого городского канала сообщил очевидец. 

На записи видно, что собака перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Renault решил пропустить животное, резко затормозил и получил удар в задний бампер. Судя по всему, водитель "четырнадцатой" такого маневра не ожидал.

Собака убежала, а водители постояли минут пять и разъехались.

Видео с места происшествия:   

Читайте также:

В поселке Кировской области закрывают единственный магазин

В Кирове жилой дом затопило талой водой

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

Возбуждено дело по статье "Убийство" после исчезновения кировчанки в Москве Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Самым сложным для кировчан в Тотальном диктанте оказалось слово "мороженое" Читать
вчера
15 фото самых дорогих квартир в Кирове, которые выставлены на продажу Читать
вчера
Внимание: газета «Мой Pro Город» и «Юркин Парк» объявляют суперконкурс Читать
Посмотреть все

Полезно знать

15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

Новости России и мира

09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
04 апреля
МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро
03 апреля
Появилось фото предполагаемого виновника взрыва в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

11 апреля 2017, 10:12
Jah Khalib исполнит хиты из нового альбома на сцене Gaudi Hall
10 апреля 2017, 16:57
Библионочь в Кирове-2017: звукоподражание лягушкам, ростометр и игры
08 апреля 2017, 11:50
Топ кино на выходные: "Время первых" и "Уйти красиво"
Посмотреть все

Полезно знать

15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

#ЛицаГорода

27 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
29 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 49
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru