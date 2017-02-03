Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС

Кировский магазин с хлебом за 3200 рублей проверят прокуратура и УФАС03 февраля 2017, 18:15 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
Фото bnkirov.ru
Производители хлеба попросили юриста Ярослава Михайлова обратиться в соответствующие инстанции, чтобы те проверили магазин Стерлигова
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Скандально известный юрист Ярослав Михайлов обратится в прокуратуру и УФАС с требованием проверить магазин Германа Стерлигова. Об этом 3 февраля сообщают сразу несколько новостных сетевых изданий.
Оснований для проверок Михайлов видит множество: это и завышенная на 1000 процентов цена, и значительные нарушения ГОСТа по хранению и срокам реализации.
Хлеб Стерлигова в городе Кирове доставляется из Подмосковья и реализуется с 2-дневным сроком давности. Однако существуют требования ГОСТ, определяющие сроки реализации хлеба. Срок реализации в розничной торговой сети с момента выемки из печи дорожного хлеба не более 48 часов, остальных видов хлеба – 24 часа. – сказал Михайлов.
Также юрист Ярослав Михайлов обратил внимание на то, что Стерлигов вводит покупателей в заблуждение, когда сообщает, что его хлеб прошел необходимые экспертизы.
Стерлигов указывает, что реализуемый им хлеб прошел экспертизу (проверку) комитета продовольственной безопасности. Между тем данный комитет - не государственная организация, а общественная организация, точнее, этот комитет входит в состав общественной организации, не занимается экспертной деятельностью, а его документы де факто - филькина грамота. Однако, ссылаясь на этот комитет, Стерлигов вводит кировчан в заблуждение относительно полномочий вышеуказанного комитета.Экспертной деятельностью, проверками и выдачей каких-либо разрешений ни МСЭ, ни тем более комитет продовольственной безопасности не занимаются, - добавил юрист.
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Кстати, ранее представители Вятского крестьянского собрания сообщали, что проблем с реализацией хлеба в кировском магазине Стерлигова нет. Хлеб, привезенный из Подмосковья, пользуется спросом. К вечеру полки магазина пустеют.
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Комментарии 22
А цена в магазине - это публичная оферта, никто не заставляет покупать, не согласен с офертой проходи дальше мимо. Купил, не понравилось - сдал назад, вернул деньги. Есть подозрения - отправил на экспертизу, если нашли что то вредное - суд, компенсация вреда, закрытие производства. Только так, а не ХЕ-ХЕЙ пиар на пиаре.
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