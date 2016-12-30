«Уроки русского и литературы»: пунктуация, скороговорки и контрольный тест

27 декабря в ВятГУ прошел четвертый урок русского языка. Несмотря на предновогоднюю суету и пробки на дорогах, занятие посетило 75 человек. Перед Новым годом слушатели вместе с доцентом кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Андреем Злобиным разбирали синтаксические нормы русского языка, остановившись подробно на пунктуации в простом осложненном предложении. В течение часа Андрей Александрович вместе с участниками проекта, которых, кстати, вызывал к доске, повторяли однородные члены предложения, обособленные обстоятельства, определения и многое другое... На руки всем участникам были выданы листовки для самостоятельного изучения.

В конце занятия лектор дал важные советы слушателям: источники и книги, к которым можно будет обратиться при проверке и написании текстов.





Советую обратиться к следующей литературе: "Правила русской орфографии и пунктуации" (под редакцией Н. С. Валгина, Н. А. Еськова, О. Е. Иванова); "Орфография и пунктуация" ( авторы: Валгина Н. С., Светлышева В. Н.); "Русская орфография и пунктуация" (Розенталь Д. Э., Голуб И. Б.), — отметил Андрей Александрович.

Четвертое занятие стало своеобразным подведением итогов всех четырех уроков с начала сезона: пришедшие написали контрольный тест по пройденным темам. Результаты порадовали лектора, однако отличник был только один — Инна Носкова. Инна получила в подарок книгу писателя Александра Солженицына «В круге первом» (11 декабря у Александра Исаевича был день рождения). Всем хорошистам были выданы похвальные грамоты и небольшие подарки от организаторов проекта.

Гостьей урока стала Дарья Любимова, радиоведущая «Мария FM”. Дарья дала интересные упражнения слушателям и показала на примере, как можно легко подготовить речевой аппарат и язык к говорению. Участники успели пофыркать, как лошадки, найти свой природный голос, а также поскороговорить. Ведущая подсказала простой способ, как улучшить свою речь:



Выпишите все согласные из алфавита в ряд на листочек, затем читайте по порядку сначала твердые звуки, а затем мягкие. Результат вас порадует. Также самый эффективный способ улучшить речь — часто повторять и читать вслух скороговорки.



В конкурсе скороговорок приняло участие трое человек. За свои старания они получили призы от радио «Мария FM». Также во время урока был запущен буккроссинг. Теперь книги путешествуют среди участников проекта.

Ближайшие мероприятия. Ждем всех после новогодних каникул на занятии по литературе 17 января в 18.30. Тема: "Современная литература: проблемы навигации". Проведет занятие декан факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ Ксения Лицарева. Все подробности в группе: russianlessonskirov либо по телефону: 8-982-389-24-13. Ждем вас по адресу: ВятГУ, актовый зал, 3 этаж, ул. Московская, 36 (Театральная площадь). При себе иметь ручку и блокнот, документ, удостоверяющий личность.



Для тех, кто пропустил, публикуем видео с самого занятия.