Кировчанин проплыл 150 метров в ледяной воде

Кировчанин Михаил Перминов принял участие в чемпионате регионов по зимнему плаванию в Тюмени. Об этом редакции сообщил его друг Денис Изместьев.

Соревнование проходило с 16 по 18 декабря. Участников предстояло проплыть при температуре воздуха -32 градуса. Температура воды была 0 градусов. К слову, приключения для Михаила начались еще до соревнований.

Я ехал в Тюмень из Кирова, но в Перми решил сойти в столовую. Спросив проводницу, сколько стоит,немного ее не понял. Вышел в столовую в шортах,кедах и курточке. Взял с собой деньги, телефон и паспорт. Когда вернулся, мой поезд уже уехал, - рассказал Михаил.

На вокзале Михаила немнго поругали, но отправили телеграмму в Тюмень, чтобы вещи кировчанина взяли из поезда под подпись. Молодой человек купил билет на следующий поезд и добрался до Тюмени.

Я выступал в категории спортсменов в возрасте с 30 до 39 лет. В моей группе было 17 участников. На дистанции 25 метров проплыл 6, на 50 метров проплыл 9. Была дистанция 300 метров, я ее плыл для себя,так как никогда не плавал более 100 метров. Осилил только 150. Призового места не занял, но я не расстроился. Зато сфотографировался с чемпионкой мира из США, которая поставила там мировой рекорд, - говорит Михаил.

Кстати, самому юному участнику соревнований Знобишину Никите из Тюмени 7 лет, а Тюстину Аркадию из Новоуральска, самому возрастному спортсмену, 80 лет. Было разыграно 90 золотых медалей, 84 серебряных и 74 бронзовых. В командном зачете третье место заняла команда Моржи Синары из Каменска-Уральского, второе место у АквАйСпорт-Тюмень, первое у спортсменов из Новосибирска.