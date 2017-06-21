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В мэрии рассказали, какие дороги будут ремонтировать в Кирове в среду

21 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
К сдаче готовят улицу Менделеева

21 июня в Кирове ремонтируют дороги сразу на нескольких улицах. Об этом на совещании в горадминистрации рассказал руководитель Дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин. 

В среду будут ремонтировать следующие дороги:

  • продолжается расширение дороги Киров - Русское, устройство основания из черного щебня;
  • укладка щебеночно-мастичного асфальтобетона на улице Семашко;
  • начинается устройство выравнивающего слоя на улице Малой Производственной; 
  • планируется приступить к отсыпке щебня на улице Луганской;
  • на Северо-Садовой рабочие ночью выполнили устройство выравнивающего слоя из Б-II. 21 июня планируют устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона;
  • продолжается устройство искусственных неровностей на Красном Химике, в планах устройство обочин;
  • работы на улице Крупской подходят к завершению. Ночью рабочие выполнили устройство выравнивающего слоя из Б-II. Сегодня планируют устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона;
  • на улице Екатерины Кочкиной продолжается монтаж бортовых камней. К сдаче готовят улицу Менделеева; 
  • на улице Центральной в Ганино рабочие устанавливают бордюрный камень, кладут выравнивающий слой;
  • на улице Воровского от Солнечной до Производственной и от Производственной до проспекта Строителей пройдет устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона; 
  • на проспекте Строителей - устройство выравнивающего слоя из Б-II;
  • на дороге Малая Субботиха – Большая Субботиха от улицы Проезжей до дома № 31б по улице Школьной продолжится фрезерование.

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Комментарии 2

час назад Ванюша
Интересно, когда там царь приедет к нам, то прокатят его по Кольцова?

Как в анекдоте будет?
Ехали быстрее бы, если бы рабочие перед машиной успевали бы быстрее асфальт укладывать.
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43 минуты назад Горожанин
и в такую погоду
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