В Кирове на автомобиль упало дерево

В пятницу, 16 июня, в Кирове на автомобиль в кировском дворе упало дерево. Фото в редакцию прислал читатель Михаил Доронин.

Инцидент произошел около 16 часов вечера во дворе на Попова, 22. По предварительной информации, в салоне машины никого не было, от обрушения дерева никто не пострадал.

Скорее всего дерево рухнуло из-за сильного ветра. Автомобиль стоял на парковке перед домом. Дерево буквально накрыло машину ветками и листвой. Не думаю, что транспорт получил сильные повреждения, но владельцу все таки придется раскошелиться на ремонт, - рассказал Михаил Доронин.

Напомним, МЧС предупреждало, что днем и вечером 15 июня на территории Кировской области ожидаются грозы, местами сильные дожди, в отдельных районах град, усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.