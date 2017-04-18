Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс для школьников Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Проверить штрафы ГИБДД LADA с выгодой
Главная Авто В Кирове у автобуса 23 маршрута на ходу выпала дверь

В Кирове у автобуса 23 маршрута на ходу выпала дверь

18 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
vk.com/zlo43
В ЦДС пояснили, что такое случилось впервые за пять лет

В воскресенье, 16 апреля 2017 года, в Кирове у автобуса 23 маршрута на ходу выпала одна из дверей. Об этом рассказала пассажирка автобуса в соцсетях.

Девушка поделилась, что очень испугалась:

Дверь вывалилась на ходу. Если бы не перила, она могла прилететь в меня.

В ЦДС города Кирова рассказали, что в курсе ситуации и пояснили, что водитель сработал согласно всем инструкциям.

Дверь соскочила с направляющих. Никто не пострадал. Водитель высадил пассажиров и уехал на ремонт, - прокомментировал директор ЦДС Киров Александр Рыболовлев.

Александр Аркадьевич уточнил, что подобная ситуация (дверь спала с направляющих) произошла за последние пять лет впервые. Интернет-пользователи предположили, что причиной аварии могло стать качество дорожного покрытия.      

С такими дорогами скоро и колеса вперед покатятся, сейчас ехала на автобусе 61 маршрута по улице Щорса - одни толчки от ям! Позор администрации, - высказалась Софья Локтина.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове в ноябре прошлого года отпала дверь у автобуса 46 маршрута. Тогда, по словам Александра Рыболовлева, причиной поломки стала давка в автобусе.

Ранее мы писали:

Стало известно, когда в Киров и область вернется тепло

Задержанный с кокаином руководитель УКС «Авитек» находится в московском СИЗО

Модель из Вятских Полян выпала из окна на 16 этаже в Казани

Комментарии 2

56 минут назад Учитель словесности
Александр Рыболовлев - всем известный мир-дверь-мяч. )))
Ответить
17 минут назад Горожанин
Руссо автобуссо, а мог бы и пол выпасть.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В Кировской области нашли пропавшего два дня назад 33-летнего мужчину Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 апреля
Глава кировской строительной компании возвращался из Куршавеля, когда его задержали с кокаином Читать
14 апреля
"За ночь здесь могут проиграть 200 тысяч": как в Кирове работают подпольные казино Читать
12 апреля
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
Посмотреть все

Полезно знать

13 апреля Жизнь как праздник!
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

Новости России и мира

16 апреля
Выбрана самая красивая девушка страны, завоевавшая титул "Мисс Россия-2017"
12 апреля
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
Посмотреть все

Новости афиши

18 апреля 2017, 21:00
В Доме Витберга прозвучит польский джаз мирового уровня
17 апреля 2017, 17:29
Звезда фильма «Географ глобус пропил» пообщается с кировчанами
17 апреля 2017, 16:40
В Кирове пройдет лекция про язык Интернета
Посмотреть все

Полезно знать

13 апреля Жизнь как праздник!
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

#ЛицаГорода

26 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 10
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 7
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 51
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru