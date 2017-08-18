Во дворе на улице Ленина за ночь изрезали колеса на 15 машинах

В ночь с 13 на 14 августа в Кирове на улице Ленина злоумышленник порезал колеса на 15 припаркованных машинах. Об этом сообщили постоянные читатели.

ЧП произошло во дворах в районе Зонального института.

Во дворах по адресу Ленина 162а, Ленина 162 в ночь на 14 августа были порезаны колеса у 15 автомобилей, - рассказала читательница Надежда.

В УМВД по Кировской области подтвердили информацию. Однако в полицию обратились не все пострадавшие автовладельцы.

Зарегистрировано три заявления от жильцов указанных домов, чьи машины находились на стоянке во дворе в ночь на 14 августа. Сейчас полиция проводит проверку. Лица, причастные к порче чужого имущества, устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове разыскивают мужчину, который порезал четыре колеса у припаркованного на улице Казанской внедорожника. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.