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В Кирове на автомобиль упало дерево

16 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Ветками и листвой повредило крышу легковушки

В пятницу, 16 июня,  в Кирове на автомобиль в кировском дворе упало дерево. Фото в редакцию прислал читатель Михаил Доронин.

Инцидент произошел около 16 часов вечера во дворе на Попова, 22. По предварительной информации, в салоне машины никого не было, от обрушения дерева никто не пострадал.

Скорее всего дерево рухнуло из-за сильного ветра. Автомобиль стоял на парковке перед домом. Дерево буквально накрыло машину ветками и листвой. Не думаю, что транспорт получил сильные повреждения, но владельцу все таки придется раскошелиться на ремонт, - рассказал Михаил Доронин.  

Напомним, МЧС предупреждало, что днем и вечером 15 июня на территории Кировской области ожидаются грозы, местами сильные дожди, в отдельных районах град, усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. 

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Комментарии 4

вчера, 06:09 Горожанин
Не придётся сильно раскошелится. А этот очевидец в курсе сколько покраска и ремонт элемента стоит? 10к уже некоторые товарищи заряжают!
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вчера, 06:20 Горожанин
А МЧС предупреждало!
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вчера, 11:43 Ноунейм
Ибо нех. Заставили уже все дворы и газоны своими корытами. Раньше,помню,во дворах в футбол играли,бегали,а теперь не дай бог ребенок чужое корыто поцарапает или мячом попадет - вони будет как конец света наступил!!! Для несогласных предлагаю: давайте вырубим все деревья,парки,закатаем весь город в асфальт и сделаем одну большую парковку для ваших корыт!!!
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4 часа назад ололош
Горожанин
Не придётся сильно раскошелится. А этот очевидец в курсе сколько покраска и ремонт элемента стоит? 10к уже некоторые товарищи заряжают!
да и хуй с ним
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