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Главная Новости Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

03 февраля 2017, 18:15 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
Фото bnkirov.ru
Производители хлеба попросили юриста Ярослава Михайлова обратиться в соответствующие инстанции, чтобы те проверили магазин Стерлигова

Скандально известный юрист Ярослав Михайлов обратится в прокуратуру и УФАС с требованием проверить магазин Германа Стерлигова. Об этом 3 февраля сообщают сразу несколько новостных сетевых изданий.

Оснований для проверок Михайлов видит множество: это и завышенная на 1000 процентов цена, и значительные нарушения ГОСТа по хранению и срокам реализации.

Хлеб Стерлигова в городе Кирове доставляется из Подмосковья и реализуется с 2-дневным сроком давности. Однако существуют требования ГОСТ, определяющие сроки реализации хлеба. Срок реализации в розничной торговой сети с момента выемки из печи дорожного хлеба не более 48 часов, остальных видов хлеба – 24 часа. – сказал Михайлов.

Также юрист Ярослав Михайлов обратил внимание на то, что Стерлигов вводит покупателей в заблуждение, когда сообщает, что его хлеб прошел необходимые экспертизы.

Стерлигов указывает, что реализуемый им хлеб прошел экспертизу (проверку) комитета продовольственной безопасности. Между тем данный комитет - не государственная организация, а общественная организация, точнее, этот комитет входит в состав общественной организации, не занимается экспертной деятельностью, а его документы де факто - филькина грамота. Однако, ссылаясь на этот комитет, Стерлигов вводит кировчан в заблуждение относительно полномочий вышеуказанного комитета.Экспертной деятельностью, проверками и выдачей каких-либо разрешений ни МСЭ, ни тем более комитет продовольственной безопасности не занимаются, - добавил юрист.

Кстати, ранее представители Вятского крестьянского собрания сообщали, что проблем с реализацией хлеба в кировском магазине Стерлигова нет. Хлеб, привезенный из Подмосковья, пользуется спросом. К вечеру полки магазина пустеют.

 

