С 2017 года кировчане будут оплачивать общедомовые нужды

С нового 2017 года кировчане, как и другие жители России, будут оплачивать новую позицию в жилищных квитанциях - общедомовые нужды, об этом сообщает "Российская газета".

Общедомовые нужды кировчане оплачивали и раньше, однако с нового года платеж перенесли в число жилищных и ограничили жесткими нормативами. Ранее содержание подъезда (электричество для освещения подвалов и работы лифтов) кировчане оплачивали согласно показаниям общедомовых счетчиков, теперь же общедомовые расходы имеют конкретные нормативы.

Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис "Российской Газете"

Также известно, что нормативы будут установлены отдельно властями каждого региона. Таким образом планируется уменьшить затраты на содержание подъездов.