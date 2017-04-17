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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с микроавтобусами

17 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 12+
фото ГИБДД по Кировской области
Появились новые подробности смертельной аварии

Один из 14-ти пострадавших в смертельном ДТП с микроавтобусами в Кировской области находится в коме. Об этом рассказала родственница мужчины.

В таком тяжелом состоянии находится пассажир «Мерседес Спринтер», который ехал из Москвы в Киров. Водитель «Мерседес», который по предварительной информации выехал на встречную полосу, находится в больнице с травмой ноги. 

Мой брат и водитель «Мерседес» дружат давно, думаю претензий по аварии у него не будет. Водитель не виноват, был сильный гололед. Для меня сейчас самое главное - чтобы выжил брат, -  рассказала сестра пострадавшего Светлана.

Водитель автомобиля «Форд Транзит» (где погиб мужчина) тоже находится в больнице.

Мы с самого утра были в больнице, ждали, чтобы узнать, что с нашим папой. Он получил перелом двух ребер. Видели только двоих пострадавших. Оба с синяками и ушибами. Пострадавшим помогаем сами своими силами. Развозили с места аварии. Помогали добраться из больницы до вокзала. Одному пострадавшему сегодня доставим сумку, - рассказывает Вера, родственница водителя «Форда».

Известно, что водитель «Форд Транзит» вез пассажиров из Кирова в Чебоксары. «Мерседес Спринтер» в ту ночь ехал из Москвы в Киров. В дороге водитель «Мерседес» находился 12 часов. Напомним, по факту ДТП в отношении водителя автомобиля «Мерседес-Спринтер» возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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