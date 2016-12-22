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Главная Новости Министр лесного хозяйства рассказал, какой штраф грозит за вырубку елок

Министр лесного хозяйства рассказал, какой штраф грозит за вырубку елок

22 декабря 2016, 15:25 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod43.ru
Сотрудники минлесхоза и полицейские патрулируют лесные участки

Министр лесного хозяйства Кировской области Сергей Салин напомнил, какой штраф грозит тем, кто сам вырубил елку для Нового года. Во время пресс-конференции, которая прошла в здании регионального правительства, Сергей рассказал, где горожане могут купить елки. 

В преддверии Нового года сотрудники минлесхоза и полицейские патрулируют лесные участки, где возможны незаконные вырубки елок. На дорогах, которые ведут в поселки, организовано дежурство.

Тем, кто все-таки решит самостоятельно срубить елочку, напомню: такой поступок приравнивается к незаконной рубке лесных насаждений, за что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, виновный должен будет возместить вред, причиненный лесному хозяйству. В сумме штрафы могут достичь до 10 000 рублей, - сказал Сергей Салин.

Во всех районах области и в Кирове организованы елочные базары. В Кирове они будут работать с 20 по 31 декабря по следующим адресам:  

  • улица Лепсе, у дома № 3 (сквер);
  • улица Московская, в районе дома № 149;
  • Октябрьский проспект, у дома № 31 (сквер у Дома культуры металлургов);
  • улица Павла Корчагина, в районе дома № 215;
  • улица Баумана, в районе дома № 5; 
  • Центральный и Октябрьский рынки. 

У продавцов обязательно должны быть документы: либо акт купли-продажи и накладная, либо сертификат с информацией, где, на каком лесном участке выращено дерево. После покупки необходимо сохранить товарный чек или квитанцию.

Какую елку нужно выбирать: 

  • у дерева не должно быть сломанных веток; 
  • ствол не должен быть кривым; 
  • посмотрите, не осыпаются ли иголки. 

Дома елку лучше не ставить сразу в теплой комнате, а подержать сначала ее в прохладном месте. Затем поместить в горшок, наполненный мокрым песком, тогда дерево будет впитывать влагу и простоит дольше.

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Комментарии 4

22 декабря 2016, 17:01 Акын
Ох тыж, Серёга министр?
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22 декабря 2016, 19:12 Горожанин
Главное не попадаться с поличным. А когда везешь, несешь, говори, что купил у деда с бородой и шапке. Пусть докажут вину.
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22 декабря 2016, 20:09 Горожанин
Да нах покупать,я поехал рубанул и ни каких проблем,стоит наряженная.
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22 декабря 2016, 20:19 Горожанин
А я в лесу живу! У меня ёлок - воооо! Токо електричества нема!
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