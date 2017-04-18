В Кирове у автобуса 23 маршрута на ходу выпала дверь

В Кирове у автобуса 23 маршрута на ходу выпала дверь18 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
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В ЦДС пояснили, что такое случилось впервые за пять лет
В воскресенье, 16 апреля 2017 года, в Кирове у автобуса 23 маршрута на ходу выпала одна из дверей. Об этом рассказала пассажирка автобуса в соцсетях.
Девушка поделилась, что очень испугалась:
Дверь вывалилась на ходу. Если бы не перила, она могла прилететь в меня.
В ЦДС города Кирова рассказали, что в курсе ситуации и пояснили, что водитель сработал согласно всем инструкциям.
Дверь соскочила с направляющих. Никто не пострадал. Водитель высадил пассажиров и уехал на ремонт, - прокомментировал директор ЦДС Киров Александр Рыболовлев.
Александр Аркадьевич уточнил, что подобная ситуация (дверь спала с направляющих) произошла за последние пять лет впервые. Интернет-пользователи предположили, что причиной аварии могло стать качество дорожного покрытия.
С такими дорогами скоро и колеса вперед покатятся, сейчас ехала на автобусе 61 маршрута по улице Щорса - одни толчки от ям! Позор администрации, - высказалась Софья Локтина.
Напомним, ранее мы писали, что в Кирове в ноябре прошлого года отпала дверь у автобуса 46 маршрута. Тогда, по словам Александра Рыболовлева, причиной поломки стала давка в автобусе.
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