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Комментарии 22

03 февраля 2017, 18:26 Горожанин
Юрист - красавчик !!!
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03 февраля 2017, 18:47 Крестьянин
Михайлов это колдун, об этом доказывает его аватарка с котом, а коты всегда колдунам служили, особенно серные, как у него . И потом, мы хлеб сами покупаем, для себя, если не успеваем продать или нуждающимся раздаём, а ещё благое дело делаем- уток кормим. Утки очень любят наш хлеб, а что касается его цены, то ведь муку то мы делаем в нагорном Карабахе, везём в Москву и там печём, а продаём в Кирове. Поэтому себестоимость такая. Это выгодны бизнес.
Ответить
03 февраля 2017, 19:10 Горожанин
Крестьянин
Михайлов это колдун, об этом доказывает его аватарка с котом, а коты всегда колдунам служили, особенно серные, как у него . И потом, мы хлеб сами покупаем, для себя, если не успеваем продать или нуждающимся раздаём, а ещё благое дело делаем- уток кормим. Утки очень любят наш хлеб, а что касается его цены, то ведь муку то мы делаем в нагорном Карабахе, везём в Москву и там печём, а продаём в Кирове. Поэтому себестоимость такая. Это выгодны бизнес.
Башкой, видать, стукнулись когда хлеб из печи доставали. Вы б ещё через Америку везли. Чего уж мелочиться?
Ответить
03 февраля 2017, 19:10 Крестьянское собрание в Кирове
а Вы к нам приходите, если у Вас нет своего дома, мы вам лекцию прочитаем, как построить самим дом, всего то за небольшие деньги- за 3 тысячи рублей, это дешевле чем за буханку хлеба.Только чтоб борода была, а женщины должны в платьях до пола.
Ответить
03 февраля 2017, 19:26 Акын
Попал юрист, эко его с заводского то хлеба на отраве от злобы корёжит. Мужики с бородами ему уже уютную дыбу в лесу построили и кол салом смазали...
Ответить
03 февраля 2017, 19:41 Горожанин
Акын
Попал юрист, эко его с заводского то хлеба на отраве от злобы корёжит. Мужики с бородами ему уже уютную дыбу в лесу построили и кол салом смазали...
Все верно делает.Надо наказывать тех, кто сам нарывается.Захотел попиариться-получай.У нас можно ни чего не делать и на исках к недобросовестным изготовителям и продавцам не хило зарабатывать.Пусть с ки боятся)
Ответить
03 февраля 2017, 19:42 Горожанин
Крестьянин
Михайлов это колдун, об этом доказывает его аватарка с котом, а коты всегда колдунам служили, особенно серные, как у него . И потом, мы хлеб сами покупаем, для себя, если не успеваем продать или нуждающимся раздаём, а ещё благое дело делаем- уток кормим. Утки очень любят наш хлеб, а что касается его цены, то ведь муку то мы делаем в нагорном Карабахе, везём в Москву и там печём, а продаём в Кирове. Поэтому себестоимость такая. Это выгодны бизнес.
удачи вам) Очень скоро ваш бизнес накроется медным тазом)
Ответить
03 февраля 2017, 19:44 Гость
Цирк, да и только
Ответить
03 февраля 2017, 19:51 Акын
Горожанин
Все верно делает.Надо наказывать тех, кто сам нарывается.Захотел попиариться-получай.У нас можно ни чего не делать и на исках к недобросовестным изготовителям и продавцам не хило зарабатывать.Пусть с ки боятся)
Попиарится как раз ту решил юрист. Совершенно бесполезным делом занят. А что его тогда Айфоны не напрягают по $1000 при себестоимости с транспортировкой в $300? Причём продаёт их наш самый главный потенциальный противник.
Ответить
03 февраля 2017, 20:16 Горожанин
Акын
Попиарится как раз ту решил юрист. Совершенно бесполезным делом занят. А что его тогда Айфоны не напрягают по $1000 при себестоимости с транспортировкой в $300? Причём продаёт их наш самый главный потенциальный противник.
Ну ты то только здесь повздыхаешь и успокоишься, смиришься, что тебя стерлигов былом назвал.А человек не равнодушен.Пусть работает, денег ни с кого не просит.Те то че
Ответить
03 февраля 2017, 20:34 Yustas
Герман! Тебя ждут на Колыме
Ответить
03 февраля 2017, 21:24 из бывших
михайлов ты бы лучше с троллебусницей ногиной разобрался или с тем кто реально девченку сбил
Ответить
03 февраля 2017, 21:54 Иван
Дерьмоеды дешёвые! Все им денег мало на травле народа ... Герман держись! Пусть свиньи жирные зубы сломают! !!
Ответить
03 февраля 2017, 22:19 Александр
Горожанин
Юрист - красавчик !!!
Бред очередного завистника.
Ответить
03 февраля 2017, 22:19 Акын
Горожанин
Ну ты то только здесь повздыхаешь и успокоишься, смиришься, что тебя стерлигов былом назвал.А человек не равнодушен.Пусть работает, денег ни с кого не просит.Те то че
Если бы юрист выдвигал претензии касаемо оскорбления уважаемой публики мне бы и в голову не пришло спорить.
А цена в магазине - это публичная оферта, никто не заставляет покупать, не согласен с офертой проходи дальше мимо. Купил, не понравилось - сдал назад, вернул деньги. Есть подозрения - отправил на экспертизу, если нашли что то вредное - суд, компенсация вреда, закрытие производства. Только так, а не ХЕ-ХЕЙ пиар на пиаре.
Ответить
03 февраля 2017, 22:21 Горожанин
Иван
Дерьмоеды дешёвые! Все им денег мало на травле народа ... Герман держись! Пусть свиньи жирные зубы сломают! !!
Экий ты шельма !
Ответить
03 февраля 2017, 22:24 Святослав
Горожанин
Юрист - красавчик !!!
Такой бред написал этот юрист. Болван в общем. Герман! Тебе почет и уважение. Пусть жрут баланду и детей своих ею кормят. Они и есть по своей сути то, что употребляют в пищу.
Ответить
03 февраля 2017, 22:58 Александр
Не смешите меня экспертизами! А что, хлебушек в магазинах с антислеживателем, консервантами, улучшителями и проч. и проч., но с со всеми формальными документами - это гарантия нашей безопасности и здоровья? Одни хлебопекарные дрожжи чего стоят! Состав их почитайте! Стерлигов открыто перешёл дорогу хлебным гигантам, вот его и пытаются поставить вне закона.
Ответить
03 февраля 2017, 23:20 Горожанин
Акын
Если бы юрист выдвигал претензии касаемо оскорбления уважаемой публики мне бы и в голову не пришло спорить.
А цена в магазине - это публичная оферта, никто не заставляет покупать, не согласен с офертой проходи дальше мимо. Купил, не понравилось - сдал назад, вернул деньги. Есть подозрения - отправил на экспертизу, если нашли что то вредное - суд, компенсация вреда, закрытие производства. Только так, а не ХЕ-ХЕЙ пиар на пиаре.
Лиха беда-начало)Разработают ему (стерлигоу)проход и в остальных направлениях.Важно народу показать, что он защищаться от это дерьма может, и должен, если хочет глядя в зеркало себя уважать.Народ инертен и не всегда грамотен. Должен же кто то пример показывать, или я не прав?
Ответить
03 февраля 2017, 23:21 Горожанин
Александр
Не смешите меня экспертизами! А что, хлебушек в магазинах с антислеживателем, консервантами, улучшителями и проч. и проч., но с со всеми формальными документами - это гарантия нашей безопасности и здоровья? Одни хлебопекарные дрожжи чего стоят! Состав их почитайте! Стерлигов открыто перешёл дорогу хлебным гигантам, вот его и пытаются поставить вне закона.
Ты то хоть одну булку хлеба за 3200 у него купил?, прежде, чем орать тут
Ответить
03 февраля 2017, 23:23 Горожанин
из бывших
михайлов ты бы лучше с троллебусницей ногиной разобрался или с тем кто реально девченку сбил
Ты ему что, смерти щас пожелал?
Ответить
04 февраля 2017, 00:13 Учитель словесности
Герман Стерлигов, пососи висячку у Учителя Словесности.
Ответить

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