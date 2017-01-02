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2017 год в обещаниях кировских чиновников: что должно произойти в городе

02 января 2017, 18:35 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
progorod43.ru
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О планах на 2017 говорили задолго до начала нового года. Мы собрали наиболее заметные обещания властей, касающиеся жизни города и горожан. 

Ремонт дорог

Дорогу на проспекте Строителей обещали отремонтировать в 2017 году. Об этом говорил начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков дважды: первый раз при планировании городского бюджета, второй - при отправке рекомендаций по ремонту в министерство транспорта. 

Всего в 2017 хотят отремонтировать 400 000 квадратрных метров дорог. Если разделить годовой бюджет (7 миллиардов), то ежедневно на ремонт дорог  в области будут тратить 19 миллионов рублей.

Новый купюры

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей должны появиться в 2017 году. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, новые номиналы позволят упростить расчеты россиян. На купюрах будут символы Дальнего Востока (космодром "Восточный" и мост на остров Русский) и Севастополя (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический).

Капремонт домов

1500 домов хотят отремонтировать по программе капремонта в 2017. Об этом заявлял Никита Белых еще в июне прошлого года. Надеемся, после смены главы региона обещания не утратили силу.

Ремонт крупных объектов в Кирове

В 2017 году кировский цирк хотели закрыть на год для ремонта. Игорь Васильев хочет обновить его за федеральный счет. Также в этом году планировали закончить ремонт Дворца бракосочетания и Дома офицеров.

Новые остановки

10-12 умных остановок еще должны установить в Кирове. Об этом сообщала радиостанция "Эхо Москвы" ссылаясь на слова руководителя ЦДС Александра Рыболовлева. Умные остновки отличаются от обычных специальным табло, где показано, через какое время и какой автобус приедет. Стоимость одной такой остановки - 100 тысяч рублей.

Новая сцена на Театральной площади

Проекты сцены были опубликованы 30 сентября. Окончательный вариант хотели выбрать в октябре, но о результатах совещания рабочей группы не сообщали. Тем не менее реализация проекта была намечена именно на 2017 год.

Обещания не властей: новые скверы, развлечения и ТЦ

В городе должны появиться 30 новых скверов. Это грандиозный проект участников движения "Красивый Киров". Скверы будут обустраивать жители города при поддержке властей.

В конце января в районе "Дружбы" откроется аквапарк. А 1 апреля закончится монтаж колеса обозрения у цирка. Также в 2016 году власти Никита Белых и Владимир Быков одобрили проект торгового центра "Макси" на Луганской, его обещали построить тоже в 2017.

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Комментарии 1

02 января 2017, 18:59 Иван
Это обещания. А реальность такова, ВРИО обещал очистить дворы и улицы кирова к пятнице! Что в реальности? Ложили все городские службы на него! ВРИО не можешь управлять ситуацией - уйди! При Никитосе хорошо не было , но было лучше!
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