В Кировской области 20-летний водитель "десятки" врезался в полуприцеп "МАЗа"

В Омутнинском районе "десятка" врезалась в полуприцеп. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Авария произошла в минувший понедельник, 10 апреля, в 2:50 на 143 километре трассы Кострома - Шарья - Киров - граница Пермского края.

По информации ведомства, 20-летний водитель "десятки" врезался в полуприцеп седельного тягача "МАЗ", стоявшего у края дороги.

В результате происшествия водитель и 18-летний пассажир "ВАЗа" получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.