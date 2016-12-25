Кировская группа "Роднополисы" вместе со Стасом Пьехой выступили в Кремле

Кировская группа "Роднополисы" вместе со Стасом Пьехой выступили в Кремле25 декабря 2016, 09:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Концерт показали по федеральному каналу 24 декабря
В минувшую пятницу, 23 декабря, в Кремлевском Дворце состоялся праздничный концерт, посвященный Дню спасателя. В эфире Первого канала мероприятие показали 24 декабря.
На концерте выступила кировская группа "Роднополисы" вместе со Стасом Пьехой и Показательным оркестром МЧС России. Они исполнили неофициальный гимн МЧС - песню "Героям посвящается".
Видео с выступления вы можете посмотреть прямо сейчас:
Кстати, Стас Пьеха анонсировал этот концерт на своей страничке в Instagram:
Напомним, клип о тяжелых трудовых буднях сотрудников МЧС появился на Youtube в августе этого года. Менее чем за день ролик набрал почти 10 тысяч просмотров. Клип на эту песню вы можете посмотреть здесь.