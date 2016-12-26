Кировчанин, чудом не попавший на ТУ-154, приедет выступать в Чепецк

15 января в Кирово-Чепецк с концертом приедет кировский тенор, артист ансамбля имени Александрова, который чудом не попал на борт разбившегося Ту-154. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Алексей Скачков даст концерт в центре "Янтарь". Мероприятие решено не отменять. Афиши появились в понедельник, 26 декабря.

В "Янтаре" всех любителей живой музыки в классическом исполнении ждет прекрасный подарок - концерт "Магия музыки". Арии из опер, мюзиклов, кинофильмов прозвучат для вас в сопровождении Вятского камерного оркестра с участием московских музыкантов, - сообщили в руководстве развлекательного центра.

В понедельник, 26 декабря, вся страна скорбит вместе с родными и близкими погибших в авиакатастрофе. В России объявили день траура.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров рано утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе Хмеймим с Новым годом.