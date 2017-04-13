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В Кирове в лобовом столкновении пострадали три человека

13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
ГИБДД по Кировской области, видео Евгения Евгеньева
Виновник аварии убежал в места ДТП

В среду, 12 апреля 2017 года, в Кирове по дороге в Дороничи столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 20:50 на 12 километре дороги Киров - Стрижи - Оричи. После столкновения предполагаемый виновник ДТП убежал с места аварии.

По предварительным данным, неустановленный водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault, за рулем которого ехал 29-летний водитель, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.      

Очевидцы аварии рассказали, что у «девяносто девятой» от удара сложило крышу авто. На месте работали медики. При столкновении пострадали три человека: 36-летний пассажир ВАЗа, водитель и 36-летний пассажир иномарки.

За рулем «девяносто девятой» ехал пьяный бесправник. Он убежал с места ДТП, - рассказали очевидцы.

Сейчас виновника лобового столкновения ищут. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.

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Комментарии 1

час назад Лунтик
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