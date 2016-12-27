В Кирове очевидцы сняли на улице драку полуголых мужчин

В Кирове очевидцы сняли на улице драку полуголых мужчин27 декабря 2016, 15:47 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Мужчины перекрыли дорогу автомобилю
В Кирове во дворе одного из домов камера зафиксировала драку двоих полуголых мужчин. Видео появилось на Первом городском канале.
В Кирове два с виду пьяных бойца перекрыли дорогу машине. Водитель попросил мужчин отойти. Долго уговаривать их не пришлось, услышав просьбу, они побежали в подъезд. Очевидцы сняли произошедшее на камеру.
Напомним, что на днях на улице Ленина видеорегистратор, установленный в машине очевидца, зафиксировал драку двоих мужчин на проезжей части.
Образовалась пробка. Мужчинам сигналили, но они не обращали на это никакого внимания. По словам автора видео, на дороге подрались водитель и пассажир автобуса. Причем сам автобус встал поперек дороги и перекрыл движение. Видео вы можете посмотреть здесь.
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