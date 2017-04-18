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Главная Авто Дорожные ловушки: 5 фото машин, которые не смогли выбраться

Дорожные ловушки: 5 фото машин, которые не смогли выбраться

18 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Юрия Сивкова, Андрея Сычугова, vk.com/zlo43, Валерии Петуховой, Егора Михайловича Эдуарда Ямшанова, Анны Новиковой
Какие участки кировским водителям лучше объезжать?

С приходом весны кировские водители все чаще жалуются на то, что асфальт «тает» вместе со снегом. Как следствие такой «потайки», увеличилось число ДТП в городе. Из-за огромных ям и отсутствия дороги автовладельцы ломают бамперы, пробивают колеса, мнут диски.

Автовокзал

17 апреля на улице Горького у автовокзала иномарка передними колесами провалилась в яму. Очевидцы пишут, что женщина на «Митсубиши» попросту не увидела огромную яму под лужей.

Проспект Строителей

Скрытая лужей глубокая яма испортила многим колеса на перекрестке улиц Юровской и проспекта Строителей. В этой яме кировские водители пробивали сразу по два колеса.

Улица Потребкооперации

На кольце ежедневно десятки машин останавливались для смены колес. Огромная яма также была скрыта под лужей.

Кстати, на прошлой неделе мы отправили запрос в администрацию города по поводу этой ямы. Во вторник, 18 апреля, пришел ответ, что этот участок дороги на разворотном кольце отремонтировали.

Улица Некрасова

Во дворе дома №14 по улице Некрасова образовалась настоящая «ловушка». Всего за неделю в этой грязи завязли и чуть не опрокинулись два УАЗа.

Автоюрист Анатолий Смирных дал рекомендации, как возместить ущерб от плохих дорог в городе. 

  • Вызовите ГИБДД и оформите ДТП.
  • Сотрудники ГИБДД составят схему ДТП, опишут повреждения авто, проведут замеры выбоины.
  • Если яма не соответствует ГОСТу, сотрудники ГИБДД составляют акт недостатка по дорогам.
  • Подавайте иск на администрацию города и в судебном порядке взыскивайте материальный ущерб.

По ГОСТу ширина ямы должна быть не более 60 сантиметров, длина — не более 15 сантиметров, по глубине — не более 5 сантиметров.

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