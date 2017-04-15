Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Проверить штрафы ГИБДД LADA с выгодой
Главная Авто В Коми в страшной аварии погибли кировчане

В Коми в страшной аварии погибли кировчане

15 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД МВД по Республике Коми
ДТП произошло на трассе Куратово - Широкий Прилук

В Коми произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми.

Авария произошла в Сысольском районе в минувшую пятницу, 14 апреля, в 15:10 на 50-ом километре трассы Куратово - Широкий Прилук.

По информации ведомства, "ВАЗ", за рулем которого был 29-летний парень, двигался по трассе Куратово - Широкий Прилук со стороны поселка Широкий Прилук в направлении трассы Чебоксары-Сыктывкар. На 50-ом километре трассы "ВАЗ" врезался в "ГАЗ", за рулем которого был 28-летний парень. После столкновения обе машины съехали в кювет. 

В результате ДТП 29-летний водитель и 38-летний пассажир "ВАЗа" погибли до приезда скорой. 44-летнего пассажира этого же авто увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. 

Как сообщает komiinform.ru, погибшими оказались жители Кирова. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. 

Читайте также: 

В Кирове в понедельник опять отключат электричество в нескольких домах 

В Кировской области пропавшего мужчину убила 27-летняя девушка 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В ЦДС рассказали, когда в Кирове установят новую «умную» остановку Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Глава кировской строительной компании возвращался из Куршавеля, когда его задержали с кокаином Читать
вчера
"За ночь здесь могут проиграть 200 тысяч": как в Кирове работают подпольные казино Читать
12 апреля
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
13 апреля Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров
13 апреля Жизнь как праздник!

Новости России и мира

12 апреля
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

14 апреля 2017, 20:21
30 кировчан написали "Тотальный диктант" на "отлично"
14 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
12 апреля 2017, 10:23
День Победы в Кирове: парад авто, флешмоб и салют
Посмотреть все

Полезно знать

13 апреля Жизнь как праздник!
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
13 апреля Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров

#ЛицаГорода

26 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
Смотреть все Всего альбомов: 50
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru