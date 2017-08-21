У ТЦ «Крым» по вине пьяного водителя столкнулись пять машин

У ТЦ «Крым» по вине пьяного водителя столкнулись пять машин21 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Таисии Орловой, ГИБДД по Кировской области
Массовую аварию спровоцировал пьяный водитель «Нивы»
В воскресенье, 20 августа 2017 года, в Кирове на улице Ленина у дома №109/А столкнулись пять машин. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
Массовая авария произошла у торгового центра «Крым» в 20:06. Очевидцы ДТП рассказали, что виновником аварии стал пьяный водитель «Нивы», который с трудом стоял на ногах.
По предварительным данным, 78-летний водитель ВАЗ-21213 в состоянии опьянения не справился с управлением и наехал на стоящий Ford Focus, после «Ниву» отбросило на попутный Renault Logan, а после — на стоящие Volkswagen Passat и ВАЗ-21102, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
В результате происшествия травмы получил только предполагаемый виновник ДТП. Пенсионеру оказали помощь на месте.
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21 августа 2017, 13:13
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