В Коми в страшной аварии погибли кировчане

В Коми произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми.

Авария произошла в Сысольском районе в минувшую пятницу, 14 апреля, в 15:10 на 50-ом километре трассы Куратово - Широкий Прилук.

По информации ведомства, "ВАЗ", за рулем которого был 29-летний парень, двигался по трассе Куратово - Широкий Прилук со стороны поселка Широкий Прилук в направлении трассы Чебоксары-Сыктывкар. На 50-ом километре трассы "ВАЗ" врезался в "ГАЗ", за рулем которого был 28-летний парень. После столкновения обе машины съехали в кювет.

В результате ДТП 29-летний водитель и 38-летний пассажир "ВАЗа" погибли до приезда скорой. 44-летнего пассажира этого же авто увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает komiinform.ru, погибшими оказались жители Кирова. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.