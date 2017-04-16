Jah Khalib на концерте в Кирове выступил со Stand-up

В субботу, 15 апреля, в Кирове в клубе Gaudi выступил популярный певец Jah Khalib. Как прошло мероприятие, узнайте об этом из нашего фоторепортажа.

Настоящие имя певца Бахтияр Мамедов. Исполнитель стал известен в 2013 году, широкую популярность ему принесла выложенная в интернет песня "Все, что мы любим". Спустя 4 года на концерте Бахтияра в Кирове буквально яблоку негде было упасть.

Поклонники не выпускали из рук телефоны, стремясь запечатлеть каждую секунду выступления любимого артиста. Каждую песню зал пел вместе с артистом. Ему даже не нужно было направлять в зал микрофон, чтобы дать возможность публике исполнить несколько строк.

Певец отлично общался с публикой в перерывах между песнями. Для зрителей он даже исполнил небольшой Stand-up. Артист порассуждал в шутливой форме о том, что такое любовь.

Иногда бывает: тебе нужно в туалет очень срочно, но вы два часа моетесь в ванной. Я просто хотел спросить от имени всех мужиков: "Что вы отмываете два часа?" (Из зала выкрикнули "совесть".) Если бы это была совесть... Вот ты заходишь, а там, в этой ванной, пучок волос. И потом ты эту совесть вместе с волосами вантузом выводишь. Любовь, девчонки, это когда у вас критические дни, а мы не так смотрим, громко чавкаем, не так ходим, и, в итоге, мы необоснованно становимся козлами. Но в этом и есть настоящая любовь, в быту, в ссорах, - сказал певец.

Jah Khalib сотрудничал со многими рэп-исполнителями в качестве саунд-продюсера.

В 2016 году он выпустил 18-трековый альбом "Если Че, Я Баха", к работе над которым были приглашены L’One и Роман Bestseller.

Музыкант пробует себя в разных музыкальных направлениях и ценит в творчестве креативность и искренность. Jah Khalib - один из лучших битмейкеров и продюсеров русскоязычного хип-хопа. В этом году артист был номинирован на премию "Прорыв года" популярного музыкального канала.