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Главная Новости Откажутся ли кировчане покупать сигареты за 220 рублей?

Откажутся ли кировчане покупать сигареты за 220 рублей?

21 декабря 2016, 16:20 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Средняя цена сигарет в 2017 году может вырасти до 220 рублей

Стоимость сигарет в 2017 году может достичь 220 рублей за пачку связи с повышением акциза на табачную продукцию. Об этом сообщили «Известия».

Идание ссылается на письмо заместителя министра внутренних дел РФ Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку, — говорится в документе.

Мы провели опрос среди наших подписчиков и выяснилил, что такое увеличение цены остановит курильщиков. Более 12 процентов опрошенных кировчан будут продолжать покупать сигареты в прежнем объеме. 13 процентов кировчан откажутся от таких покупок.

Готовы покупать несертифицированную табачную продукцию 6 процентов. Более 67 процентов подписчиков нашей группы "ВКонтакте" остались равнодушны к повышению цен на сигареты, потому что они не курят

Если человек заядлый курильщик, то вряд ли он из-за цены бросит курить. Алкоголики могут перейти на самогон и настойку боярышника. А курильщики ? Самокрутки из травы делать ? Доля безакцизного фальсификата, конечно, вырастет, но люди вряд ли курить бросят, - высказался кировский экономический эксперт Константин Кропанев

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением.

 Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кировской области за 9 месяцев 2016 года 46 раз привлекали к ответствености за воздействие табачного дыма и последствий потребления табака. В их числе 5 граждан, 19 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 22 юридических лица. Общая сумма штрафов составила более 800 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

Напомним, в  День отказа от курения мы пообщались с теми, кому удалось побороть вредную привычку. Эти люди смогли справиться с зависимостью разными и порой удивительными способами.
 

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Комментарии 24

21 декабря 2016, 16:54 Горожанин
Надо еще повысить и покупать совсем перестанут
Ответить
21 декабря 2016, 17:32 Фунтик
Потом на продукты повысят и есть бросим. А журналисты ПГ напишут - "Напомним, в День отказа от еды мы пообщались с теми, кому удалось побороть вкусную привычку. Эти люди смогли справиться с зависимостью разными и порой удивительными способами."))
Ответить
21 декабря 2016, 17:44 Горожанин
В России нет золотой середины. Сначала запретят все, к примеру алкоголь, потом разрешат его продавать везде и в любое время, затем снова ограничения и снова без ограничений. Так же будет и с табаком. 100 раз уже проходили.
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21 декабря 2016, 17:44 Акын
Забыли люди времена, когда бычки на рынке продавали как семечки стаканами. С армейки возили "спагетти". В деревнях сеяли крепкий самосад вместо картошки.
Ответить
21 декабря 2016, 20:02 сигареты?как наивно!
с нового года подорожает
бензин,
тарифы жкх,
и всеми любимый капремонт(платим неизвестно за какие услуги-налог является антиконституционным)
бедный народ-кормит чиновников,армию,полицию,фсб,фсин,росгвардию,мчс,рпц,казаков,байкеров,медиа сми,зарубежные партии,войны в Сирии и Украине
Ответить
21 декабря 2016, 20:16 Горожанин
Бросил курить много лет назад, чему очень рад. В развитых странах курение-удел низких слоев населения.
Ответить
21 декабря 2016, 20:24 ...
сигареты?как наивно!
с нового года подорожает
бензин,
тарифы жкх,
и всеми любимый капремонт(платим неизвестно за какие услуги-налог является антиконституционным)
бедный народ-кормит чиновников,армию,полицию,фсб,фсин,росгвардию,мчс,рпц,казаков,байкеров,медиа сми,зарубежные партии,войны в Сирии и Украине
Для особо одаренных:полиция,армия,фсб точно так же платит налоги,пошлины и тд. И льгот никаких нет давно.
Ответить
21 декабря 2016, 20:26 Оло ло
Да да. А вот Сирию и Украину мы точно кормим
Ответить
21 декабря 2016, 20:37 Русский язык
в прежДнем объеме? Вы из какого колхоза, Наталья?
Ответить
21 декабря 2016, 20:40 Горожанин
...
Для особо одаренных:полиция,армия,фсб точно так же платит налоги,пошлины и тд. И льгот никаких нет давно.
Зарплаты урезать в 2 раза. Ни чего не производят, нахлебники.
Ответить
21 декабря 2016, 20:50 ясно-военный -думать не научили
...
Для особо одаренных:полиция,армия,фсб точно так же платит налоги,пошлины и тд. И льгот никаких нет давно.
Налоги платят с зарплат-которые дает народ!
Ответить
21 декабря 2016, 21:33 Горожанин
сигареты?как наивно!
с нового года подорожает
бензин,
тарифы жкх,
и всеми любимый капремонт(платим неизвестно за какие услуги-налог является антиконституционным)
бедный народ-кормит чиновников,армию,полицию,фсб,фсин,росгвардию,мчс,рпц,казаков,байкеров,медиа сми,зарубежные партии,войны в Сирии и Украине
Тупость ведь изрыгаешь. Дебильный лозунг- Хватит всех кормить!Так все государства устроены.
Ответить
21 декабря 2016, 21:47 Шик
ясно-военный -думать не научили
Налоги платят с зарплат-которые дает народ!
Так иди и работай в гос.структуры,а если умом не дотянул,завидуй молча. А легко сейчас нет нигде.
Ответить
21 декабря 2016, 21:48 Офицер
Такси опять подорожает и автобусники мзду за езду так же поднимут. Водилы у них поголовно все курящие.
На курево извозчикам надобно бы скинуться.
Ответить
21 декабря 2016, 22:17 алекс
-пап,сигареты 220 рублей пачка будут стоить-ты курить меньше станешь?
-нет ,сынок,-это ты меньше есть будешь.
Ответить
21 декабря 2016, 23:22 Горожанин
ясно-военный -думать не научили
Налоги платят с зарплат-которые дает народ!
Педагоги, медики и силовики такие же нахлебники как и министры с депутатами, так как они ничего не производят. Толку то от налогов, которые они якобы платят, когда в производстве валового национального продукта они не учавствуют. Их налоги им же на зарплату и идут.

