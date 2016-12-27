Кировские крыши и дворы пообещали очистить до пятницы

Глава горадминистрации Александр Перескоков провел собрание, на котором обсуждалась работа коммунальных служб в новогодние каникулы. Об этом рассказали в мэрии.

Александр потребовал, чтобы все крыши жилых домов, а также дворы были очищены от снега до Нового года.

Сейчас из 2500 скатных кровель в Кирове очищена половина. Между тем, в новогоднюю ночь прогнозируется повышение температуры воздуха вплоть до нуля градусов. Чтобы избежать несчастных случаев, требую от всех управляющих компаний, чтобы и крыши, и дворы были вычищены уже к 30 декабря, - заявил Александр Перескоков.

Также будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. В городе будет работать телефон Единой дежурно-диспетчерской службы: 64-00-00 и 48-00-00.

Как часто крышу вашего дома и двор чистят от снега? Поделитесь ответами в комментариях