В Кирове дальнобойщики разбили протестный лагерь на улице Луганской

В Кирове дальнобойщики разбили протестный лагерь на улице Луганской12 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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Водители готовятся провести субботник на территории лагеря
В понедельник, 11 апреля 2017 года, дальнобойщики в Кирове присоединись к всероссийскому протесту и встали лагерем на улице Луганской. Об этом сообщил председатель союза грузоперевозчиков Кировской области Валерий Сояк.
По словам одного из участников стачки Василия Гурдина, днем на Луганской у дома № 49 стояли семь большегрузов.
Но собирались подъехать еще несколько машин. Знаю, что водители собирались провести субботник на стоянке, - рассказал Василий.
Вечером в соцсетях появилась информация, что бастующих дальнобойщиков пытались разогнать полицейские.
Несколько фур загнали в карман, рядом — сотрудники ДПС на авто с мигалками, машины стоят на аварийке, - сообщила Татьяна Пешкичева.
Однако Василий Гурдин рассказал, что протестующие водители соблюдают ПДД, у автоинспекторов претензий к бастующим быть не должно.
Сколько продлится очередная акция дальнобойщиков, протестующих против «Платона», не известно.
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