В Кирове кондуктор вытолкнула мужчину из автобуса: пассажир сломал ногу

В Кирове кондуктор вытолкнула пассажира из салона автобуса. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Все произошло 31 марта 2017 года в период с 18:45 до 19:15 на остановке по адресу: Октябрьский проспект, 21. Пострадавший мужчина упал и получил травмы, позднее у него диагностировали перелом колена.

Сейчас полицейские ищут очевидцев инцидента. Если вы видели, как все произошло, то сообщите об этом по телефонам: 36-16-22, 8-999-361-11-86, 8-999-361-11-85.