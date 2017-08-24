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Главная Авто На улице Воровского водитель «Приоры» сбил 13-летнего велосипедиста

На улице Воровского водитель «Приоры» сбил 13-летнего велосипедиста

24 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 6+
Григория Шепелева
Ребенка откинуло на две припаркованные машины

В среду, 23 августа 2017 года, в Кирове на улице Воровского у дома №84 водитель «Лады Приоры» сбил подростка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 19:35. Свидетелем происшествия стал читатель Григорий Шепелев.

Сбили велосипедиста на перекрестке улиц Воровского и Солнечной. На велосипеде ехал ребенок. Полицейские сказали, что его увезли на скорой. У велосипеда оторвало колесо. У «Приоры» сильно повреждено лобовое стекло, - рассказал Григорий.      

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что водитель «Лады» ехал по улице Воровского в сторону улицы Производственной, на зебре он совершил наезд на 13-летнего велосипедиста.

Мальчик ехал по дороге на велосипеде. От удара велосипедиста откинуло на стоящие Toyota Corolla и BMW , - пояснили в ведомстве.

Мальчик получил ушибы, медики оказали ему первую помощь и отпустили домой. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.  

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Место аварии на карте Кирова

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Комментарии 2

24 минуты назад Учитель словесности
"Приора" влетела в велосипедиста. )))))
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22 минуты назад Учитель словесности
"...на зебре он совершил наезд...". Ксения, Вы нигде тут не забыли поставить кавычки? А если подумать?
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