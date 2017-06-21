В мэрии рассказали, какие дороги будут ремонтировать в Кирове в среду

К сдаче готовят улицу Менделеева
В мэрии рассказали, какие дороги будут ремонтировать в Кирове в среду21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
21 июня в Кирове ремонтируют дороги сразу на нескольких улицах. Об этом на совещании в горадминистрации рассказал руководитель Дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин.
В среду будут ремонтировать следующие дороги:
- продолжается расширение дороги Киров - Русское, устройство основания из черного щебня;
- укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона на улице Семашко;
- начинается устройство выравнивающего слоя на улице Малой Производственной;
- планируется приступить к отсыпке щебня на улице Луганской;
- на Северо-Садовой рабочие ночью выполнили устройство выравнивающего слоя из Б-II. 21 июня планируют устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона;
- продолжается устройство искусственных неровностей на Красном Химике, в планах устройство обочин;
- работы на улице Крупской подходят к завершению. Ночью рабочие выполнили устройство выравнивающего слоя из Б-II. Сегодня планируют устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона;
- на улице Екатерины Кочкиной продолжается монтаж бортовых камней. К сдаче готовят улицу Менделеева;
- на улице Центральной в Ганино рабочие устанавливают бордюрный камень, кладут выравнивающий слой;
- на улице Воровского от Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей пройдет устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона;
- на проспекте Строителей - устройство выравнивающего слоя из Б-II;
- на дороге Малая Субботиха – Большая Субботиха от улицы Проезжей до дома № 31б по улице Школьной продолжится фрезерование.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
21 июня 2017, 14:50
Комментарии 2
Как в анекдоте будет?
Ехали быстрее бы, если бы рабочие перед машиной успевали бы быстрее асфальт укладывать.
Поделись комментариями