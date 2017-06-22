Хозяин дома на Спасской, в который въехал в лесовоз: «У меня ущерба на три миллиона»

Сразу после аварии, где лесовоз протащил легковушку, насмерть сбил пешехода и врезался в частный дом, на место ЧП приехал хозяин строения и посчитал сумму ущерба.

На первых кадрах с места аварии видно, что груженый «МАЗ» снес все на своем пути.

Бревна высыпались, разрушилась рубленная баня, придавило «Волгу», которая стояла во дворе, погибла собака, которая находилась в вольере, - сообщают корреспонденты Первого городского канала в места аварии.

К счастью, в момент страшного ДТП в доме на улице Спасской 2а никого не было, никто из жильцов не пострадал. Сейчас они считают ущерб.

Дом не застрахован. Поэтому я не знаю. Ущерб миллиона три, может, чуть больше. От удара стена ушла на полметра в дом, - поделился Владимир, хозяин дома.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ДТП на перекрестке улиц Спасской и Пристанской произошло 21 июня в 10:40. По предварительным данным, у лесовоза отказали тормоза. Видео с места аварии смотрите в предыдущей публикации. Также ранее мы писали, что установлена личность погибшего в ДТП на Спасской.