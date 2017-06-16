На трассе Нижний Новгород - Киров в ДТП погибли четыре человека

На трассе Нижний Новгород - Киров произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает opennov.ru.

Авария случилась около 13:30 16 июня в Семеновском районе Нижегородской области. По информации издания, на 83-ем километре трассы автомобиль "Лада" врезался в грузовик "Mercedes".

В результате ДТП четыре пассажира (четыре женщины, возраст уточняется) легковушки погибли на месте, водитель получил серьезные травмы, его срочно увезли в больницу.