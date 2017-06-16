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Главная Авто На дороге в историческом центре Кирова на Казанской провалился асфальт

На дороге в историческом центре Кирова на Казанской провалился асфальт

16 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видеозаписи Вячеслава Протасова
Большая дыра образовалась посреди проезжей части

На дороге по улице Казанской напротив дома № 75 обвалился асфальт. Об этом рассказал постоянный читатель Вячеслав Протасов.

Большая дыра в асфальте образовалась на середине дороги.

Кто-то заботливый пару дней назад поставил там деревянные ограждения. Но там такое интенсивное движение сейчас, что оно регулярно падает. Рано или поздно какая-нибудь машина угодит в эту дыру, - беспокоятся кировские водители.

В администрации города уже в курсе проблемы с дорогой в историческом центре. В пресс-службе мэрии пояснили, что в четверг, 16 июня, в администрации обсуждался вопрос с ямой на Казанской и в самое ближайшее время дорогу отремонтируют.  

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Комментарии 3

вчера, 06:08 Горожанин
Видать
провалился
проходимец -
в ад забрал
Господь
за "встречку".
Теперича
ожидайте
резерв
литерным
с Москвы.

P.S. Вятич, че...
Ответить
вчера, 07:45 Горожанин
Исторический асфальт. Передайте его владимиру.
Ответить
9 часов назад Горожанин
Горожанин
Исторический асфальт. Передайте его владимиру.
Пишут что скоро приедет
в дыру поаукать...
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