Промышленность и сельское хозяйство развалены, поэтому и живем плохо.
Ответить
22 декабря 2016, 00:40 Удивленная
Горожанин
Педагоги, медики и силовики такие же нахлебники как и министры с депутатами, так как они ничего не производят. Толку то от налогов, которые они якобы платят, когда в производстве валового национального продукта они не учавствуют. Их налоги им же на зарплату и идут.

Промышленность и сельское хозяйство развалены, поэтому и живем плохо.
Эк Вы махнули!А не педагоги ли учат, а не медики ли лечат этих самых"производителей валового национального продукта"? А?
Ответить
22 декабря 2016, 01:36 Горожанин
Горожанин
Тупость ведь изрыгаешь. Дебильный лозунг- Хватит всех кормить!Так все государства устроены.
Дураку понятно, что ты из дармоедов. Живёшь за счёт народа, паразит!
Ответить
22 декабря 2016, 01:42 Горожанин
Шик
Так иди и работай в гос.структуры,а если умом не дотянул,завидуй молча. А легко сейчас нет нигде.
Легко сейчас паразитам! Так ты предлагаешь в дармоеды идти? Если все будут дармоедами, то нечего будет есть, одевать, негде жить. ''Умник'', паразиты ничего не производят. Они только народу жить мешают!
Ответить
22 декабря 2016, 04:23 Горожанин
Удивленная
Эк Вы махнули!А не педагоги ли учат, а не медики ли лечат этих самых"производителей валового национального продукта"? А?
А как лечат, как учат...Это не вопрос
Ответить
22 декабря 2016, 13:04 Горожанин
Горожанин
Педагоги, медики и силовики такие же нахлебники как и министры с депутатами, так как они ничего не производят. Толку то от налогов, которые они якобы платят, когда в производстве валового национального продукта они не учавствуют. Их налоги им же на зарплату и идут.

Промышленность и сельское хозяйство развалены, поэтому и живем плохо.
А как ты определяешь что промышленность и с/х развалины?
Ответить
22 декабря 2016, 13:12 Горожанин
Горожанин
Дураку понятно, что ты из дармоедов. Живёшь за счёт народа, паразит!
Дебил,ты думаешь,что такие мысли могут быть только у дармоедов?)) Ты можешь как-то обосновать своё высказывание о том,что чиновников кормить не надо и что они не нужны? Что ты можешь предложить вместо этого? Только сопли жевать можешь. Тьху,на тебя,убогий. Ведь реально тупость тупую высказываешь. Понятно,что задача к тебя такая.
Ответить
22 декабря 2016, 15:41 Николай
Горожанин
Бросил курить много лет назад, чему очень рад. В развитых странах курение-удел низких слоев населения.
На сэкономленные деньги наверно весь мир объехал. Поделись впечатлениями!
Ответить
22 декабря 2016, 16:39 Горожанин
Горожанин
Дебил,ты думаешь,что такие мысли могут быть только у дармоедов?)) Ты можешь как-то обосновать своё высказывание о том,что чиновников кормить не надо и что они не нужны? Что ты можешь предложить вместо этого? Только сопли жевать можешь. Тьху,на тебя,убогий. Ведь реально тупость тупую высказываешь. Понятно,что задача к тебя такая.
Долбо_б тупой, тебе ещё и по полочкам всё надо разложить? Сам не допрёшь никак? Вот с такими идиотами и будем жить в дерьме! Дай, Бог, поменьше таких ''наимудрейших'' в нашем обществе. Эти послушные овцы обожают кормить паразитов
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