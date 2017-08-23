В Кировской области пьяный таксист спровоцировал лобовое столкновение

Во вторник, 22 августа, в Костино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Фотографии аварии появились в группе "Злой кировчанин".

Как сообщают очевидцы, в аварии виноват водитель такси, который сел за руль пьяным. На место приезжала реанимация. Пользователи интернета предполагают, что на этом участке дороги теперь будут часто происходить аварии.

Положили новый асфальт, залетали, как на гоночных трассах. Авария была серьезная, вечером дорога полностью перекрыта. Даже автобусы вокруг по проселочной маленькой дорожке объезжали. Таксист местный, был без пассажиров. Поехал на дискотеку и хотел обогнать автобус, - рассказывают очевидцы.

Авария произошла около 20 часов.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21099 под управлением 23-летнего водителя, - рассказали в ГИбДД по Кировской области.

Пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась.