В Кирове из-за выбежавшей на дорогу собаки столкнулись два авто

На днях в Кирове на улице Московской бродячий пес спровоцировал аварию. Об этом корреспондентам Первого городского канала сообщил очевидец.

На записи видно, что собака перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Renault решил пропустить животное, резко затормозил и получил удар в задний бампер. Судя по всему, водитель "четырнадцатой" такого маневра не ожидал.

Собака убежала, а водители постояли минут пять и разъехались.

Видео с места происшествия: