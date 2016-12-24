Стало известно, что будет на следующем заседании по делу "Кировлеса"

Адвокаты Алексея Навального пожаловалась в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) на неисполнение РФ решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении права на справедливое разбирательство в деле "Кировлеса". Об этом сообщает kommersant.ru.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал несправедливым судебный процесс по делу "Кировлеса" и вынесенный обвинительный приговор по делу "Кировлеса". После этого Верховный суд отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение. Основанное на выводах ЕСПЧ ходатайство оппозиционера о прекращении дела Ленинский районный суд Кирова рассматривать не стал.

Сейчас адвокаты Алексея Навального призывают КМСЕ рассмотреть этот вопрос на надзорной сессии в марте.

Кстати, в Ленинском районном суде Кирова следующее заседание суда пройдет уже после Нового года, 18 января. Суд приступит к допросу свидетелей обвинения. На вопрос Алексея Навального, будут ли среди них экс-губернатор Кировской области Никита Белых и условно осужденный по делу "Кировлеса" экс-глава этой компании Вячеслав Опалев, привлечение которого в качестве свидетеля по делу Навального и Офицерова ЕСПЧ признал недопустимым, прокурор ответил: "Узнаете в свое время".