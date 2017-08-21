В Кировской области 25-летний водитель мотоцикла насмерть сбил женщину

В Кировской области 25-летний водитель мотоцикла насмерть сбил женщину21 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
Водитель в момент ДТП был пьян
На минувших выходных в Юрьянском районе произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Авария произошла 19 августа в 6:10 в поселке Юрья напротив дома №37 по улице Калинина. По информации ведомства, 25-летний водитель мотоцикла ИМЗ-8 сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
фото УГИБДД России по Кировской области
В результате аварии 85-летняя женщина погибла. Травмы получили водитель мотоцикла, которого увезли после произошедшего в больницу, и 17-летний пассажир - медпомощь ему оказали на месте.
В ведомстве уточнили, что 25-летний парень на момент ДТП был пьян, также у него нет водительского удостоверения.
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21 августа 2017, 20:01
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