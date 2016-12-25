Кировская группа "Роднополисы" вместе со Стасом Пьехой выступили в Кремле

В минувшую пятницу, 23 декабря, в Кремлевском Дворце состоялся праздничный концерт, посвященный Дню спасателя. В эфире Первого канала мероприятие показали 24 декабря.

На концерте выступила кировская группа "Роднополисы" вместе со Стасом Пьехой и Показательным оркестром МЧС России. Они исполнили неофициальный гимн МЧС - песню "Героям посвящается".

Видео с выступления вы можете посмотреть прямо сейчас:

Кстати, Стас Пьеха анонсировал этот концерт на своей страничке в Instagram:

Напомним, клип о тяжелых трудовых буднях сотрудников МЧС появился на Youtube в августе этого года. Менее чем за день ролик набрал почти 10 тысяч просмотров. Клип на эту песню вы можете посмотреть здесь.