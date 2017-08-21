В Кировской области 25-летний водитель мотоцикла насмерть сбил женщину

На минувших выходных в Юрьянском районе произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Авария произошла 19 августа в 6:10 в поселке Юрья напротив дома №37 по улице Калинина. По информации ведомства, 25-летний водитель мотоцикла ИМЗ-8 сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

фото УГИБДД России по Кировской области

В результате аварии 85-летняя женщина погибла. Травмы получили водитель мотоцикла, которого увезли после произошедшего в больницу, и 17-летний пассажир - медпомощь ему оказали на месте.

В ведомстве уточнили, что 25-летний парень на момент ДТП был пьян, также у него нет водительского удостоверения.