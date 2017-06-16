На дороге в историческом центре Кирова на Казанской провалился асфальт

На дороге в историческом центре Кирова на Казанской провалился асфальт16 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
скриншот с видеозаписи Вячеслава Протасова
Большая дыра образовалась посреди проезжей части
На дороге по улице Казанской напротив дома № 75 обвалился асфальт. Об этом рассказал постоянный читатель Вячеслав Протасов.
Большая дыра в асфальте образовалась на середине дороги.
Кто-то заботливый пару дней назад поставил там деревянные ограждения. Но там такое интенсивное движение сейчас, что оно регулярно падает. Рано или поздно какая-нибудь машина угодит в эту дыру, - беспокоятся кировские водители.
В администрации города уже в курсе проблемы с дорогой в историческом центре. В пресс-службе мэрии пояснили, что в четверг, 16 июня, в администрации обсуждался вопрос с ямой на Казанской и в самое ближайшее время дорогу отремонтируют.
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17 июня 2017, 12:07
Комментарии 3
провалился
проходимец -
в ад забрал
Господь
за "встречку".
Теперича
ожидайте
резерв
литерным
с Москвы.
P.S. Вятич, че...
в дыру поаукать...
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