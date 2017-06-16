На трассе Нижний Новгород - Киров в ДТП погибли четыре человека

Водителя легкового авто срочно увезли в больницу
На трассе Нижний Новгород - Киров в ДТП погибли четыре человека16 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива progorod
На трассе Нижний Новгород - Киров произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает opennov.ru.
Авария случилась около 13:30 16 июня в Семеновском районе Нижегородской области. По информации издания, на 83-ем километре трассы автомобиль "Лада" врезался в грузовик "Mercedes".
В результате ДТП четыре пассажира (четыре женщины, возраст уточняется) легковушки погибли на месте, водитель получил серьезные травмы, его срочно увезли в больницу.
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16 июня 2017, 20:01
Комментарии 4
Водитель фуры пострадал, доставлен в больницу.
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