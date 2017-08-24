На Воровского автобус запутался в проводах

На Воровского автобус запутался в проводах24 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Матвея Борисова
Образовалась серьезная пробка
В четверг, 24 августа, в Кирове на улице Воровского оборвались электропровода. В них запутался пассажирский автобус. Об этом в редакцию сообщил читатель Матвей Борисов.
Как рассказывает очевидец, инцидент произошел около 8 утра, в этом время улица всегда загружена транспортом.
Оборвался провод на перекрестке улиц Воровского и Производственной. За него зацепился автобус. Образовалась большая пробка. Спустя несколько минут на место приехала аварийная бригада, которая оперативно устраняла последствия, - рассказывает читатель.
Согласно сервису "Яндекс Пробки", на участке, где произошел дорожный инцидент, на 9:30 утра не работал светофор. Серьезная пробка сохраняется на улице Производственной. Скорость движения там составляет 10 километров в час.
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24 августа 2017, 12:28
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