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В Радужном ПАЗик с пассажирами завяз в грязи

13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Михаила Мальшикова, Анны Новиковой
Пассажиры не знали как выйти из автобуса, не испачкавшись

В четверг, 13 апреля 2017 года, в микрорайоне Радужный автобус 44 маршрута завяз в грязи. Об этом рассказал пассажир Михаил Мальшиков.

 

 

 

Происшествие случилось в 7:40. По словам пассажиров, водитель пазика объезжал ямы и встречный транспорт. Возможно, он отвлекся и не заметил грязь на обочине.

Дорога там ужасная. Водителю автобуса приходилось объезжать препятствия, вот и результат, - поделился Михаил.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Возможно, кто-то из пассажиров опоздал на работу, как Михаил.

Директор ЦДС Александр Рыболовлев рассказал, что автобус вытащили из «ловушки» с помощью тягача. Пассажиры уехали на следующем.

Подобная ситуация сложилась во дворе дома № 14 по улице Некрасова в Кирове. УАЗик завяз в грязи и чуть не опрокинулся на бок.

По словам местной жительницы Анны Новиковой, грязь появилась во дворе после раскопок коммунальщиков. Ремонтные работы проводились еще зимой. Сейчас жильцы переживают, что с приходом весны асфальт не появится.      

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