Видеотрансляция большой пресс-конференции Владимира Путина

Совсем немного времени осталось до большой пресс-конференции Владимира Путина, к которой сегодня будет приковано всеобщее внимание.

На мероприятие аккредитовано более 1400 представителей СМИ. Для президента РФ эта конференция станет 12-ой по счету. Он ответит на волнующие вопросы, которые будут касаться экономической и политической ситуации в стране, нередко Владимиру Путину задают вопросы и про его личную жизнь. Ограничений по темам нет, никто вопросы заранее не согласовывает.

Обычно пресс-конференция длится примерно три часа. Владимир Путин сам решает, когда мероприятие будет закончено. Пока известно, что из Кирова на встречу с президентом отправились два журналиста: Екатерина Измайлова, редактор службы новостей "Мария FM", и Владимир Маматов, два года назад прославшийся вопросом про квас.

Напомним, что впервые пресс-конференция была перенесена на один день. Мероприятие должно было пройти в минувший четверг, 22 декабря, но было перенесено на 23 декабря из-за похорон убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Видеотрансляция конференции появится на телеканале "Россия 24", ее вы можете посмотреть на нашем портале. Начало в 12:00.