Пострадавшему в крушении самолета кировчанину требуется транспортировка в Москву

Кировчанина Алексея Гетманского, который находился на борту самолета Ил-18, совершившего жесткую посадку в Якутии, обещали транспортировать в Москву. Об этом рассказал брат мужчины Максим.

В день крушения самолета была обычная очередная штатная командировка. Как рассказывает брат Алексея, он всегда сам напрашивается на командировки. Ему скучно сидеть на месте.

Он ездил в несколько командировок в Чечню и несколько раз за пределы страны. Около 2 лет он жил в закрытом военном городке Юрья 5. Потом мы вместе с братом учились в КВАТУ. Насколько я знаю, на борту Ил-18 были и другие ребята из Кирова. Им обещали, как наладится погода, всех отправят в Москву в клинику Бурденко, - рассказал Максим Гетманский.

Максим Гетманский, как и пресс-служба Центрального военного округа, опроверг информацию о том, что от пострадавших при крушении требуют вернуть деньги за командировку. Кроме того, жители Тикси приносят необходимые вещи пострадавшим.

Это ложь, что деньги забирают. Я очень уважаю армию, и мне противно слышать о таких вещах, - говорит брат пострадавшего.

Напомним, в понедельник, 19 декабря, в Якутии разбился самолет Ил-18. На борту находился кировчанин. Самолет Минобороны РФ выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько километров до пункта назначения.