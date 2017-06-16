На дороге в историческом центре Кирова на Казанской провалился асфальт

На дороге по улице Казанской напротив дома № 75 обвалился асфальт. Об этом рассказал постоянный читатель Вячеслав Протасов.

Большая дыра в асфальте образовалась на середине дороги.

Кто-то заботливый пару дней назад поставил там деревянные ограждения. Но там такое интенсивное движение сейчас, что оно регулярно падает. Рано или поздно какая-нибудь машина угодит в эту дыру, - беспокоятся кировские водители.

В администрации города уже в курсе проблемы с дорогой в историческом центре. В пресс-службе мэрии пояснили, что в четверг, 16 июня, в администрации обсуждался вопрос с ямой на Казанской и в самое ближайшее время дорогу отремонтируют.