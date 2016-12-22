Министр лесного хозяйства рассказал, какой штраф грозит за вырубку елок

Министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин напомнил, какой штраф грозит тем, кто сам вырубил елку для Нового года. Во время пресс-конференции, которая прошла в здании регионального правительства, Сергей рассказал, где горожане могут купить елки.

В преддверии Нового года сотрудники минлесхоза и полицейские патрулируют лесные участки, где возможны незаконные вырубки елок. На дорогах, которые ведут в поселки, организовано дежурство.

Тем, кто все-таки решит самостоятельно срубить елочку, напомню: такой поступок приравнивается к незаконной рубке лесных насаждений, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, виновный должен будет возместить вред, причиненный лесному хозяйству. В сумме штрафы могут достичь до 10 000 рублей, - сказал Сергей Салин.

Во всех районах области и в Кирове организованы елочные базары. В Кирове они будут работать с 20 по 31 декабря по следующим адресам:

улица Лепсе, у дома № 3 (сквер);

улица Московская, в районе дома № 149;

Октябрьский проспект, у дома № 31 (сквер у Дома культуры металлургов);

улица Павла Корчагина, в районе дома № 215;

улица Баумана, в районе дома № 5;

Центральный и Октябрьский рынки.

У продавцов обязательно должны быть документы: либо акт купли-продажи и накладная, либо сертификат с информацией, где, на каком лесном участке выращено дерево. После покупки необходимо сохранить товарный чек или квитанцию.

Какую елку нужно выбирать:

у дерева не должно быть сломанных веток;

ствол не должен быть кривым;

посмотрите, не осыпаются ли иголки.

Дома елку лучше не ставить сразу в теплой комнате, а подержать сначала ее в прохладном месте. Затем поместить в горшок, наполненный мокрым песком, тогда дерево будет впитывать влагу и простоит дольше.