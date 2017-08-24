На Воровского автобус запутался в проводах

В четверг, 24 августа, в Кирове на улице Воровского оборвались электропровода. В них запутался пассажирский автобус. Об этом в редакцию сообщил читатель Матвей Борисов.

Как рассказывает очевидец, инцидент произошел около 8 утра, в этом время улица всегда загружена транспортом.

Оборвался провод на перекрестке улиц Воровского и Производственной. За него зацепился автобус. Образовалась большая пробка. Спустя несколько минут на место приехала аварийная бригада, которая оперативно устраняла последствия, - рассказывает читатель.

Согласно сервису "Яндекс Пробки", на участке, где произошел дорожный инцидент, на 9:30 утра не работал светофор. Серьезная пробка сохраняется на улице Производственной. Скорость движения там составляет 10 километров в час.