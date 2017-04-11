Очевидцы: «Перед въездом в Киров столкнулись семь машин»

Во вторник, 11 апреля 2017 года, на подъезде к Кирову столкнулись три машины. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 8:20 на 12 километре автодороги «Вятка». Рядом с тремя пострадавшими машинами произошла еще одна массовая авария.

Водитель ВАЗ-2114 ехал из Кирова в сторону Мурыгино, не справился с управлением и въехал в Kia Spectra и в Mercedes, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

Очевидец Евгений Калабин сообщил, что водитель «четырнадцатой» пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра:

Он зацепил Kia Spectra, иномарку откинуло на Mercedes, остальные пострадавшие авто по цепочке догнала фура.

После этого столкновения проезжающие машины стали объезжать поврежденные авто.

Когда машины по змейке обходили ДТП, фура не смогла остановиться и снесла еще три машины. Получились две разные аварии, - рассказала участница массовой аварии Ольга Курилова.

Еще один очевидец Денис Киселев рассказал, что водитель большегруза ему признался, что у него плохо работают тормоза.

Я остановился, чтобы помочь участникам аварии. Через минуту белый «МАЗурик» не успевает тормозить и стукает Hyundai , «одиннадцатую» и «УАЗ». Мою машину фура только чудом не задела, - поделился Денис Киселев.

Обстоятельства обоих ДТП сейчас устанавливаются. Травмы получил водитель ВАЗ-2114. Медики оказали помощь 48-летнему мужчине на месте. По факту аварий проводится проверка.