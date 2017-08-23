В центре Кирова водитель на мотоцикле Yamaha влетел в эвакуатор

Во вторник, 22 августа 2017 года, в Кирове мотоцикл Yamaha наехал на стоящий эвакуатор. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 22:40 на Октябрьском проспекте напротив цирка. Первая информация об аварии появилась в группе «Местоположение ДПС».

ДТП произошло чуть ниже «Макдоналдса». Аккуратнее, издалека эвакуатор не видно, - сообщили интернет-пользователи.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области рассказали, что 23-летний водитель Yamaha ехал по Октябрьскому проспекту в левом ряду и поздно увидел маячки эвакуатора оранжевого цвета.

Мотоциклист поздно заметил маячки, резко затормозил и наехал на платформу стоящего в левом ряду эвакуатора, - пояснили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Водителю мотоцикла выставили нарушение: несоответствие скорости конкретным условиям дороги, водителю эвакуатора - нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.