В Кирове уровень заболеваемости гриппом превысил эпидпорог

В Кирове уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог на четыре процента. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

Сейчас в регионе на карантин закрыты 79 классов в 24 школах, в том числе в 17 школах Кирова, закрыты 23 группы в 22 детских садах. Из-за эпидемии отменяют массовые мероприятия.

Управление Роспотребнадзора направило предложение в органы исполнительной власти:

о приостановлении учебного процесса с учетом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ учащихся, в том числе о досрочном роспуске школьников на каникулы при уровне заболеваемости 30 процентов;

о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий в лечебных учреждениях.

Управление Роспотребнадзора по Кировской области рекомендует жителям области при первых симптомах заболевания гриппом или ОРВИ вызвать врача на дом для назначения лечения. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет снизить риск развития осложнений.