Кировские крыши и дворы пообещали очистить до пятницы

Кировские крыши и дворы пообещали очистить до пятницы27 декабря 2016, 18:56 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В каникулы будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад
Глава горадминистрации Александр Перескоков провел собрание, на котором обсуждалась работа коммунальных служб в новогодние каникулы. Об этом рассказали в мэрии.
Александр потребовал, чтобы все крыши жилых домов, а также дворы были очищены от снега до Нового года.
Сейчас из 2500 скатных кровель в Кирове очищена половина. Между тем, в новогоднюю ночь прогнозируется повышение температуры воздуха вплоть до нуля градусов. Чтобы избежать несчастных случаев, требую от всех управляющих компаний, чтобы и крыши, и дворы были вычищены уже к 30 декабря, - заявил Александр Перескоков.
Также будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. В городе будет работать телефон Единой дежурно-диспетчерской службы: 64-00-00 и 48-00-00.
Как часто крышу вашего дома и двор чистят от снега? Поделитесь ответами в комментариях
Комментарии 2
ТОРМАЗА.
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