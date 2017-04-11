В ДТП пострадали два человека
В Кировской области 20-летний водитель "десятки" врезался в полуприцеп "МАЗа"11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
В Омутнинском районе "десятка" врезалась в полуприцеп. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Авария произошла в минувший понедельник, 10 апреля, в 2:50 на 143 километре трассы Кострома - Шарья - Киров - граница Пермского края.
По информации ведомства, 20-летний водитель "десятки" врезался в полуприцеп седельного тягача "МАЗ", стоявшего у края дороги.
В результате происшествия водитель и 18-летний пассажир "ВАЗа" получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.
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11 апреля 2017, 17:10
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