В Кирове дальнобойщики разбили протестный лагерь на улице Луганской

В понедельник, 11 апреля 2017 года, дальнобойщики в Кирове присоединись к всероссийскому протесту и встали лагерем на улице Луганской. Об этом сообщил председатель союза грузоперевозчиков Кировской области Валерий Сояк.

По словам одного из участников стачки Василия Гурдина, днем на Луганской у дома № 49 стояли семь большегрузов.

Но собирались подъехать еще несколько машин. Знаю, что водители собирались провести субботник на стоянке, - рассказал Василий.

Вечером в соцсетях появилась информация, что бастующих дальнобойщиков пытались разогнать полицейские.

Несколько фур загнали в карман, рядом — сотрудники ДПС на авто с мигалками, машины стоят на аварийке, - сообщила Татьяна Пешкичева.

Однако Василий Гурдин рассказал, что протестующие водители соблюдают ПДД, у автоинспекторов претензий к бастующим быть не должно.

Сколько продлится очередная акция дальнобойщиков, протестующих против «Платона», не известно.

