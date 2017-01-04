С 2017 года кировчане будут оплачивать общедомовые нужды

С 2017 года кировчане будут оплачивать общедомовые нужды04 января 2017, 14:15 Алиса Белых Возрастное ограничение: 0+
progorod43
Общедомовые нужды горожане оплачивали и раньше, сейчас платеж перенесли в число жилищных и ограничили нормативами
С нового 2017 года кировчане, как и другие жители России, будут оплачивать новую позицию в жилищных квитанциях - общедомовые нужды, об этом сообщает "Российская газета".
Общедомовые нужды кировчане оплачивали и раньше, однако с нового года платеж перенесли в число жилищных и ограничили жесткими нормативами. Ранее содержание подъезда (электричество для освещения подвалов и работы лифтов) кировчане оплачивали согласно показаниям общедомовых счетчиков, теперь же общедомовые расходы имеют конкретные нормативы.
Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис "Российской Газете"
Также известно, что нормативы будут установлены отдельно властями каждого региона. Таким образом планируется уменьшить затраты на содержание подъездов.
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