В Кирове руководитель УК избежит наказания за растрату 3,5 миллиона рублей

В пятницу, 30 декабря, был вынесен обвинительный приговор руководителю одной из кировских управляющих компаний, Марии Ивониной. Директора управляющей компании судили за незаконное удержание денежных средств жильцов.

Как сообщает областная прокуратура, женщина намеренно не переводила тепловоснабжающей компании деньги, полученные от жильцов. Таким образом, сумма,не попавшая на счет теплоснабжающей компании, составила 3,5 миллиона рублей.

За содеянное суд приговорил Марию Ивонину к выплате штрафа и двум годам условного лишения свободы, однако из-за применения акта амнистии приговор суда не вступил в законную силу.