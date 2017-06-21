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Главная Авто ДТП на улице Попова: от удара две машины откинуло на опоры ЛЭП

ДТП на улице Попова: от удара две машины откинуло на опоры ЛЭП

21 июня 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Виновник столкновения скрылся с места аварии

Во вторник, 20 июня 2017 года, в Кирове на улице Попова столкнулись Ford Transit и ВАЗ-2109. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 20:55 у дома № 17 по улице Попова. Очевидцы рассказали, что обе машины от удара откинуло на опоры ЛЭП.

На месте работают полицейские. Объезд возможен только по встречной полосе, - сообщил очевидец Василий Трапезников.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области рассказали, что предполагаемый виновник аварии уехал с места ДТП.

33-летний водитель Ford ехал по улице Попова в сторону улицы Калинина в левом ряду. По встречной полосе его обогнала «Лада Гранта» и резко перестроилась, тем самым создав помеху. Водитель Ford, чтобы избежать столкновения, вывернул руль вправо и въехал в попутную «девятку», затем — в опору ЛЭП, - пояснили в ведомстве.

От удара ВАЗ развернуло, снова откинуло на Ford Transit, затем «девятка» также въехала в столб.

В ГИБДД по Кировской области рассказали, что предполагаемый виновник ДТП, не останавливаясь, уехал с места аварии. Водителя «Гранты», который спровоцировал столкновение, ищут. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту столкновения проводится проверка. В ДТП никто не пострадал.

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