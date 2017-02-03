Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

Скандально известный юрист Ярослав Михайлов обратится в прокуратуру и УФАС с требованием проверить магазин Германа Стерлигова. Об этом 3 февраля сообщают сразу несколько новостных сетевых изданий.

Оснований для проверок Михайлов видит множество: это и завышенная на 1000 процентов цена, и значительные нарушения ГОСТа по хранению и срокам реализации.

Хлеб Стерлигова в городе Кирове доставляется из Подмосковья и реализуется с 2-дневным сроком давности. Однако существуют требования ГОСТ, определяющие сроки реализации хлеба. Срок реализации в розничной торговой сети с момента выемки из печи дорожного хлеба не более 48 часов, остальных видов хлеба – 24 часа. – сказал Михайлов.

Также юрист Ярослав Михайлов обратил внимание на то, что Стерлигов вводит покупателей в заблуждение, когда сообщает, что его хлеб прошел необходимые экспертизы.