Откажутся ли кировчане покупать сигареты за 220 рублей?

Стоимость сигарет в 2017 году может достичь 220 рублей за пачку связи с повышением акциза на табачную продукцию. Об этом сообщили «Известия».

Идание ссылается на письмо заместителя министра внутренних дел РФ Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку, — говорится в документе.

Мы провели опрос среди наших подписчиков и выяснилил, что такое увеличение цены остановит курильщиков. Более 12 процентов опрошенных кировчан будут продолжать покупать сигареты в прежнем объеме. 13 процентов кировчан откажутся от таких покупок.

Готовы покупать несертифицированную табачную продукцию 6 процентов. Более 67 процентов подписчиков нашей группы "ВКонтакте" остались равнодушны к повышению цен на сигареты, потому что они не курят

Если человек заядлый курильщик, то вряд ли он из-за цены бросит курить. Алкоголики могут перейти на самогон и настойку боярышника. А курильщики ? Самокрутки из травы делать ? Доля безакцизного фальсификата, конечно, вырастет, но люди вряд ли курить бросят, - высказался кировский экономический эксперт Константин Кропанев

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кировской области за 9 месяцев 2016 года 46 раз привлекали к ответствености за воздействие табачного дыма и последствий потребления табака. В их числе 5 граждан, 19 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 22 юридических лица. Общая сумма штрафов составила более 800 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

Напомним, в День отказа от курения мы пообщались с теми, кому удалось побороть вредную привычку. Эти люди смогли справиться с зависимостью разными и порой удивительными способами.

